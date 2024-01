Dónde saborear Gran Canaria, según el polifacético Pedro Domínguez

Nació en la capital Gran Canaria y a los cuatro añitos comenzó su formación en el Colegio San Antonio Mª Claret y, desde aquel primer día que entró por las puertas de ese colegio, casi se podría decir que no ha vuelto a salir.

Tras terminar toda la formación en el colegio, promoción y cosecha del año 80, comenzó los estudios universitarios de ADE, animado por su padre para que continuara con el legado de empresas familiares, pero a Pedro le llamaba a gritos la educación así que, tras dos años en Administración de Empresas se matriculó en magisterio en la ULPGC y a eso, ha dedicado toda su vida. Por pura vocación.

Comenzó enseñando, a través del deporte, en el Colegio Iberia, que, como el mismo Pedro cuenta, «es la forma más lúdica de enseñar» mientras coordinaba a todos esos niños y jóvenes que, como Pedro, eran amantes del baloncesto. Poco tiempo después, el colegio donde se hizo gente le abría sus puertas nuevamente, como coordinador y entrenador de baloncesto desde la cantera del Gran Canaria, como organizador de las actividades al aire libre y como profesor de enseñanza reglada.

Desde entonces y hasta ahora, 20 años han pasado ya, entre campamentos, partidos, entrenamientos, exámenes y aprendizajes, porque, como el mismo Pedro dice, «enseñarles es mi aportación para conseguir una sociedad mejor».

De todo lo vivido y de lo que a día de hoy se sigue dedicando, se queda con la gratitud de los alumnos, cuando, tiempo después vuelve a verlos y le recuerdan la huella que dejó en ellos, a lo que apunta, «cada vez que esto me sucede me digo a mí mismo, Pedro, tan mal no lo estás haciendo».

Y, no sabemos muy bien cómo, todo esto lo compagina, además, ejerciendo de padre de familia numerosa de tres retoños, speaker del Gran Canaria Baloncesto, entrenando a varias categorías de equipos del Granca y aún le queda tiempo para disfrutar de Gran Canaria y sus sabores.

Eso sí, nos damos una vuelta por sus lugares de referencia donde nos será muy sencillo encontrarle, pero, nos apunta que, su mujer, Carolina, lo ha animado a seguir con la nutrición de Herbalife y se siente más que satisfecho con los resultados. Pero nos confiesa que no perdona las escapadas con quien considera su gastrónomo de referencia, amigo, colega y compañero, Víctor García.

Dónde desayuna Pedro Domínguez

Cada vez que el equipo juega en casa, a Pedro le encanta desayunar un bocata de pollo desmenuzado en Panaria de Siete Palmas, «este desayuno no falla y forma parte de la rutina cuando jugamos en casa».

Bocadillos de Panaria C7

Ya entre semana y por su profesión, no será encontrarle en la Cafetería Piscolabis La Planchita, justamente en frente del Colegio Claret de la calle Obispo Rabadán y dónde todo lo hacen delicioso, ya sean sándwiches o bocadillos. Sobre todo, apunta, los sándwiches triples.

Bocadillos de La Planchita C7

La hora del almuerzo

Literalmente le encantan los menús, variados y súper ricos que elaboran en El Palique-Enyesque en el CC Las Ramblas y nos recomienda que nos animemos a ir y no dejemos de probar los huevos rotos.

Caracoles de El Palique-Enyesque C7

Como segunda opción y muy al estilo del primero, el Gastrobar De Cuchillo y Tenedor, en el mismo centro comercial, donde siempre como bien, porque todo lo hacen muy bueno.

Ceviche de Gastrobar De Cuchillo y Tenedor C7

Y otro lugar del que destaca, sobre todo, por la versión propia que hacen del postre «polvitos» es la Pizzería Bella Ciao en Siete Palmas, aunque nos recomienda que no dejemos de probar las pizzas.

Pizzas y polvitos de Pizzería Bella Ciao C7

Salir a cenar le gusta mucho más

Las cenas, nos cuenta, se las toma con más calma y se declara especialmente carnívoro, así que, El Churrasco es sin duda, un lugar de referencia para Pedro.

El Churrasco C7

Otro lugar que destaca y con mucho entusiasmo es el Restaurante Ons, porque le encanta todo lo que cocinan y versionan de la cocina gallega.

Restaurante Ons C7

Y no puede faltar, con exclamación a su cocina y además por cercanía y amistad, la Tasca Galileo porque Óscar comparte su afición y pasión por el Gran Canaria Baloncesto, así que este rincón de la capital grancanaria es, sin duda, uno de los favoritos de Pedro.

Las famosas croquetas de manzana de la Tasca Galileo C7

La última no se perdona

Pedro lo tiene cristalino, toda copa, por diversión, por ambiente, por celebración y porque está unido a grandes momentos, de su vida y del equipo, no puede ser otro lugar que El Viajero, con Esteban y con Gregorio, socios y propietarios de este más que mítico local de la capital grancanaria. Para Pedro, absolutamente imprescindible.