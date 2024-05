Dónde saborear Gran Canaria, según el ejecutivo y empresario Oliver Alonso

Cada día, Oliver preside el grupo líder en automoción, Domingo Alonso Groupen más de 35 mercados, en 3 continentes distintos: Europa, América y África, distribuyendo más de 25 marcas y es perfectamente consciente del cómo y por qué ha llegado hasta aquí: gracias a su tenacidad, a su constancia y a su perseverancia, pero como epicentro de todo gracias a su padre.

Si hace balance, activa el freno en las circunstancias que marcaron su vida; lo primero, ser hijo de madre suiza y padre canario. Siguiente parada a los 18 años, cuando cruzó el charco hasta Alemania donde se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Augsburg.

Desde ahí, entre los años 84 al 94, Seat Barcelona lo nombra responsable de ventas y marketing para el mercado asiático, abriendo también mercado durante ese tiempo en África y Oceanía, hasta que llega un cambio de rasante y Oliver podía continuar su desarrollo profesional en Singapur, tomando un camino que prácticamente se advertía irrenunciable o volver a su Gran Canaria natal para preservar el legado de su padre, Sergio Alonso.

A la vista queda el camino que eligió y el tránsito han sido 24 años de trabajo, en un mano a mano diario con su padre, o como Oliver lo define: el mejor regalo que le ha dado la vida y que no cambiaría por ninguna otra circunstancia.

Aprendió de su padre, el mejor como Oliver lo define, los valores y principios que han marcado y siguen marcando toda su trayectoria: la honestidad, el esfuerzo y ponerle siempre mucha pasión. Y sus credos: potenciar el talento y aportar siempre lo mejor de uno mismo.

Este mes de mayo, Oliver cumplirá 30 años en Domingo Alonso Group con la vista puesta en el futuro, trazando nuevas estrategias que sigan acercando al cliente las mejores experiencias de movilidad con soluciones pioneras e innovadoras, prueba de ello la auto terminal, única en nuestro país que se ubicará en el Puerto de La Luz y de Las Palmas, donde 90.000 metros cuadrados divididos en seis plantas podrán albergar hasta 6.000 vehículos, donde la tecnología de vanguardia y la digitalización garantizarán la máxima eficiencia en las operaciones del grupo, centralizando en ella todos los servicios. Todo ello sin dejar de poner el foco en un futuro más sostenible, ya que este silo ayudará a reducir la huella de carbono con un ahorro de entre 500.000 y 600.000 euros en transporte, y en tiempo desde que los coches lleguen al puerto para su distribución.

Pero, si hay algo que realmente le conmueve y le apasiona especialmente es anunciarnos el próximo proyecto hecho por y para las personas que forman parte del grupo, la Fundación «My People» que liderará su esposa, Diana del Molino.

Una fundación desde donde devolverles a las 1.421 personas que trabajan cada día en Domingo Alonso Group, todo lo que aportan con su trabajo, con su constancia, con su sacrificio y su entrega. Pensando en todos y en cada uno de ellos, contribuyendo a su desarrollo y al de sus familias, sin dejar de lado su cuidado y bienestar y el de los suyos. Escuchando y construyendo juntos un mundo mejor, porque «su gente» es el motor que acciona todo lo demás.

Para sí mismo solo pide más tiempo con su familia, su mujer y sus hijas y una nieta que está de camino y, desde ese indispensable legado de su padre, seguir creyendo que siempre hay una forma mejor de hacer las cosas y sin duda, apostar hasta ganar un futuro mejor.

Dónde desayuna Oliver

Lo tiene claro, si no desayuna en casa, solo podremos encontrarle en Pura Vida disfrutando de un café con leche de almendras elaborado por barista, una tostada de aguacate de verdad y que no falte un buen «bowl» de açaí. Un desayuno que no cambia por ningún otro.

A la hora del almuerzo

En el día a día y cuando de comer de menú se trata, lo volvemos a encontrar en Pura Vida porque sus propuestas siempre equilibradas son lo que mejor que le sientan para parar y seguir el ritmo que traiga la tarde.

A partir de ahí, le encanta disfrutar con su familia y su círculo de amigos, aunque algún almuerzo de trabajo también cae con frecuencia. De buen paladar, se confiesa enamorado del buen pescado, aunque no renuncia a la buena carne.

El primero de su lista, aunque el orden no es importante, Gambrinus por lo variado de su carta y su excelente producto. Un restaurante infalible, de donde además destaca el buen trato de sus dueños.

En Manuela Jimena Bar es habitual encontralo un viernes a mediodía con Diana y con amigos, arrancando de la mejor manera el fin de semana.

Un lugar al que acude con cierta frecuencia por sus elaboraciones, su producto y sus vistas, el Restaurante El Embarcadero en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria.

Cuando le apetece disfrutar de excelente producto fresco se pone en manos de Tero en el Restaurante Ribera del Río Miño.

Cuando de carne se trata, no puede dejar pasar por alto el que, para él, es el mejor cachopo de la isla en La Dehesa de Triana.

Los días que se presentan con amigos y entre tapas, lo encontraremos en La Travesía de Triana.

Y dos restaurantes con la firma de Agustín, La Florinda y Al Norte, porque todo lo hacen extraordinariamente rico.

La cena y la sobremesa

Nos confiesa que le encanta escaparse con Diana a la Enoteca El Zarcillo de donde siempre sale con buen sabor de boca y donde se deja llevar y prueba nuevas referencias de vino que siempre le sorprenden.

Si el día se disfruta en el sur de Gran Canaria, parada obligada en El Senador para disfrutar de un buen arroz.

Cuando cae la tarde, no puede prescindir de El Churrasco Meloneras y contemplar el atardecer a la vez que disfruta de sus cortes de carne.

Otro lugar mágico para él está aún más al sur y encuentra en Los Guayres su lugar en el mundo, por sus elaboraciones únicas y el maravilloso entorno del Hotel Cordial Mogán Playa donde se ubica.

De regreso a la capital, la cena más especial la encuentra de la mano de los hermanos Padrón, en el emblemático Hotel Santa Catalina y la laureada cocina de Poemas.

Sin salir del hotel, algo más desenfadado pero en el mismo entorno único de 1890 La Bodeguita.

Y un lugar al que vuelve cada vez que puede, Deliciosa Marta, porque siempre ha estado y seguirá estando entre los mejores de toda Gran Canaria.

La última no se perdona

Entre risas y queriendo ser muy sincero, nos cuenta que, el mejor lugar donde tomarse la última siempre será la casa de algún amigo, pero, desde que se reformó el Hotel Santa Catalina, no renuncia al mismo plan en Alis Rooftop, la terraza donde mejor se lo pasa.