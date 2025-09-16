Día Mundial del guacamole: la salsa que conquistó al mundo Del 'náhuatl ahuacamolli' a un infinito número de mesas alrededor del mundo, el guacamole celebra hoy su historia milenaria y algo que no todos conocen, sus múltiples beneficios para la salud | Te dejamos una sencilla receta con la que podrás hacer un guacamole espectacular para conmemorar su día

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Martes, 16 de septiembre 2025, 00:13 Compartir

Cada 16 de septiembre, coincidiendo con la celebración del Día de la Independencia de México, se celebra también el Día Mundial del Guacamole, una ocasión perfecta para rendir homenaje a una de las salsas más queridas del planeta. Fresco, saludable y cargado de simbolismo cultural, el guacamole ha pasado de ser un invento de los pueblos precolombinos a convertirse en embajador global y absoluto de la cocina mexicana.

Una receta que habla de un país entero

Guacamole C7

Hablar de guacamole es hablar de México. Su nombre proviene del 'náhuatl ahuacamolli', que significa literalmente 'salsa de aguacate', en alusión a sus dos componentes esenciales: el 'ahuacat'l (aguacate) y el 'mōlli' (mezcla o mole). Los aztecas ya lo preparaban hace más de 500 años, mucho antes de la llegada de los españoles, utilizando ingredientes locales como aguacate machacado, sal y, en ocasiones, chile y tomate. Con el tiempo, la receta fue enriqueciéndose con cebolla, cilantro y lima, hasta convertirse en la versión tan popular que hoy conocemos.

El aguacate, cultivado en tierras mexicanas desde hace unos 10.000 años, era considerado por las civilizaciones prehispánicas como un alimento energético y casi sagrado y su consumo estaba ligado a celebraciones rituales y a la vida comunitaria. Hoy, el guacamole mantiene ese espíritu festivo y se ha transformado en un símbolo de identidad mexicana alrededor del mundo, protagonista tanto de celebraciones patrias como de encuentros gastronómicos internacionales.

Una divertida salsa, toda una fuente de nutrientes

Ampliar Aguacate C7

Más allá de su historia, el guacamole destaca por ser un alimento tan delicioso como saludable. Gracias al aguacate, recibimos un considerable aporte de grasas monoinsaturadas beneficiosas para el corazón, así como fibra que favorece la digestión y genera sensación de saciedad. Su perfil nutricional es amplio: contiene vitaminas C, E, K y del grupo B, además de minerales como potasio y magnesio, fundamentales para el equilibrio del organismo. A ello se suman sus antioxidantes, como la luteína y la zeaxantina, que protegen la vista y la piel, así que 'dipear' es altamente recomendable y saludable.

En dietas equilibradas, el guacamole puede contribuir a la regulación del azúcar en sangre, ayudar al control del peso y, en el caso de embarazadas, aportar ácido fólico, esencial para el desarrollo fetal. Todo esto lo convierte en una de las salsas más completas desde el punto de vista nutricional.

Por eso, hoy no solo celebramos una receta: celebramos una tradición ancestral que une sabor, salud y cultura. El guacamole, con su frescor verde inconfundible y su versatilidad en la mesa, nos recuerda que las mejores cocinas son aquellas que combinan raíces profundas con una capacidad infinita para reinventarse.

La receta para hacer un guacamole perfecto

Esta es la receta de 'mi' guacamole y digo mi porque les adelanto que le quito algún ingrediente del original y le añado otro que no es tan genuino, pero es que está tan bueno y es tan adictivo que les recomiendo hacerlo al menos una vez en sus vidas.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 0

Tiempo total 15 minutos

Comensales 6

Difilcutad Muy fácil Categorías Aperitivos Ingredientes 4 aguacates maduros de piel rugosa

1 cebolla morada mediana

Unas diez hojitas de cilantro fresco

El zumo de media lima o limón

15 ml de aceite de oliva virgen

1 cucharadita de sal gruesa

1 guindilla (seca)

Unas gotas de Tabasco Paso 1 Picaremos muy menudas la cebolla morada, las hojas de cilantro y la guindilla seca.

Cebolla, cilantro y guindilla

Paso 2 En un recipiente ancho y cómodo, pondremos toda la carne del aguacate y con un tenedor o el palo de madera de un mortero, iremos escachando y haciendo puré toda la carne de los aguacates. Por cierto, cuando los pelen y abran, conserven, laven y sequen una de las pipas que las usaremos al final.

Ampliar Machacamos los aguactes en un mortero C7

Paso 3 Cuando ya esté todo el aguacate bien chafadito, incorporaremos los dos líquidos, esto es, el aceite de oliva virgen, el zumo de media lima o limón y unas gotitas de Tabasco al gusto.

Limón, tabasco y aceite de oliva C7

Paso 4 Volveremos a mezclar hasta que se integren bien y ya sobre la marcha pondremos los sólidos que habíamos picado al principio. Mezclamos bien, añadimos la sal y ya tendremos listo el guacamole

Ampliar Guacamole C7

Algunos consejos

Si colocamos la pipa en el centro evitaremos que se oxide rápido el aguacate, aun así, si lo van a hacer y a reservar o lo quieren primero enfriar un poco, les aconsejo taparlo muy bien y que no le dé nada de aire. Otro consejo es que cuando vayan a chafar la carne del aguacate, éste no esté en la nevera sino a temperatura ambiente.

Y ahora a meter 'nachos', verduritas crudas tipo zanahorias, puerro, apios, o lo que se les ocurra, hasta con palitos de pan va a estar igual de rico.

Temas

Gastronomía

historia

salud

Lima

Beneficios