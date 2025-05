El agua: esa molécula olvidada que puede ayudarte a regular tu glucosa, perder peso y revitalizar tus células

Si tienes resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, te cuesta bajar de peso o te sientes hinchado, cansado y nada parece funcionar quizás no estás bebiendo el agua adecuada ni en la forma que tu cuerpo necesita. | Sí, el agua también tiene 'truco' y no, no se trata solo de 'tomar dos litros al día'

Patricia Sánchez Salinas Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 25 de mayo 2025, 22:24 Compartir

¿Por qué el agua es más importante de lo que pensabas? La hidratación no solo afecta tu piel o tu rendimiento físico. Ella juega un papel protagónico en el metabolismo, la regulación hormonal (como la leptina y adiponectina), la quema de grasa y la eliminación de toxinas, digamos que es la gasolina silenciosa de tu metabolismo.

Lo que pocos te dicen es que no toda el agua hidrata igual. Hay un concepto que quizá no habías escuchado: el agua que realmente penetra en tus células, la que te hidrata a nivel intracelular, no es cualquier agua embotellada, esas botellas de plástico poco te van a hidratar y si viene de un plástico reciclado calentado al sol, ya ni te cuento que no sólo no te hidrata, si no que te daña.

Agua que entra a las células = agua con estructura y carga

Agua Pasana Health

La membrana celular es una barrera semipermeable. Para que el agua la atraviese, necesita estar acompañada de electrolitos, minerales, y tener la frecuencia eléctrica correcta (sí, suena a ciencia avanzada, pero es bioquímica básica) y esto seguro que no te lo han contado, si esta agua no tiene esto no penetra tus células y una células poco a poco deshidratadas se envejecen o se dañan y mutan.

Sin estos elementos, puedes beber agua todo el día y terminar orinando transparente lo que significa que solo estás enjuagando tu cuerpo, no nutriéndolo, hidratándolo o desintoxicándolo.

Transforma tu agua con estas combinaciones poderosas

Agua Pasana Health

• 1 litro de agua filtrada o de manantial.

• 1/4 cucharadita de sal de mar sin refinar (no sal de mesa).

• 1 cucharada de vinagre de manzana sin filtrar.

• Jugo de medio limón.

• Opcional: unas gotas de minerales traza o incluso un chorrito (muy pequeño, uno 5ml) de agua de mar hipertónica.

• Y sin consigues shilajit real… mejor que mejor, con tan solo una gota en tu litro de agua notarás la diferencia, es rico en ácido fúlvico y minerales.

Esta mezcla no solo hidrata mejor, también aporta electrolitos, mejora la digestión, favorece la saciedad y ayuda a movilizar grasa.

Hidratación y glucosa: una relación íntima y olvidada

Estudios han mostrado que personas con buena hidratación tienen mejores niveles de glucosa en sangre. El agua ayuda a los riñones a filtrar el exceso de azúcar mediante la orina, y también estimula la producción de vasopresina, una hormona que regula la glucosa y la presión arterial.

La resistencia a la insulina está profundamente ligada a la deshidratación crónica, especialmente cuando falta magnesio, potasio y sodio en el medio acuoso corporal.

¿Y la pérdida de peso?

Ampliar Agua Pasana Health

Si bebes agua «viva» y estructurada:

• Aumenta tu saciedad.

• Activa tu termogénesis (sí, quemas más calorías).

• Apoya tu lipólisis (la verdadera quema de grasa).

• Regula leptina y adiponectina, dos hormonas maestras en la regulación del hambre y almacenamiento de grasa.

Y si te preguntas cuánta necesitas:

• Mujeres: 9 vasos (2.2 L) mínimo al día.

• Hombres: 13 vasos (3 L) mínimo.

Pero esto es sólo una referencia general, si haces ejercicio, tomas café, o vives en clima caliente necesitarás más. Recuerda que cada persona es un mundo, y siempre lo digo, hay que personalizar y mineralizar.

No cuentes bebidas con cafeína, alcohol o azúcar como parte de tu ingesta hídrica; pues es al contrario, ellas te deshidratan.

¿Cómo saber si te hidratas bien?

No se trata solo de cuánta agua bebes, sino de cómo responde tu cuerpo. Algunas señales de que el agua sí está entrando a tus células:

• Tienes energía estable durante el día

• No necesitas orinar cada 20 minutos.

• Tu orina es de color amarillo claro, no completamente transparente.

• Tus labios y piel no están secos.

• Tienes menos antojos y menos hambre emocional.

¿Y los compuestos húmicos y la terrachidrita?

Esto te sonará a otro idioma, pero los compuestos húmicos y fúlvicos, presentes en la terrachidrita, son minerales naturales que ayudan a transportar nutrientes y agua directamente al interior celular. Piensa en ellos como un Uber biológico que lleva agua y electrolitos justo donde se necesitan.

Puedes encontrar suplementos de estos compuestos en gotas o en polvo, y añadirlos al agua. Sus beneficios:

• Mejora de la absorción de minerales.

• Mayor energía mitocondrial.

• Reducción de inflamación crónica.

• Desintoxicación a nivel celular.

Cada cuerpo tiene su receta de agua

En mi consulta, evalúo si tu agua actual está cumpliendo su función. Observar cómo responde tu orina, tu nivel de energía, tu saciedad y tu retención de líquidos es clave para ajustar tu fórmula ideal. Lo que para uno es mágico, para otro puede ser inútil o incluso contraproducente.

Y sí, el tipo de agua, su temperatura, su carga eléctrica, su estructura y sus minerales, todo influye. Hidratar bien es algo más fino que simplemente 'beber más'.

Tu ritual diario de agua funcional

1. Comienza el día con 500 ml de agua estructurada con limón, sal y vinagre.

2. Bebe antes de las comidas, no durante.

3. Asegúrate de que tu agua no esté muerta: evita botellas plásticas, opta por filtros, vidrio o acero inoxidable.

4. Añade minerales: sal marina sin refinar, gotas minerales, o incluso un chorrito de agua de mar.

5. Observa tu cuerpo: energía, orina, hambre, claridad mental.

6. Ajusta según actividad, clima y alimentación.

¿Agua fría o templada?

Agua fría puede aumentar la quema de calorías porque el cuerpo debe calentarla para procesarla. Pero si tienes digestión lenta o hipotiroidismo, es mejor agua templada.

Aprende estos trucos y más que te daré acerca del agua y sobre todo escucha tu cuerpo.