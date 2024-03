Dónde saborear Gran Canaria, según el empresario Dhiraj Chhabria

Intensa formación superior y de post grado en diferentes lugares del planeta, buscando siempre la excelencia y la especialización en la rama de Administración y Dirección de empresas y, por bandera, la defensa a ultranza de la empresa familiar, Fund Grube, una de las principales cadenas de tiendas de las Islas Canarias especializada en la venta de productos de belleza y moda, con más de 40 años de experiencia y con presencia en cuatro de las Islas Canarias, de la que Dhiraj es presidente ejecutivo.

Puede presumir, y presume, de ser el único de su generación, entre hermanos y primos que ha nacido en India, pero se considera un español que no olvida sus raíces. Y Gran Canaria, concretamente, su destino favorito al que considera «un paraíso».

Si queremos buscarle, probablemente lo encontraremos en el sur de Gran Canaria, en la capital, Las Palmas de Gran Canaria, o en cualquier aeropuerto del mundo, así que, reparte su tiempo entre estas tres residencias que le son más que habituales.

Se considera un apasionado de su trabajo y hace tiempo que aprendió a no diferenciarlo del ocio. «Disfruto mucho trabajando y me considero privilegiado por ello poque me apasiona lo que hago». Pero, si hay algo de sus funciones y de la empresa a la que representa, por lo que se siente especialmente orgulloso son las personas que la conforman y la Fundación Universo Unido, a donde destinan el 5% de los beneficios anuales de Fund Grube para el apoyo a la educación infantil y adolescente. «La Fundación Universo Unido se creó gracias a mi padre, Manu Chhabria y mi tío, Girdhari Chhabria que en su día recibieron la ayuda de sus tíos para poder recibir una buena educación que los llevara hasta lo que hoy han conseguido. La fundación, para ellos, es la manera de devolver a la sociedad en la que se desarrollaron empresarialmente lo que, en su día, ellos recibieron, sembrando así la esperanza de un mundo más justo, con la educación como pilar fundamental».

Su día a día transcurre la mayoría de las veces en aviones, volando a destinos donde se encuentran sus principales proveedores, así como otras funciones que desempeña con devoción, como ser miembro del Comité Consultivo de Accionistas, representado a Canarias en CaixaBank, le obligan a pasar tiempo fuera de casa y lejos de su mujer y sus dos hijos, lo que más echa de menos, así que, los fines de semana procura aparcarlo todo para pasar tiempo con ellos, su prioridad absoluta.

Si le preguntamos en cuántos destinos ha estado a lo largo de su vida, nos garantiza que más de cincuenta, porque, viajar por placer junto con Tanya, su esposa, es otra de sus pasiones pero nos apunta que siempre regresa a Gran Canaria, su casa, su refugio y su paraíso y la gastronomía forma parte de ese tiempo que disfruta con los suyos y que no cambia por nada, ni por ningún otro lugar.

Dónde desayuna Dhiraj

Normalmente desayuna en casa, muy temprano y con sus hijos, aunque la presencia de Fund Grube en otras de las islas, le hace desayunar, a veces, una ambrosía «Tirma» con un vaso de agua con gas subido en un Binter.

Aunque también nos cuenta que, cuando puede, Tanya lo lleva con ella, sobre todo los domingos a dos lugares que le encantan, Caracolillo Coffee y Cool Beans, donde los brunch y el café de especialidad, son deliciosos.

Caracolillo Coffee C7

Dónde encontramos a Dhiraj a la hora del almuerzo

Lo primero que nos cuenta es que le cuesta separar cuáles son lugares favoritos para una cena o un almuerzo. Su división, a la hora de disfrutar de cualquiera de ellos, se distingue entre los lugares que son ideales para comidas de trabajo y los que lo son para disfrutar en familia y con amigos, pero también nos adelanta que, sea cual sea el motivo, los disfruta con idéntica intensidad.

El Bento Japonés, en la calle Isla de Cuba, «lo descubrí hace un par de años y me ganaron definitivamente cuando me regalaron unos palillos con mi nombre la segunda vez que fui. Valoro, y mucho, la atención al detalle y la búsqueda de la excelencia por parte de Teresa y Rocky, dos grandes profesionales que han vuelto a Gran Canaria después de trabajar en hostelería de primer nivel por Asia y Europa. Exquisito su tartar de atún y muy prácticos los menús «Omakase» en un ambiente auténticamente japonés tradicional, con biombos que separan la mesas y que ayudan a crear un ambiente más íntimo entre los comensales». Un lugar muy especial para Dhiraj, donde incluso, celebró su cumpleaños recientemente.

El Bento japonés C7

Deliciosa Marta, sin duda, uno de los mejores restaurantes de la isla, tanto para almuerzos o cenas de trabajo y de ocio porque el ambiente de este restaurante es único y su comida, más que especial, aparte de elaborar el mejor steak tartar.

Deliciosa Marta C7

Si ya saltamos al plan disfrute, sobre todo por esos momentos en los que puede disfrutar de su familia y sus amigos, lo encontraremos en O ´sole Mío La Casa Roja, para Dhiraj un icono de la ciudad, con las mejores vistas a la Playa de Las Canteras y una sobremesa única en la terraza La Casa Blanca en la planta alta del mismo local. Lo que más disfruta es de un baño previo en la playa y un cóctel de aperitivo para seguir con una de las mejores milanesas de la ciudad y, de postre un gran tiramisú. Sin olvidar la excelente atención de Carmelo, Alejandro y papá Gero.

O´Sole Mío La Casa Roja C7

Sin salir de la Playa de Las Canteras, Dhiraj tiene que hacer un alto en el Restaurante Casa Carmelo, «allí fue la primera cita ahí con mi mujer, una de mis ubicaciones favoritas que nos permiten un bañito a media tarde». Y no puede resistirse a su ensalada y al mejor vacío de la isla.

Casa Carmelo C7

Otro de los lugares favoritos por la misma zona es el Gallo Feliz, donde Dhiraj disfruta de un «insuperable» solomillo o pollo a la pimienta, en este restaurante de toda la vida, donde nada ha cambiado y todo es especial.

El Gallo Feliz C7

Si nos vamos de ruta hacia el sur de la isla, Dhiraj nos destaca que no deja pasar por alto, los platos vegetarianos de Il Duomo y nos recomienda que no dejemos de probar sus calabacines. Un plato sencillo que en Il Duomo lo preparan de una manera única. Deliciosos.

Il Duomo C7

Cuando cae la tarde

Dhiraj es muy «british» a la hora de la cena, sobre todo en cuanto a encuentros familiares se refiere, adaptándose a los horarios de sus hijos que se acuestan pronto, así que su horario habitual para arrancar la velada suele ser las seis de la tarde.

En el primer destino al que nos lleva, Dhiraj aprovecha para hacer un muy particular y sentido homenaje: Bamira, su restaurante favorito de siempre, donde sabe que disfrutará de un plan ideal para una cena íntima o con amigos que siempre promete una agradable sobremesa.

Este local, casi escondido en Playa del Águila fue descubierto por Dhiraj cuando tenía 18 años y pronto se convirtió en su embajador, dicho por sus propietarios Anna y Herbert.

La gastronomía fusión indo, afro y europea, en un ambiente bohemio, más el cariño de Anna y Herbert y las historias de sus viajes por el mundo ha hecho que Dhiraj se identifique con ellos y su cocina. «Ahí continúa Herbert liderando el proyecto desde la cocina con su hijo Maurizio y ya echando mucho de menos a la entrañable y siempre servicial Anna de quien tristemente no tuve la oportunidad de despedirme. Y siempre recordaré que ellos nos prepararon la sopa de entrante en nuestra boda».

Bamira C7

Si se trata de disfrutar en la capital, La Dolce Vita es el restaurante donde mejor saborea la comida tradicional italiana de la mano de Antonio y Rosana.

La Dolce Vita C7

Como nuevo descubrimiento y, guiado por el olfato, se declara fan de las hamburguesas de Holy, donde, un joven emprendedor elabora smash burguers de calidad lo que le ha llevado hasta el ranking propio de Dhiraj, considerándola la mejor hamburguesa con queso que se haya comido jamás.

Holy C7

Nos vamos ahora con él hasta el sur de Gran Canaria y nos marca en su mapa varios destinos, el primero, el Restaurante Nito´s en San Agustín, de donde le encanta la pizza «que hay que pedirla crujiente» porque le recuerdan a las pizzas que le hacía su madre.

Restaurante Nito´ s C7

Las veladas más especiales, gastronómicamente hablando, y de las que puede disfrutar muy de vez en cuando, son las de La Aquarela, el capricho «Michelín» de Dhiraj.

La Aquarela C7

Y como cierre nos cuenta que, cuando le toca hacer de embajador para los que visitan la isla y para los amigos de aquí, en Taj Palace Mogán Mall, encuentra el corazón y la tradición de la comida hindú. «El centro comercial es precioso (sonríe al decirlo, porque también lo preside) así que este restaurante se encuentra en un entorno único y, además, saben dar ese toque de especias que te llevan de viaje hasta India y donde se preocupan por dar el punto equilibrado que tolera el occidental».

Taj Palace C7

Una copa sin lugar favorito

Cuando preguntamos donde se toma esa copa después de una velada, nos confiesa que no puede marcarnos ningún lugar en especial, porque será donde cuadre, sin destacar unos sobre otros pero siempre le gusta disfrutar de una buena sobremesa y en buena compañía.