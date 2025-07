Arranca la tercera edición del Burger Fest Canarias Las Palmas con la mejor selección de DJs y gastronomía

All or Nothing, una de las hamburgueserías participantes

La Plaza de Canarias acogerá este fin de semana, en los días 11, 12 y 13 de julio, la tercera edición del Burger Fest Canarias Las Palmas, que un año más fusionará música y gastronomía con la participación de los mejores restaurantes de hamburguesas del Archipiélago y una selección de DJs y actuaciones musicales en directo. El evento, promovido por la Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento capitalino, cuenta con entrada gratuita y regresa a la ciudad organizado por Beers Tenerife con la intención de repetir el notable éxito de sus ediciones anteriores, donde llegó a congregar a casi 20.000 personas en sus tres días de celebración.

El concejal responsable del área, Pedro Quevedo, explicó que «nuestro municipio vuelve a acoger el Burger Fest Canarias tras haber cosechado impresionantes cifras de asistencia los dos años anteriores, consolidándose como una de las citas gastronómicas más populares y esperadas entre la ciudadanía».

«Además de impulsar el comercio y la economía local, este evento fomenta el consumo de producto local y ofrece alternativas de ocio al aire libre para toda la familia: en este sentido, el Ayuntamiento seguirá apostando por este tipo de iniciativas y apoyando todas aquellas actividades de dinamización que generen un impacto positivo en la ciudad», aseguró el concejal.

El horario de esta edición será desde las 14:00 hasta las 00:00 horas del viernes 11, desde las 14:00 hasta las 00:00 horas del sábado 12, y desde las 14:00 hasta las 22:00 horas del domingo 14, con entrada gratuita para todos los asistentes.

En la jornada del viernes, la música correrá a cargo de Tan Fx, Estro y Sanfry, además de la actuación en directo de Alive, tributo a Pearl Jam; el sábado será el turno de MCR & Eva Olvido, Tana Sandoval, Fano y el concierto de Serial Killerz. El domingo contará con las sesiones de Beat Creator y Fano.

Los puestos de hamburguesas y food trucks presentes serán una selección de los mejores de las islas, con la participación de School Burger, Leos Burger, Ficus, Oh Qué Bueno, Mostazza, Espuma, Buen Rollito, Escobar, La Jefa, Estarico, La Chula, Holy, Dedos, Malditas Smash Burgers, Madre Mía, La Quicara, 200 Gr, All or Nothing, Fusion Burger, Kaleta Street Burgers y Smash Hub. Y como hamburguesería invitada, Briochef, desde Madrid. Además, contará con puestos sin gluten, vegano y una especial zona dulce.