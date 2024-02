Dónde saborear Gran Canaria, según la abogada y directora del Programa IE Executive Education Canarias, Claudia López

Terminó la licenciatura en Derecho por la la Universidad de Navarra y supo, desde el primer año, que su vida la iba a dedicar a ello. A su formación añadió estudios de postgrado en el IE Business School, con un Máster en Asesoría Jurídica de Empresas y allí coincidió con una compañera canaria, quien la animó a venirse a la isla que no había pisado nunca.

Arrancó entonces su carrera profesional para una «Big Four» y, desde entonces hasta ahora, algunos han sido los despachos y las consultoras donde Claudia se ha desarrollado, durante 22 años y, aunque ella no lo diga, el éxito también la apadrinó a su llegada a las islas.

De aquellos primeros días, Claudia nos cuenta que, el flechazo por la tierra canaria surgió tan pronto como pisó la arena de la Playa de Maspalomas en pleno mes de octubre y, cuando un día tras otro, el sol y el cielo azul le daban los buenos días.

Desde ese momento dividió su corazón, un cachito siempre se queda aquí y otro pedazo permanece en su Granada, a la que añora y de la que presume con la misma intensidad, porque a su «Graná» regresa cada vez que puede.

Se declara fan del potencial canario en cuanto a la proyección que aportan las distintas empresas que conforman el mercado. «Admiro, y mucho, la capacidad de adaptación del empresario canario ante cualquier adversidad y la poca aversión al cambio. El canario siempre quiere aprender, siempre quiere crecer, hacer y ser mejor, cada día».

En este campo de cultivo, Claudia también es la directora del Programa IE Executive Education Canarias, a la vez que compagina su trabajo como abogada socia en ASIC Consultores, especialista en Derecho Civil y Mercantil.

Días de vértigo, agenda completa, desde que se levanta y hasta que se acuesta, pero, cuando llega el fin de semana, despierta Claudia versión disfrute y se obliga a parar. Cualquier playa de Gran Canaria será donde siempre la encontremos y ya de paso, alguno o algunos de los lugares donde saborea la isla que hace 22 años, le robó el corazón.

Dónde desayuna Claudia López

Lo habitual es que desayune muy temprano y lo haga en casa pero, si tiene que hacerlo fuera, sabe exactamente dónde y el qué: Texturas de Chocolate, un local muy cercano a su despacho y donde siempre se pide un café con leche muy cremoso, acompañado de un pan brioche con mortadela, queso duro, trufa negra y rúcula o el bocatín de jamón ibérico con aguacate.

Texturas de Chocolate C7

De los placeres sencillos de la vida a la hora del almuerzo

Se declara sencilla y disfrutona para este ratito del día en que se tercia comer fuera y, lo tiene muy claro: cocina de mercado con producto fresco y sin mucha floritura. Y también nos confiesa que no renunciará jamás a un buen guiso. Como buena granadina, también se declara amante de las cañas y del tapeo o las raciones y sabe que, el lugar donde todo esto se concentra en Gran Canaria es Vinófilos Triana: «Aquí caigo con algún vino especial de los de mi amigo Mario Reyes, que tiene un verdadero don para esto de la bebida de los Dioses; siempre diferentes y con un «punch» que trasladan a aquellos lugares insólitos de bodegas pequeñas y especiales. Mi amigo Gonzalo Ramírez, en la cocina, tiene una mano especial para todo aquello que elabora, sea lo que sea que decida poner, siempre es un acierto».

Vinófilos Triana C7

Nos cuenta también que, en Vinófilos todo está riquísimo pero que «el carpaccio de salmón, la ensaladilla de gambas, las tortillas, o cualquiera de los platos de cuchara del día son un espectáculo». Y no quiere que nos olvidemos de sus «gildas» porque en materia de encurtidos, «en pocos sitios las ponen como ellos».

Debido a su actividad profesional como directora de programa de IE Canarias, no puede ni quiere olvidarse del Catering La Vaquita y de Myriam Álvarez, quien se encarga cada viernes, del desayuno y almuerzo de los alumnos en curso del programa de desarrollo directivo, Advanced Management Program. «Myriam y su equipo siempre nos deleitan y sorprenden con magníficos platos dignos de un gran restaurante». Y sobre todo, Claudia nos hace la boca agua nombrándonos sus favoritos: la ensalada de tagliatelle con salmón y gambas, el cherne con papitas negras y mojo, las carrilleras, el lemon pie de postre, y como no, los bocadillos de jamón ibérico con tomate del desayuno. Y, como siempre sucede con este catering, su puesta en escena a Claudia no le pasa inadvertida; mesas preciosas, pensadas para la ocasión, donde el buen gusto y la profesionalidad se ponen de manifiesto cada semana.

Catering La Vaquita C7

Otro lugar imprescindible para Claudia, donde sabe que todo va a ir bien y va a disfrutar de un almuerzo espectacular es el Bodegón del Pueblo Canario, bajo la batuta del chef y amigo personal, José Rojano, y siente debilidad por su pastel de cabracho y su gazpacho de mango.

Gazpacho de mango de José Rojano C7

Si toca pisar juzgados por su actividad profesional, la encontraremos en la zona de Vegueta y siempre en el mismo lugar, Cafetería Hermanos Santana en la Plaza de Santa Isabel, de donde admira el trato familiar y cercano y su hígado a la plancha. Excepcional.

Fachada de Hermanos Santana C7

Y para cuando toca día de terrazas y puede disfrutarlas durante el fin de semana, el mejor aperitivo se lo toma en El Trastero, porque en su propuesta siempre encuentra algo atractivo y en Restaurante Mondo en el Muelle Deportivo, y casi por lo mismo, de su carta aprecia todo porque todo lo hacen muy rico.

Croquetas de Mondo C7

Llega la hora de la cena

Claudia suspira por las mollejas de El Churrasco, porque, según nos cuenta, nadie las hace como ellos, a las que acompaña de los siempre espectaculares cortes de carne, de calidad excepcional y que no les hace falta más que una buena brasa como la de este restaurante. Y, ya puestos a pecar, nos dice, no da la acogedora velada por terminada sin el clásico postre Charlotte.

El Churrasco C7

Pero, si hay algo que realmente a Claudia le guste hacer en materia de gastronomía es meterse en la cocina, para un almuerzo o una cena, entre amigos, encuentros que califica como un lujo el poder disfrutarlos. Se lanza, sobre todo, con platos de cuchara y hasta se atreve con un buen rabo de toro con papas fritas. Tampoco se le resisten opciones más desenfadas como un buen picoteo o raciones, acompañadas de buenos vinos y cervezas frescas.

La despensa donde sabe que encontrará lo que se le antoje preparar la encuentra en el Mercado Central y, de allí, dos locales para Claudia indispensables: uno, el «escaparate» de la Pescadería Hermanos Montesdeoca y el segundo, la Carnicería JP Rosper, fuentes de inspiración absolutamente recomendables.

Carnicería JP Rosper C7

La penúltima y nos quedamos

Tras la sobremesa de El Churrasco, siempre cruza al estupendo ambiente que se respira en Carlichi, donde todo es tan auténtico como su dueño.

Carlichi C7

Y si la última toca en casa, tras una de esas cenas que tanto le gusta organizar, nunca falta la «tapita» que acompaña de un Arehucas: unos frutos secos salados revueltos con gominolas con azúcar; «la mezcla es fabulosa». Un clásico del tardeo granadino importado por Claudia y sus amigas hasta Gran Canaria, porque, nos dice antes de despedirse que, «en la mezcla y la diversidad, se encuentran auténticas riquezas».