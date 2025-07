Chocolate Dubái, el dulce viral que ha conquistado el mundo

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Martes, 8 de julio 2025, 23:19 Compartir

El denominado chocolate Dubái dicho así de pronto, consiste básicamente en una tableta de chocolate con leche o chocolate negro, rellena de pasta de pistacho, crujiente de fideos kataifi que, para quienes no sepan qué es este ingrediente, se trata de una pasta de origen griego en forma de hilos muy finos, algo así parecido al cabello de ángel en lo que a su aspecto se refiere y de sabor neutro, así que por ello se emplea en numerosas recetas, porque principalmente aporta una atractiva textura.

Además, en algunas recetas de este ya súper popular chocolate, algunos añaden una fina capa de tahini, la famosa pasta de sésamo, así que, el resultado final después de todo esto es un chocolate que lleva al paladar a disfrutar de una experiencia multisensorial, llevándolo desde la cremosidad y dulzor del chocolate hasta el crujiente del pistacho sin que le falte su punto salado. Y todo, en el mismo mordisco.

En redes, donde este nuevo dulce ha encontrado su mejor escaparate, lo más común es encontrarlo en recetas que ya son virales como la 'cookie' rellena o en tableta que, al partirla, deja ver un centro verde y brillante del pistacho fundido, porqué, qué duda cabe que su aspecto visual ha contribuido en muchos puntos a su éxito.

De Dubái al resto del mundo

Aunque ya son muchas las marcas que han hecho suya esta receta la original fue creada en 2021 por la pastelería 'Fix Dessert Chocolatier', en Dubái. Su nombre original: 'Can't Get Knafeh of It', un juego de palabras en inglés que se refiere a una tableta de chocolate rellena de pistacho y knafeh, como guiño al postre árabe del mismo nombre, elaborado con masa kataifi, pistacho y queso y que lo que realmente quiere decir: «no puedo tener suficiente de esto», reemplazando la palabra 'enough' (suficiente en inglés) por 'knafeh'. Y de tal interpretación nació este dulce, ya considerado como un auténtico fenómeno gourmet.

Pero ¿qué convirtió al chocolate Dubái en un fenómeno viral?

Parece que son varios los factores que contribuyeron a que una tableta de chocolate se convirtiera en un poco tiempo, en un objeto de culto y de deseo.

Lo primero, lo que salta a la vista, la estética visual del chocolate Dubái no puede ser más irresistible, capas en corte perfecto y en contraste entre el verde del pistacho y el marrón oscuro del chocolate.

El juego de texturas que te lleva desde lo crujiente a lo cremoso y viceversa, también ha sido uno de los motivos por los que este chocolate ha pasado a ser el favorito de quien lo prueba.

La concentración de sabores que invitan a soñar con lugares exóticos y únicos, como la delicadeza del kataifi o los singulares pistachos, pero, sobre todo, que este dulce se ha convertido en una auténtica edición limitada para cualquier marca que se haya aventurado a preparar su propia receta, convirtiéndolo en un bocado de lo más exclusivo.

Las no tan dulces consecuencias de este fenómeno

Lo más significativo, como ocurre siempre, ha sido la considerable subida del precio del pistacho, llegando hasta el 30% de incremento desde que este chocolate se viralizó.

Y la segunda, las 'imitaciones' no han tardado en llegar y ya no existe marca reconocida o de las consideradas marcas blancas que no tengan en sus expositores y lineales su chocolate 'estilo Dubái'. Así que, si quieres disfrutar del auténtico, ten en cuenta repasar cada ingrediente, tal y como detallamos al principio de este artículo, para que puedas medir la intensidad real de este dulce.

Los chocolates Dubái que más nos gustan en Gran Canaria

Las 'cookies' Dubái en Bakery de Stefano, porque, si ya era un maestro de las cookies, con esta versión lleva al público directamente a tocar el cielo. Eso sí, lo ideal es reservarlas o preguntar si están disponibles porque en esta pastelería todo está tan cuidado que siempre se trabaja en ediciones limitadas.

Los 'eclair' de chocolate Dubái de las irresistibles pastelerías que Yeray Reyes tiene varios puntos de la isla además de disponer también de este dulce en tableta. Eso sí, desde que lo pruebes ya no lo podrás olvidar.

Y como cierre a nuestros favoritos, la versión helada en Pliza21 porque si ya este chocolate reviste una exclusiva y tentadora textura, su versión helada las multiplica.

Por si te animas a hacerlo en casa

Como ya contábamos, las versiones no se han hecho esperar y, lo mejor de todo este fenómeno es que nosotros también podemos aventurarnos a prepararlo en casa.

Ingredientes: Chocolate de cobertura (puede ser negro o con leche)

Pasta de pistacho (la puedes encontrar en supermercados de grandes superficies o en supermercados de comida hindú)

Pistachos

Fideos kataifi (los conseguirás en el mismo establecimiento donde compres la pasta de pistacho)

Molde para tableta de chocolate (preferiblemente de silicona)

Cómo lo hacemos:

1. Derretimos el chocolate:

Troceamos el chocolate y lo derretimos al baño maría.

2. Rellenamos el molde:

Vertemos una capa de chocolate en el fondo del molde de silicona, asegurándonos de cubrir los bordes que lo podremos hacer moviéndolo o bien ayudándonos de un pincel de cocina (también de silicona).

3. Enfriamos:

Tapamos con papel de aluminio y lo llevamos a enfriar a la nevera durante 20 minutos, para que solidifique.

4. Preparamos el relleno:

Mezclamos la crema de pistacho con los fideos kataifi.

5. Rellenamos y cubrimos:

Sacamos el molde de la nevera y añadimos el relleno presionando ligeramente.

6. Derretimos más chocolate:

Volvemos a derretir chocolate y cubrimos hasta sellar y que quede forma de tableta.

7. Enfriamos y desmoldamos:

Guardamos en la nevera unos 30 minutos hasta que esté firme y ya para terminar, desmoldamos con mucho cuidado y ya tendremos nuestra tableta de chocolate Dubái.