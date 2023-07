El secesionismo llega al 23-J fracturado por la estrategia en Madrid

Entre intentar ser útiles y el bloqueo institucional. El independentismo llega dividido a la cita electoral del 23-J. No han cuajado las llamadas a la unidad y la estrategia común en Madrid vuelve a brillar por su ausencia. Los tres partidos secesionista con representación en el Congreso repiten los roles de la pasada legislatura. ERC apuesta por seguir formando parte de la mayoría progresista que ha apoyado al Gobierno, mientras que Junts y la CUP abogan por el bloqueo.

Si la aritmética lo permite, Esquerra está dispuesta a favorecer de nuevo la investidura de Pedro Sánchez. Hace cuatro años, su abstención y la de Bildu propiciaron la elección del candidato socialista. Los republicanos repiten estrategia. Quieren seguir haciendo política en Madrid y que sus escaños sirvan para reactivar la mesa de diálogo con el Gobierno. Eso sí, advierten de que elevarán el precio de sus votos en una eventual investidura. Encarecerían su apoyo, pero no concretan la tarifa y no la circunscriben únicamente a la cuestión soberanista, sino que también hablan de infraestructuras, inversiones, financiación y políticas sociales.

Durante toda la campaña, ERC ha evitado condicionar el apoyo a Sánchez a la celebración de un referéndum. No quiere atarse de manos y pies, pues los dirigentes republicanos son conscientes de que el candidato socialista no puede vincular su investidura a la celebración de un referéndum. En el debate a 7 de los candidatos catalanes celebrado el martes por la noche en TV3, quedó clara la posición de unas y otras formaciones independentistas en relación a la estrategia en Madrid.

La cabeza de lista de Junts, Míriam Nogueras, retó a Gabriel Rufián, de Esquerra, a que se comprometiera a no investir a ningún presidente del Gobierno español salvo que permita celebrar un referéndum. «¿Acordamos no investir a ningún presidente español si no nos transfiere las competencias para celebrar un referéndum?», le trasladó hasta en dos ocasiones la dirigente de Junts. Rufián no recogió el guante. ERC habla de consensuar un precio más alto y asegura que no ve alternativa a seguir hablando con el Gobierno en la mesa de diálogo.

La posición de los de Puigdemont es que ni Sánchez ni Feijóo. Apuestan por el bloqueo, aunque sectores del partido son partidarios de que el grupo parlamentario se una a la estrategia pragmática de ERC. Puigdemont se ha asegurado el control del grupo parlamentario. Antes de que le pudiera ocurrir lo de Barcelona, con la elección de Xavier Trias, situó a Míriam Nogueras como número 1 de la lista y cerró el paso a Jaume Giró. Junts se la está jugando desde que decidió salir del Govern, en octubre de 2022. Ha perdido casi todo el poder institucional (ni Diputación de Barcelona ni alcaldía de la capital catalana), pero sus dirigentes creen que esta estrategia tendrá réditos electorales. La primera prueba, el domingo. Junts podría atrapar a ERC, que pide a junteros y cuperos que no le dejen solo en Madrid en la negociación con el Gobierno. Los republicanos muestran con orgullo los «logros» obtenidos en la pasada legislatura (indultos, mesa de diálogo y derogación de la sedición) aunque son conscientes de que una parte del secesionismo les va a castigar en las urnas en forma de abstención.

Esquerra fue la primera fuerza en Cataluña en la doble cita electoral de 2019. En la primera obtuvo 15 escaños y en la segunda, 13. Junts tiene 8. Las encuestas apuntan a caída del independentismo. El PSC aspira a superar los 15 diputados y recuperar la primera posición en Cataluña en las generales. ERC y Junts se mueven entre 10 y 7. La CUP podría pasar de 2 a 1. Fuentes independentistas dan por hecha la victoria del PSC en el ámbito catalán y admiten también el buen resultado del PP, que ahora tiene dos diputados de circunscripciones catalanas y podría llegar a ocho