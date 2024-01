Dónde saborear Gran Canaria, según José Juan González, CEO de Canaragua

Nos sería muy sencillo encontrarle cualquier día de la semana en la calle Triana lugar donde se encuentra la sede de Canaragua y, por su talante y su constante sonrisa, se le identifica sin ningún esfuerzo.

Pocos pueden presumir como él, de conocer palmo a palmo los 88 municipios de las Islas Canarias y también podríamos contar que Gran Canaria, la podría caminar con los ojos vendados.

Podríamos decir también que las Islas Canarias son para él una especie de obsesión, por las que trabaja y a las que cuida incansablemente desde el compromiso firme de hacerlo cada vez mejor; no hay más que escucharle cuando, elocuentemente, sueña con el día en que los isleños seamos capaces de reutilizar el agua.

Enamorado y gran conocedor, nivel experto, del mundo del arte, filántropo, aunque no lo cuente ni siquiera en voz baja, amigo de sus amigos sin condiciones y por norte, su familia.

Con ellos, precisamente, es con quienes más disfruta de lo mucho y bueno en materia de gastronomía en Gran Canaria y, las mesas en las que se sienta son tan exquisitas como sus siempre inagotables conversaciones.

Dónde desayuna José Juan

Para José Juan el desayuno es la comida más importante del día y desde que se levanta hasta que sea cuesta, llevar una alimentación equilibrada, forma parte de su marca personal. Partiendo de esta premisa, le encantan los batidos de frutas junto con una estupenda tostada de aguacate de Pura Vida y de este desayuno disfruta tantas veces como puede.

Desayuno de Pura Vida C7

Y no solo lo hace en el bonito local, si no que, además, cuando toca organizar catering corporativos, no duda en confiar también en Pura Vida. «Cuando desayuno por trabajo en la oficina, los bocadillos y la bollería sin gluten de Pura Vida, triunfan».

Eso sí, cuando se levanta con el día más caprichoso y se permite alguna concesión, lo celebra con un pincho de tortilla del Midway, un clásico que no se cansa de saborear.

Midway C7

Dónde podemos encontrarle a la hora del almuerzo

Lo más habitual es comer algo con el equipo y cerca de la zona, en el barrio de Triana las opciones son variadas y deliciosas, pero, su amor por Marruecos, un país que visita cada vez que puede, le lleva derechito a coger mesa en Amal y disfrutar de sus pastelas y su tajín de pollo, porque al saborearlo, «también me alimento de buenos recuerdos».

Pastela de pollo de Amal C7

Otro clásico, también en la zona, Deliciosa Marta. Su comedor reservado es el sitio perfecto para un almuerzo de trabajo, una celebración especial, o una reunión con amigos y que no se nos olive una mención súper especial al «pan casero de Marta y el roast beef: superlativos».

Deliciosa Marta C7

Cuando le llega el fin de semana prefiera salirse de esa zona de confort. La primera opción siempre será coger coche, recorrer la isla que adora y descubrir sitios nuevos, aunque también reconoce que, cuando un restaurante le gusta, repite una y otra vez.

Nelson C7

Entre sus favoritos, a los que no le cuesta ir cada vez que puede son Nelson en Arinaga, sobre todo por su salpicón de vieja y, en segundo lugar, sin que ello establezca preferencia, el Bodegón Vandama y su mostaza de la abuela Úrsula.

Bodegón Vandama C7

La cena, en casa o para divertirse

Entre semana para José Juan es habitual que al salir de la oficina se pase por el Amaki y se lleve una de sus boxes para cenar en casa. «Es rapidísimo, tienen bandejas preparadas para todos los gustos y es una cena ligera y deliciosa.»

Amaki C7

Eso sí, los fines de semana, el cuerpo pide marcha y encuentra siempre un plan animado en Manuela Jimena. «La barra de este bar es el sitio perfecto para darse un capricho».

Manuela Jimena C7

La penúltima

La Azotea de Benito C7

Sus lugares habituales donde tomarse algo los fines de semana y antes de que acabe el día, también se centran en su perímetro de referencia. Uno de esos lugares en la Azotea de Benito y sus preciosas vistas sobre el barrio de Vegueta y nos recomienda que no dejemos de ir a disfrutar de nuevo local en la calle de San Bernardo, el gastropub Club 33.

Club 33 C7

Al otro lado de la ciudad, destaca la terraza del Hotel Lumm todo un descubrimiento de donde nos destaca la música en directo y el buen ambiente, «un espacio como punto de encuentro perfecto para tomar una copa, antes o después de cenar.