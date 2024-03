Cocina de Miki, el canal de auténticas recetas japonesas que triunfa desde Gran Canaria

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 25 de marzo 2024, 22:48 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Miki aterrizó en la isla en el año 1966, el trabajo de su marido fue lo que la trajo hasta aquí y, hasta el año 2006 se dedicó en cuerpo y alma al cuidado de su familia.

Regresó a Japón y en noviembre de 2022 las ocupaciones de su esposo la devolvieron nuevamente a Gran Canaria. Al llegar, Miki nos cuenta que le sorprendió, y mucho, el enorme interés y la proliferación por la gastronomía japonesa en la isla, pero también, la decepción en muchos de estos nuevos lugares porque realmente no se adaptaban a la auténtica cocina japonesa. «No todo vale, no todo es japonés y eso me asustó».

Miki Nishimura C7 Trasladó su inquietud a sus hijos, Ryotaro Ricardo Nishimura y Marina Akane Nishimura y la animaron a crear un canal desde donde mostrar un sinfín de recetas de la comida japonesa real con ingredientes que podemos encontrar aquí, porque como dice su hija Akane «mamá, toda tu comida está buenísima». Absolutamente autodidacta Abrir el canal «Cocina de Miki» supuso para ella todo un reto «era la única persona de mi casa que ni siquiera tenía un ordenador». A partir de ahí se sumergió en el infinito mundo de los tutoriales, porque «mis hijos fueron la inspiración, pero me dijeron que, si quería aprender de verdad debía hacerlo sola». Pruebas y errores hasta conseguir todo lo que quiere plasmar en cada vídeo, en el que, nos cuenta, tarda más de una semana, sobre toda en la parte de edición pero orgullosa con cada resultado porque consigue trasladar la auténtica esencia y la manera correcta, desde donde darle el lugar que se merece la gastronomía japonesa. Una cocina, como dice Miki, que busca el equilibrio nutricional y que encierra infinitas propiedades beneficiosas. Oniguiri, una típica merienda japonesa C7 La cultura y la tradición también están presentes Cuando le preguntamos por su amor y pasión hacia la cocina japonesa, Miki tiene claro que, absolutamente todo lo que sabe hacer, se lo debe a su madre, Toshiko, una excelente cocinera que, al igual que Miki, ha dedicado su vida a dar a los suyos, por cierto, familia numerosa, lo mejor en cada bocado. «En mi casa la cocina, la comida y la selección de los ingredientes correctos siempre han sido y son, muy importantes y yo he continuado ese legado.» Porque cuando Miki enseña una receta también nos habla de su origen, de sus beneficios y de la manera correcta, paso a paso para conseguirla. No se guarda absolutamente nada y todo lo comparte con la finalidad de acercar la cultura, la tradición y, sobre todo, la receta real tal y como debería ser siempre. Hamburguesa Tonkatsu en el canal Cocina de Miki C7 Sopa miso, yakitori y muchas recetas más Más de 34 publicaciones, entre vídeos de recetas y pequeñas píldoras que muestran Japón tal y como es. Tradición, cultura y gastronomía se funden en su canal desde donde enseña todo, desde donde comprar cada ingrediente y donde encontrarlo en Gran Canaria, el tratamiento del producto, los tiempos de cocción, el paso a paso, sin que falte ningún detalle y, sobre todo, la historia y la cultura de todo un país. Sopa miso de Cocina de Miki C7 Cuando le preguntamos por su receta favorita, nos dice que todas, pero guarda especial cariño a la sopa miso, que acumula más de 4.000 visualizaciones o los yakitori de pollo, lo que comúnmente conocemos como pinchitos, hechos de dos maneras, ambas auténticas y deliciosas. Yakitori o pinchitos de pollo a Cocina de Miki C7 Otras, como el arroz japonés, la tempura-soba, o las menchi katsu, una especie de albóndigas también las encontrarán en su canal sin que le falte de nada al relato de Miki. Tempura de Cocina de Miki C7 Eso sí, nos adelanta que no encontrarán recetas más famosas o aquellas que son más conocidas por todos porque le cuesta encontrar el ingrediente real o de la calidad que debería tener como para ocupar un espacio en su canal en el que prima, por encima de todo, la autenticidad. «Solo quiero que conozcan a qué sabe Japón de verdad» Tazón de carne picada de Cpcina de Miki C7 Recetas, historias, anécdotas, curiosidades y un gran etcétera se funden en este canal porque Miki no busca más que acercar los sabores de Japón más legítimos y los que, además, representan toda una cultura milenaria. Gran Canaria encuentra aquí, con Miki como maestra, un puente hasta el mismísimo Japón, porque, si no lo puede enseñar y hacer de manera verdadera, no se lo hará llegar a su, cada vez, más numerosa audiencia. Además, encuentra tiempo para aprender más y mejor español y para dar clases de japonés, sobre todo, a quien esté realmente interesado en aprenderlo. Hacer sus recetas está siendo todo un delicioso descubrimiento, porque no solo se esmera en enseñar de una forma muy didáctica, sino que consigue que el público se interese por Japón, su asombroso e interesante país natal. Y, si tiene dudas y quiere contactar con ella, estará encantada de hacerlo a través de su dirección de correo electrónico: miki.oecmr@gmail.com