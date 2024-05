Dónde saborear Gran Canaria, según el empresario y presidente de la Asociación de Autónomos de Canarias, Pedro Andueza

Pedro nos cuenta que cuando hoy se mira al espejo no encuentra el parecido con aquel muchacho de 18 años que, con un capital de 1.500€, sin ayudas ni referentes que le marcaran el camino, fundó la que hoy sigue siendo su empresa: Velorcios Group.

La suma de aquel capital inicial y todo el empeño del mundo hoy es el resultado de un grupo de empresas capaces de transformar la infraestructura de otros: ciberseguridad, consultoría, desarrollo tecnológico, transformación digital o lo que viene siendo acompañar y solucionar cualquier inconveniente en un mundo cada vez más imprevisible y cambiante y adecuando el ritmo del cliente a la digitalización, sin que sufra por ello de vértigo.

Para definir sus orígenes, Pedro es absolutamente gráfico, «yo era un chaval de los bloques azules, de familia trabajadora y humilde» pero nada de esto le impidió que llegara a conseguir todo lo que es hoy.

Nos reconoce que llegar ha sido el resultado de mucho esfuerzo y mucho trabajo, «como transitar un desierto» pero, si algo queda de ese espejo en el que se miraba a los dieciocho es la necesidad de ayudar a los que empiezan, espina dorsal de su desempeño desde distintas organizaciones que le ha valido para llegar a ser vicepresidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, actividad que le llevó a estar alejado dos años de su tierra y desde donde Pedro se empeñó en catalizar y facilitar el camino a los que empezaban.

Suma y sigue porque Pedro continúa desempeñando, desde distintas organizaciones, la misma función sin desviarse ni un centímetro de su empeño: ser ascensor para todos los jóvenes que comienzan, facilitándoles el camino, ayudándoles en su evolución porque todas las noches, Pedro sueña con un mundo más justo en oportunidades.

En materia de gastronomía nos reconoce que la disfruta tanto a nivel profesional como personal, aunque, de un tiempo a esta parte está intentando almorzar siempre en casa entre semana. No ocurre lo mismo con su tiempo de ocio donde, disfrutar con su familia y con sus amigos de sus lugares favoritos es para Pedro, absolutamente imprescindible y, justamente a esos lugares nos lleva a dar un sabroso paseo.

Dónde desayuna Pedro

Su lugar favorito es Pura Vida en el barrio de Triana, le encantan sus desayunos, sanos, equilibrados, sabrosos y tampoco le dice que no a sus irresistibles menús de mediodía.

Si toca en la zona sur, pedro se confiesa enamorado de La Cocina de Hande, sore todo de su bocadillo de asado y de el humus que elabora Hande, el mejor que ha probado en su vida.

De camino a la capital y si el trabajo lo permite nunca dice que no a un bocata de pata en Yazmina y, como Pedro posee la habilidad de fijarse en los detalles en los que la mayoría no repara, Yazmina le parece todo un fenómeno social e industrial porque han llevado el bocadillo de pata a máximos inimaginables.

Otro lugar que frecuenta para disfrutar de los huevos Perico son los Café Regina, un plato que no perdona porque lo hacen de 10.

Pedro y sus almuerzos

Ya sea por ocio o negocio, sabe dónde encontrar lo que le gusta y esos sabores que le estimulan están en una buena materia prima como protagonista absoluta.

Rías Bajas, el primero de su lista en la capital grancanaria, por producto y por servicio tanto en carnes como en pescados.

En Gambrinus sabe que siempre aciertan, pero lo que más valora es el cariño y la atención de Milo y Manolo porque le hacen sentirse como en casa.

Nunca dice que no a un viernes en Manuela Jimena, un sitio donde confluyen los encuentros con amigos, rodeados de excelente gastronomía.

A Ribera del Río Miño reconoce que acude principalmente por Tero cuando no quiere que nada falle, porque como él, no tenemos dos en la isla de Gran Canaria.

En La Bodega de la Avenida lo podemos encontrar muchas veces y casi todas por trabajo porque de su carta, le gusta todo. Un lugar donde siempre se lo ponen muy fácil aparte de rico.

La Tabla Caliente en la zona de La Puntilla es de esos lugares a los que sigue acudiendo empujado por la nostalgia y donde nunca le defraudan y como broche, su lugar favorito en el sur de Gran Canaria, el restaurante de Maspalomas Golf junto con dos platos que bordan: el tartar de atún y los rollitos.

A la hora de la cena, desde el norte y hacia el sur

Arrancamos desde el norte de la isla para contarnos que, en Casa Brito, en Arucas, encontraremos a Pedro por su materia prima excepcional.

Ya en la capital y siguiendo la estela de los lugares que siempre le han dejado buen recuerdo, nos vamos con Pedro hasta El Novillo Precoz.

De Deliciosa Marta, restaurante que define como uno de los mejores, si no el mejor, de toda Gran Canaria, se reconoce adicto a su steak tartar y le encanta parar en La Travesía de Triana a picar algo porque siempre pasa un rato distendido lleno de buenos sabores.

Marcando la brújula hacia el sur, la primera parada con Pedro la hacemos en el Asador Las Lilas, sobre todo por su impecable servicio, sus fuera de carta que siempre logran sorprenderle y su materia prima excepcional.

Suspira también por las cenas románticas con su pareja en 222 SW Bar & Grill. Una cocina exquisita con uno de los atardeceres más bonitos de Gran Canaria como fondo a la velada.

Otras de las cenas que para Pedro suponen toda una experiencia para los sentidos son las que disfruta en Samsara, además de ser el lugar ideal para cualquier celebracíón especial.

Y terminamos la ruta en Puerto Rico para disfrutar de un excelente pescado fresco en Grill Costa Mar cuando empieza a caer la tarde.

La copa, no gracias

No nos puede marcar ningún lugar en el mapa porque no frecuenta lugares de copas, eso sí, jamás renuncia a que se alargue una buena sobremesa porque eso siempre significará que has vivido la experiencia en la mejor compañía.