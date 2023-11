Dónde saborear Gran Canaria, según la abogada e instagramer, Ana Montelongo

Abogada experta en derecho hereditario, además de llevar la gestión y el día a día de Montelongo Asesores, asesoría multidisciplinar con más de 55 años de trayectoria en nuestra capital. Un día a día de vértigo, cargado de responsabilidad y profesionalidad que Ana compagina y equilibra con sus redes sociales, donde más de 10.000 seguidores se suman a sus publicaciones diarias.

Redes, por otra parte, donde Ana comparte lo que más le gusta y le hace feliz y, justamente eso, es lo que el público le aplaude. Mensajes alegres, positivos y llenos de color, se suceden en sus publicaciones porque se considera una enamorada de las redes y eso es lo que traspasa la pantalla.

Hoy, damos un paseo con ella por sus sabrosos rincones de la isla de Gran Canaria y, aparte de descubrirnos lugares inéditos, todos y cada uno tienen el mismo denominador común a la propia Ana, sorprenden, alegran y se disfruta de la vida con ellos.

Los lugares para un buen desayuno con Ana

Comparte con los lectores uno de sus últimos descubrimientos para arrancar el día, Le petite Merie, en el CC Alisios, un rincón francés, con exquisita pastelería y una decoración llena de detalles al más puro estilo parisino. Elaboraciones esmeradas, deliciosas y absolutamente irresistibles.

Le petite Marie C7

Otro de sus habituales, también la capital grancanaria es Juicy Avenue, donde disfruta de desayunos equilibrados e hiper frescos, aunque nos confiesa que los bagels son su perdición y, en palabras de la propia Ana «los desayunos de Juicy me hacen feliz».

Bagels de Juicy Avenue C7

Y no quiere dejar pasar por alto las pulguitas caseras que elaboran en Magenta Art&Coffee, un lugar donde es más que frecuente encontrarla porque todo lo que hacen, le sabe a casero y, además «Cefe», el alma del local, suma a la experiencia y la hace sentirse en casa.

Magenta Art&Coofee C7

Del norte al sur para almorzar con Ana

Primera y sorprendente parada en El Puertillo de Bañaderos, concretamente en El Dorado del Norte, donde le gusta esconderse porque le encanta la comida casera canaria que elaboran y el pescado fresco. Y remata el día con un baño en las piscinas naturales. Sin duda, un plan para copiarle.

El Dorado del Norte C7

Y ponemos rumbo al sur a otro de sus rincones favoritos de su isla, La Bahía del Pajar, un restaurante que, para Ana, lo tiene todo, producto, elaboración, terraza, servicio, vistas y, nos confiesa que, pedir el ceviche por encargo antes de ir será toda una experiencia gastronómica de las que no olviden.

La Bahía del Pajar C7

Y por último y también como última incorporación a su lista de favoritos, La Chirina, un chiringuito de los de verdad, de los que se llevan ansiando toda la vida en Gran Canaria. Decoración, vistas y cocina deliciosa. Un lugar en el que siempre disfruta y que le ha robado el corazón, sobre todo, los sábados y domingos que, además, cuenta con música en directo. Recomienda a nuestros lectores que no dejen de probar el rejo de pulpo.

rejo de pulpo de La Chirina C7

Y llega la hora de la cena

A Ana, a menudo, podemos encontrarla en Maraca Taberna Viajera, un local en el nuevo epicentro gastronómico de la capital y por el que Ana se confiesa absolutamente fascinada. Elaboraciones únicas, bajo un servicio impecable y una sala llena de detalles. Toda una experiencia que la lleva a viajar por el mundo, a través de lo sabores.

Maraca Taberna Viajera C7

Ana no puede obviar su amor por la cocina italiana y para rendirle homenaje elige Vai Piano, en la emblemática Plazoleta Cairasco. Allí bordan de manera auténtica esta afamada comida, así que, sin lugar a duda, un local que está muy arriba en su lista de favoritos.

Vai Piano C7

Y no quiere terminar el paseo con nuestros lectores sin nombrar a Muxgo y a Borja Marrero, para Ana, el lugar, la cocina y el chef ideales para una cena para dos. Por sabor, por experiencia única y maravillosa en Gran Canaria y, sin duda, por admiración.

Borja Marrero, Muxgo C7

Una copa antes de terminar el día

Ana no duda a la hora de elegir el lugar ideal donde disfrutar después de una cena y ese local no es otro que Carlichi,«porque no hay mejor bar ni más bonito que éste». Un local lleno de encantadores rincones y el primero de ellos, el propio Carlichi, propietario del local, al que Ana define como una persona única y maravillosa. Y tan cierto que así es y no hay más que pasar por delante para darse cuenta de que, en este local, todo es perfecto y sirven los combinados, desde las incontables referencias que forman parte de la decoración, tras la barra y solo tratadas por manos expertas.