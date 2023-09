Dónde saborear Gran Canaria, según la abogada e instagramer Ana Bravo de Laguna

Podemos decir que, muy probablemente y, sin ella pretenderlo, a Ana se le puede considerar embajadora de muchos de los rincones de la isla de Gran Canaria.

Entrar en sus redes sociales es la ventana perfecta desde donde asomarse a tanto y tan bueno que existe por disfrutar y descubrir a este lado del Atlántico.

En materia gastronómica, comprobarán que, una vez más, sus recomendaciones resultan infalibles y nos despliega su sabroso mapa, con honestidad y generosidad, de la capital grancanaria.

Desayuno

Para arrancar el día Ana prefiere salir desayunada de casa, aunque a veces, esta tarea la pasa por alto y se rinde ante los encantadores y extraordinariamente deliciosos desayunos de Bachaco. «De este local, me gusta todo, hasta la calle en la que se encuentra». Y destaca algo a lo que Ana da mucho valor, «tienen todo tipo de leches, respetan cualquier tipo de intolerancias y la variedad de panes lo convierte en uno de los locales más variados y adaptados ante cualquier preferencia».

Además, y, sobre todo, las elaboraciones son caseras, frescas y súper sabrosas. Sin duda, el lugar ideal para cuando se quiera disfrutar de un desayuno excelente, cuidado, sin prisas, en un entorno y bajo una atención que hacen del arranque del día, un momento perfecto.

Ampliar Desayuno de Bachaco C7

También es cierto que, para los días de prisa, de me paro y y tomo algo, Ana se decanta por La Flecha, porque sus cafés, detalles que lo acompañan y el ritmo y la atención del local, aparte de que todo está muy rico, hacen de La Flecha la mejor parada de media mañana en su, normalmente, muy apretada agenda.

Ampliar Desayuno de La Flecha C7

Almuerzo

A la hora del almuerzo, Ana no duda. La Travesía de Triana, local mítico ya en nuestra ciudad, ideal y perfecto. Comida casera, atención cercana y confortable, local agradable, barra perfecta y, ¿por qué no decirlo? cuando un local se llena, día a tras día y casi, a cualquier hora del día, no hay más secretos: la evidencia de que todo se haga extraordinariamente bien.

Ampliar Tataki de atún de La Travesía de Triana C7

Cena

Y llegamos a esa hora en la que cae el día y Ana considera que terminarlo en Dorotea es insuperable. Disfrutar de su carta, llena de propuestas rabiosamente deliciosas y el encanto de un rincón diferente, porque de Dorotea, le gusta todo. Desde que llega y hasta que finaliza las siempre eternas sobremesas que, sin varita mágica suceden en Dorotea. Fíjense en las sillas de la barra y los nombres que llevan porque Ana, se ha ganado la suya.

Ampliar Mítico bocadillo de cochino de Dorotea C7

Bien es verdad que, uno de sus rincones preferidos al otro lado de la ciudad y, cuando quiere divertirse con deliciosa comida callejera, Ana nos desvela su secreto; Platóniko, en la calle Alfredo L. Jones, donde no solo come súper rico, sino que Ana lo nomina como su particular templo de caprichos.

Ampliar Platóniko C7

Pero, si de verdad busca celebrar algo importante que merezca toda su atención y dónde sabe que todo saldrá sobre ruedas, Deliciosa Marta es su lugar en el mundo. Sala, ambiente, atención y una carta llena de propuestas más que exquisitas. Un lugar especial como testigo de las celebraciones que, para Ana, también son especiales.

Ampliar Sala de Deliciosa Marta C7

Y copa

Y como cierre, preguntamos a Ana por ese local donde divertirse, tomarse su bebida favorita, compartir con y entre amigos y lo tiene igual de claro, El Viajero lo concentra todo. «En el Viajero sé que siempre lo voy a pasar bien». Local que, para Ana, tiene todos los ingredientes que hacen de la diversión un ratito feliz en sus salidas. Ambiente, público, música y mucha diversión.