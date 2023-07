Sánchez azuza el miedo a que Cataluña vuelva incendiarse con un Ejecutivo de Feijóo y Vox

Pedro Sánchez ha agitado hoy el temor a que la situación vivida con Cataluña en 2017, el intento de secesión al margen de los cauces democráticos que obligó al Gobierno a intervenir la autonomía con el apoyo del PSOE, se reproduzca si Alberto Núñez Feijóo gana las elecciones del 23 de julio y, más aún, si necesita a Vox para gobernar, como en ese momento apuntan la mayoría de las encuestas. «Nosotros no provocamos aquella situación; era el PP el que gobernaba», ha llegado a afirmar.

No es la primera vez que el presidente del Gobierno responsabiliza a los populares del 'procés' y de la escalada de tensión que protagonizaron los partidos independentistas catalanes desde 2012 hasta el año en el que, en ausencia del resto de fuerzas políticas, llegaron a proclamar en el Parlamento el establecimiento de la República Catalana como un «Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social», mediante una declaración que el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acabó dejando en suspenso 44 segundos después. Normalmente, no obstante, reparte culpas con los secesionistas. Esta vez, no.

En una entrevista en RNE, en la que se le ha recordado que, según una encuesta de 40db, el 34% de quienes le votaron 2019 y dicen que no lo volverán a hacer justifican su decisión en los indultos concedidos a los líderes independentistas condenados por sedición, Sánchez ha defendido que «muchas veces las cosas se explican con los hechos» y ha insistido en su afirmación de que la Cataluña de 2023 es mucho mejor a la de 2017.

Bofetadas y confrontación

«Hoy se cumple la Constitución, no se plantean resoluciones inconstitucionales, la situación no tiene nada que ver», ha dicho. «Ver que la primera fuerza del Parlament es el partido de Salvador Illa (el líder del PSC y exministro de Sanidad), que en Barcelona hay un alcalde socialista -ha añadido, obviando que gobierna gracias al apoyo gratuito de los populares- es una extraordinaria noticia para la unidad de España. Otros lo resuelven a bofetadas, como el señor Abascal y otros, como el PP, nos llevarían a la situación de confrontación y fractura que ya vivimos».

Sánchez -que ha vuelto a apelar a su historial de victorias «contra pronóstico» para argumentar que cree posible ganar las elecciones y ha cargado contra las encuestas «conservadoras»- ha apuntado que su intención es seguir gobernando como en esta legislatura, aunque haya dejado caer que un Gobierno con el Sumar de Yolanda Díaz será más armónico de lo que ha sido la coalición con Unidas Podemos. En todo caso, está decidido a entenderse con ERC y Bildu. «Por supuesto», ha zanjado.

«Yo para sacar adelante la reforma laboral busco votos hasta debajo de las piedras, para revalorizar las pensiones conforme al IPC, busco votos hasta debajo de las piedras», ha dicho, reiterando un argumento muy repetido en los últimos días. El presidente argumenta que mientras él pacta con los independentistas para «avanzar en derechos» el PP y Vox lo hacen para «recortarlos».