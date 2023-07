Sánchez recrudece la batalla por el voto útil y apela a la conciencia de los abstencionistas

A solo siete días para el veredicto definitivo de las urnas, Pedro Sánchez centra el tiro en los indecisos, en los que se mueven en la desafección y aprieta en la batalla por el voto útil. Después de una semana desdibujado tras el 'cara a cara' con Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Gobierno volvió a aparecer entonado este sábado en Valencia y hoy lo hizo en Barcelona, en el más multitudinario de los pocos mítines que tendrá en toda la campaña, junto al líder del PSC, Salvador Illa; el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, y la presidenta del Congreso y cabeza de lista por la provincia, Meritxell Batet.

El presidente jugaba en esta ocasión en territorio amigo. Los socialistas volvieron a ser, después de veinte años, primera fuerza en votos (en escaños empataron con ERC) en las autonómicas de 2021 en Cataluña, aunque no lograran gobernar. También lo fueron en las municipales del 28 de mayo. Y todo apunta a que lo serán el día 23, aunque ni lograrán alcanzar el récord de 25 diputados que consiguió José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 (los sondeos más optimistas les otorgan hasta 18 de los 48 escaños en juego) ni la ventaja que sacará al PP, que podría alcanzar los 7, será, parece, suficiente para compensar la distancia que llevan los populares en las otras comunidades grandes, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana.

Si Zapatero logró en Cataluña, tras su apuesta por la reforma Estatut y el diálogo con ETA, ese magnífico resultado que le permitió amortiguar el golpe de la España central fue porque recibió mucho voto de partidos como ERC o Iniciativa per Catalunya. El último barómetro del Centro de Estudios de Opinión, el CIS catalán, apunta a que también Sánchez se puede beneficiar del voto útil de los republicanos y los comunes. Pero el jefe del Ejecutivo necesita que se ese trasvase se intensifique y que ningún votante de sensibilidad progresista en España se quede en casa.

Sabedor de que lo que puede activar a unos puede desactivar a otros, Sánchez fue prudente en sus mensajes sobre el conflicto catalán, como lo ha sido en su programa electoral. Sí reivindicó su gestión y presumió de lo logrado, sin mencionar expresamente los indultos o la derogación de la sedición. «Lo hemos hecho bien -se vanaglorió- porque había discordia, fragmentación, lío, confrontación y hoy la Cataluña de 2023 es mucho mejor que la de 2019». Pero el grueso de su mensaje estuvo dirigido a alertar contra un Gobierno de la derecha.

Mujeres y jóvenes

«Hay dos papeletas, la del PP y Vox y también la abstención que nos pueden llevar al retroceso -dijo- y solo una papeleta que es garantía de que España avance: la del PSOE». Sean muchos o pocos los indecisos, todo apunta a que en esta ocasión son más numerosos entre los votantes de la izquierda, y entre los jóvenes y las mujeres. A ambos se dirigió el presidente de manera expresa. «A las mujeres les digo que aquellos que piensan que el lugar de las mujeres está en casa, lo que quieren para el 23 de julio es eso, que os quedéis en casa. pero hay que salir para votar al PSOE y seguir avanzando -reivindicó- y a los jóvenes les digo que lo que nos estamos jugando es el futuro de España y por lo tanto su futuro y lo que tienen que hacer es salir a votar al PSOE para salir adelante».

Sánchez reivindicó que su Gobierno «lo ha hecho bien» aunque haya cometido errores. «¿Cómo no íbamos a cometerlos si hemos tenido que enfrentarnos a una pandemia donde no sabía ni la ciencia exactamente qué había que hacer?», esgrimió. «¿Que hemos cometido errores? Por supuesto pero no hemos claudicado nunca ante el machismo como sí hacen otros», remachó en una clara contraposición entre su actuación con la 'ley del solo sí es sí' y la del PP al pactar con Vox.

También defendió una vez más sus alianzas con fuerzas como ERC y Bildu, aun sin citarlas, con el argumento de que para aprobar la subida de las pensiones, la ley de eutanasia o la ley de memoria democrática está dispuesto a buscar votos «debajo de las piedras». A cambio, puso sobre el tapete decisiones tomadas por ayuntamientos en los que gobierna la derecha como eliminar la bandera LGTBi o los carriles bici. «A los indecisos, a los que tienen claro que si van van a votar al PSOE, les digo: mirad, un día a votar y 4 años de avances en derechos y libertades. Ya sabemos cuál es la propuesta de PP y Vox -martilleó-: derogar, derogar y derogar. La nuestra: avanzar y avanzar».