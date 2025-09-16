Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 16 de septiembre de 2025
Guacamole C7

Día Mundial del guacamole: la salsa que conquistó al mundo

Del 'náhuatl ahuacamolli' a un infinito número de mesas alrededor del mundo, el guacamole celebra hoy su historia milenaria y algo que no todos conocen, sus múltiples beneficios para la salud | Te dejamos una sencilla receta con la que podrás hacer un guacamole espectacular para conmemorar su día 

Vanesa Delgado Caballero

Vanesa Delgado Caballero

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:13

Cada 16 de septiembre, coincidiendo con la celebración del Día de la Independencia de México, se celebra también el Día Mundial del Guacamole, una ocasión perfecta para rendir homenaje a una de las salsas más queridas del planeta. Fresco, saludable y cargado de simbolismo cultural, el guacamole ha pasado de ser un invento de los pueblos precolombinos a convertirse en embajador global y absoluto de la cocina mexicana.

Una receta que habla de un país entero

Guacamole
Guacamole C7

Hablar de guacamole es hablar de México. Su nombre proviene del 'náhuatl ahuacamolli', que significa literalmente 'salsa de aguacate', en alusión a sus dos componentes esenciales: el 'ahuacat'l (aguacate) y el 'mōlli' (mezcla o mole). Los aztecas ya lo preparaban hace más de 500 años, mucho antes de la llegada de los españoles, utilizando ingredientes locales como aguacate machacado, sal y, en ocasiones, chile y tomate. Con el tiempo, la receta fue enriqueciéndose con cebolla, cilantro y lima, hasta convertirse en la versión tan popular que hoy conocemos.

El aguacate, cultivado en tierras mexicanas desde hace unos 10.000 años, era considerado por las civilizaciones prehispánicas como un alimento energético y casi sagrado y su consumo estaba ligado a celebraciones rituales y a la vida comunitaria. Hoy, el guacamole mantiene ese espíritu festivo y se ha transformado en un símbolo de identidad mexicana alrededor del mundo, protagonista tanto de celebraciones patrias como de encuentros gastronómicos internacionales.

Una divertida salsa, toda una fuente de nutrientes

Aguacate C7

Más allá de su historia, el guacamole destaca por ser un alimento tan delicioso como saludable. Gracias al aguacate, recibimos un considerable aporte de grasas monoinsaturadas beneficiosas para el corazón, así como fibra que favorece la digestión y genera sensación de saciedad. Su perfil nutricional es amplio: contiene vitaminas C, E, K y del grupo B, además de minerales como potasio y magnesio, fundamentales para el equilibrio del organismo. A ello se suman sus antioxidantes, como la luteína y la zeaxantina, que protegen la vista y la piel, así que 'dipear' es altamente recomendable y saludable.

En dietas equilibradas, el guacamole puede contribuir a la regulación del azúcar en sangre, ayudar al control del peso y, en el caso de embarazadas, aportar ácido fólico, esencial para el desarrollo fetal. Todo esto lo convierte en una de las salsas más completas desde el punto de vista nutricional.

Por eso, hoy no solo celebramos una receta: celebramos una tradición ancestral que une sabor, salud y cultura. El guacamole, con su frescor verde inconfundible y su versatilidad en la mesa, nos recuerda que las mejores cocinas son aquellas que combinan raíces profundas con una capacidad infinita para reinventarse.

La receta para hacer un guacamole perfecto

Esta es la receta de 'mi' guacamole y digo mi porque les adelanto que le quito algún ingrediente del original y le añado otro que no es tan genuino, pero es que está tan bueno y es tan adictivo que les recomiendo hacerlo al menos una vez en sus vidas.

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo de cocción

    0

  • Tiempo total

    15 minutos

  • Comensales

    6

  • Difilcutad

    Muy fácil

Categorías

Aperitivos

Ingredientes

  • 4 aguacates maduros de piel rugosa

  • 1 cebolla morada mediana

  • Unas diez hojitas de cilantro fresco

  • El zumo de media lima o limón

  • 15 ml de aceite de oliva virgen

  • 1 cucharadita de sal gruesa

  • 1 guindilla (seca)

  • Unas gotas de Tabasco

Paso 1

  • Picaremos muy menudas la cebolla morada, las hojas de cilantro y la guindilla seca.

Cebolla, cilantro y guindilla
Imagen principal - Cebolla, cilantro y guindilla
Imagen secundaria 1 - Cebolla, cilantro y guindilla
Imagen secundaria 2 - Cebolla, cilantro y guindilla

Paso 2

  • En un recipiente ancho y cómodo, pondremos toda la carne del aguacate y con un tenedor o el palo de madera de un mortero, iremos escachando y haciendo puré toda la carne de los aguacates. Por cierto, cuando los pelen y abran, conserven, laven y sequen una de las pipas que las usaremos al final.

Machacamos los aguactes en un mortero C7

Paso 3

  • Cuando ya esté todo el aguacate bien chafadito, incorporaremos los dos líquidos, esto es, el aceite de oliva virgen, el zumo de media lima o limón y unas gotitas de Tabasco al gusto.

Limón, tabasco y aceite de oliva C7
Imagen principal - Limón, tabasco y aceite de oliva
Imagen secundaria 1 - Limón, tabasco y aceite de oliva
Imagen secundaria 2 - Limón, tabasco y aceite de oliva

Paso 4

  • Volveremos a mezclar hasta que se integren bien y ya sobre la marcha pondremos los sólidos que habíamos picado al principio. Mezclamos bien, añadimos la sal y ya tendremos listo el guacamole

Guacamole C7

Algunos consejos

Si colocamos la pipa en el centro evitaremos que se oxide rápido el aguacate, aun así, si lo van a hacer y a reservar o lo quieren primero enfriar un poco, les aconsejo taparlo muy bien y que no le dé nada de aire. Otro consejo es que cuando vayan a chafar la carne del aguacate, éste no esté en la nevera sino a temperatura ambiente.

Y ahora a meter 'nachos', verduritas crudas tipo zanahorias, puerro, apios, o lo que se les ocurra, hasta con palitos de pan va a estar igual de rico.

