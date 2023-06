Sánchez llama a la izquierda a «votar en masa» en julio para evitar otro 28-M

Un mensaje repetido hasta la saciedad: «si el 23-J, la España progresista se moviliza y concentra su esfuerzos y votos en el PSOE garantizaremos que España siga creciendo cuatro años más» y «evitaremos el papelón de un Gobierno de Feijóo y Abascal». Pedro Sánchez, este domingo en su primer acto de precampaña de las generales del próximo julio, volvió a su plaza talismán, la localidad sevillana de Dos Hermanas, para llamar a la remontada y a tratar de exorcitar cuanto antes los fantasmas de los malos resultados de los comicios locales y autonómicos del pasado 28 de mayo, que han reducido de manera notable las cotas de poder territorial de los socialistas.

En Dos Hermanas, donde en enero de 2017 Sánchez anunció a su partido que estaba listo para dar la batalla por la secretaria general cuando la inmensa mayoría ya le daba por muerto, el hoy presidente del Gobierno trató, una vez más, de mostrarse como un ave fénix. «¡Tengo más fuerza y más ganas que nunca de ganar las elecciones!», clamó el líder socialista, tratando de desmentir los rumores de que ya está más preocupado en buscarse un acomodo en alguna institución internacional que en dar la batalla por seguir en la Moncloa.

En el escenario en el que hace más de seis años y medio comenzó su carrera para recuperar la secretaría general del PSOE, Pedro Sánchez pidió a la izquierda «votar en masa y con orgullo de lo hecho» para «volver a ser la primera fuerza política de este país» y que el 23 de julio no se acabe la «aventura maravillosa» en la que, según él, su Gobierno ha embarcado a España en los últimos cinco años. Un lustro -dijo- con avances desconocidos en la democracia en economía, derechos sociales o políticas del bienestar. «El 23-J no son unas elecciones más. Decidimos si España sigue avanzando otros cinco años o retrocede cinco, diez o 40 años atrás», recordó el líder socialista ante cerca de 3.500 afiliados que llenaron la Caseta Municipal de la Feria de Dos Hermanas.

Vaso medio lleno

Con este mitin en el que es ahora, además, el mayor municipio en manos del PSOE, y en el que por enésima vez desde 1983 los socialistas lograron la mayoría absoluta, Sánchez insistió una y otra vez en el mensaje de que, por difícil que parezca, la remontada es factible.

Y es que en Ferraz no se cansan de repetir que, en realidad, su situación no es calamitosa y que el hecho de que el mapa autonómico y municipal se haya pintado de azul obedece, sobre todo, a la reagrupación de la derecha ( es decir, a que entre el PP y Vox han absorbido todo el voto de Ciudadanos )y al desplome de sus socios de la izquierda (cuyo voto los socialistas no han logrado captar). El PSOE logró en las municipales un 28, 12% de las papeletas, casi 1,3 puntos menos que en 2019, que no es tanto, insisten, y apoco más de tres del PP.

El reto de Sánchez - y así lo dejó claro este domingo en sus palabras en Sevilla- es ahora ensanchar el espacio de su partido hacia el centro moderado. De ahí su empeño en poner el foco en la buena marcha de la economía mientras subraya los planteamientos reaccionarios de Vox, y hacia izquierda, por eso sus apelaciones al voto útil.

En Dos Hermanas, Pedro Sánchez se esmeró en recordar que, pese a que su mandato ha coincidido con «años que no han sido fáciles» a cuenta de la pandemia o la guerra en Ucrania, su Gobierno ha llevado a los 20.900.000 afiliados a la Seguridad Social, ha conseguido los índices de temporalidad más bajos de la serie histórica o ha logrado una tasa de paro juvenil de las más bajas de los últimos quince años. En esa línea de sacar pecho de gestión económica, afirmó que cada día de los que ha gobernado ha habido de media 1.000 afiliados más y 240 parados menos.

Esa defensa de su gestión económica con vistas a los comicios generales, según la estrategia diseñada por Ferraz, la va a hacer sobre todo a través de una campaña muy mediática -con entrevistas en medios afines y hostiles, programas informativos o de entretenimiento, debates y mensajes en redes- en la que los grandes mítines, como el de este domingo, también tendrán un papel relevante, pero serán muy esporádicos.