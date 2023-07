«Sánchez ha abandonado a Canarias en varias cosas, una de ellas es la inmigración»

– Su perfil hasta que se presentó hace unos meses como candidata al ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria era eminentemente técnico. Ahora se presenta como número uno al Congreso de los Diputados. ¿Ha descubierto su vocación?

- Pues sí. Ha sido un descubrimiento muy positivo en mi vida. Antes de presentarme al ayuntamiento no había estado tan a pie de calle y metida en la política y he descubierto no solo que me gusta sino que tengo la sensación de que he nacido para esto. Si uno llega a la política para hacer una buena política, que es la que permite mejorar la vida de los ciudadanos, la parte técnica te da los instrumentos para que eso sea más fácil.

– Así que ha nacido para esto...

– Sí. En la campaña escuché los problemas de muchos ciudadanos y yo iba planificando soluciones desde la gestión de lo público. Esa satisfacción de pensar en mejorar la vida de los vecinos me llena mucho. En campaña, fíjate, descubrí que mi nombre significa 'la que sabe escuchar' y parece ser que sí.

– ¿Dejará el acta del ayuntamiento si sale elegida? Algo que es bastante probable.

–Es perfectamente compatible y es una oportunidad. Si salgo en el Congreso y soy oposición en el ayuntamiento no solo me voy a encargar de los problemas de todos los canarios sino también de los locales. Mi familia no me verá mucho pero en mi caso, estoy acostumbrada al trabajo duro. No me asusta.

- El ir usted como cabeza de lista al Congreso ha desplazado en la lista a otros compañeros de partido. Ocurrió también en el ayuntamiento. ¿Ha despertado esto algún recelo?

–Me han recibido muy bien y con la colaboración máxima. En el ayuntamiento, sin dar nombres, hacíamos un tándem perfecto porque uníamos el conocimiento de uno con la experiencia de otro y en el Congreso de los Diputados, igual. Somos un partido muy presidencialista. Esto funciona en base a los intereses no del partido sino de toda España. El partido toma decisiones en función de esto se adapta cada perfil a las necesidades de cada momento. Eso lo tenemos interiorizado todos. Todos remamos a una.

Billetes de avión «El 75% va a seguir pero hay que revisar la forma para que no suban los precios»

- ¿Por qué los ciudadanos tienen que votar al PP el 23 de junio?

– Porque este país se encuentra en una situación insostenible. Pedro Sánchez nos ha empobrecido y, lo peor de todo, es que ha tratado de destruir la unidad de España, las instituciones, la democracia y la Constitución y sobre todo ha tratado de dividir a los ciudadanos entre hombre, mujer, rico, pobre, público, privado... Los ciudadanos no quieren división, quieren libertad. Cuanto antes necesitamos que vuelva la cordura y una persona como Alberto Núñez Feijoó que ha demostrado ser un gran servidor público. Es una persona sencilla, humilde, cercana y preparada para lograr que este país vuelva a coger el rumbo que no debería haber perdido.

– Una vez esté en el Congreso ¿qué retos se ha planteado?

– Lo primero es recuperar económicamente, institucionalmente y socialmente este país. Ya Feijoó ha anunciado una reducción de la estructura del Gobierno para bajar el gasto público, pasando de 22 a 14 ministerios y una bajada de los impuestos. Pedro Sánchez ha subido hasta 42 impuestos. La inflación ha engrosado las arcas públicas y hay que devolvérselo a las familias, que lo están pasando muy mal. También las políticas como la Ley de la Vivienda, que está provocando el efecto contrario, hay que solucionarlas. Además queremos simplificar y reducir el exceso de legislación que hay en España. Nos hemos propuesto que si se aprueba una nueva ley sea para sustituir tres antiguas. Esto es importante para que el país salga adelante: la simplificación y la menor burocracia. En Canarias Manuel Domínguez hará lo mismo.

- Habla de la vivienda pero esto es un problema de difícil resolución. El mercado es libre.

– Sí, pues precisamente aumentando esa oferta y construyendo más vivienda social. En ocho años no se ha levantado ninguna en muchas ciudades como en Las Palmas de Gran Canaria. También hay que liberar suelo y cargas burocráticas para que se construya vivienda privada y una cosa muy importante: hay que proteger al propietario. No puede ser que se le desproteja a él para proteger al 'okupa'.

– En lo que toca a Canarias, ¿qué medidas hay que tomar para mejorar la vida de los isleños?

- Lo primero es recuperar y volver al punto en el que estábamos hace cinco años en lo que se refiere al respeto a nuestro REF. En los cinco años de Sánchez hay casos sangrantes como la ventaja fiscal que se ha perdido en la bonificación en el sector audiovisual. Tampoco se ha actualizado el coste de la bonificación al transporte de mercancías, algo que encarece la cesta de la compra. Hemos perdido la ventaja de la ZEC como las operaciones triangulares y luego está el tipo mínimo del 15% para el Impuesto de Sociedades. Nadie de España ni de Canarias, ni diputados ni ministro, ha sabido defender a las islas. Hace falta revisar el REF para que se extienda a todos los ciudadanos. Queremos que llegue a las personas físicas para lograr que los canarios tengamos las mismas condiciones que el resto de los españoles y europeos.

Vivienda «Hay que proteger al propietario. No puede ser que el 'okupa' tenga más derechos»

– ¿Cómo van a lograr que se entiende en Madrid que el REF es un derecho y no un privilegio?

–Insistiendo. A mi, por ejemplo, me sorprende que en el plan de los Fondos Next Generation de la Unión Europea no se haga mención en ningún sitio a las RUP. ¿Cómo puede ser? Francia y Portugal sí se acordaron de sus RUP pero España ni lo menciona. Yo espero estar en el Congreso y pelear para que ningún acto legislativo pueda perjudicar a Canarias.

- Respecto a la bonificación a los residentes en los billetes aéreos y marítimos se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que haya una rebaja del 75% al 50% de nuevo. ¿Podría ocurrir?

– Este es un tema que se ha complicado porque hay estudios que evidencian que está generando el efecto contrario, con la subida de los precios. En este tema no vamos a permitir que se rebaje esa bonificación pero sí hay que controlar que las aerolíneas no suban los precios. Propondremos de nuevo tener una oficina que controle y regule a las compañías aéreas para evitar los abusos de poder. Hay que revisar el mecanismo por el que se aplica para evitar distorsiones. También hay que revisar las OSP y la quinta libertad, que nos gustaría conseguirlo. Sería un empuje. También hay que hacer muchas inversiones en nuestros aeropuertos en islas como Lanzarote.

– ¿Hay alguna posibilidad de lograr la exención del tipo mínimo de Sociedades ahora?

– En el Congreso de los Diputados se podría analizar pero la directiva ya está transpuesta. Se podría haber hecho entonces pero ahora es tarde. Incluso en la votación que se hizo en el Congreso de los Diputados 'Tito Berni' votó en contra de la petición que se hizo desde Canarias para que las islas quedaran al margen de este tipo mínimo en el Impuesto de Sociedades. Ahora lo que se trata de evitar es que baje del tope de los 750 millones de euros actuales.

– Las encuestas le son favorables a Núñez Feijoó pero no le dan la mayoría absoluta para gobernar. Todo apunta a que necesitará los apoyos de Vox. ¿Se sentiría cómoda en un gobierno con Vox?

- Nosotros salimos a ganar para gobernar con mayoría suficiente sin tener que pactar con otros partidos. De hecho Feijoó ha planteado a Pedro Sánchez que para evitar el irse a los extremos que gobierne la lista más votada. Confiamos en que acepte ese acuerdo para evitar el pacto con Vox.

– ¿Y si no es así?

– Para nosotros lo fundamental es asegurar la gobernabilidad, por eso en algunas instituciones locales se ha pactado con Vox. No nos podemos permitir que porque el PSOE no quiere que el PP gobierne ir de nuevo a unas elecciones. Y si hay que pactar lo haremos respetando siempre nuestros principios y nuestros valores. Eso es innegociable e indiscutible. Fuera de eso no hay nada.

– Es que la violencia de género existe y es un problema que cada año se lleva por delante la vida de muchas mujeres y niños en este país.

–Nosotros reconocemos la violencia de género y hemos sido el primer partido que luchó contra ella. El primer pacto nacional contra la violencia de género lo aprobó el PP y es fundamental. Nadie puede decir lo contrario. El que más ha respetado y defendido a la mujer en este país es el PP. De hecho, el PSOE en los últimos años nos ha dejado más indefensas que nunca.

- Núñez Feijoó apela y cree que va a haber votantes socialistas que lo van a elegir por el descontento hacia Sánchez. También cree que si fuera candidato a la investidura diputados socialistas lo apoyarían. ¿Es factible o un tanto irreal?

– En elecciones está claro que lo elegirán algunos votantes. Hay socialistas de pro, como Felipe González, que apoyan propuestas del PP como el que se elija a la lista más votada. Soy del PP y no voy a decir lo que harán los socialistas pero hay una diferencia entre el sanchismo y los socialistas de toda la vida y eso genera descontento. Lo que ocurrirá en el Congreso es complicado. Lo que está claro es que todos los del PP vamos a votar a Núñez Feijoó porque tenemos al mejor candidato y además tenemos el viento de cola a favor. Confiamos en que a partir del 23 de junio podamos gobernar en España y no tener que recabar el apoyo de otros.

– La inmigración es uno de los problemas de España y que castiga sobre todo a Canarias.

- No ha existido política migratoria de Pedro Sánchez. Al principio hizo un llamamiento a los inmigrantes con el 'Aquarius' y ahora no sabemos qué ha negociado con Marruecos pero la cosa es que la ruta del Mediterráneo ha bajado y ha subido la ruta canaria, que es la más peligrosa y que se ha llevado la vida de cientos de personas. Además, Sánchez en connivencia con Ángel Víctor Torres y algunos alcaldes, como Augusto Hidalgo, han querido que Canarias sea un muro de contención. Han tenido a los inmigrantes mal atendidos y además, se ha demostrado mala gestión de los fondos y los centros. No ha habido política migratoria. Este es uno de los motivos por los que Pedro Sánchez tiene que hacer las maletas y marcharse. Nos ha abandonado por completo con esto. Esto es un problema de toda Europa. Cuando estaba Rajoy se activaban los acuerdos con los países para repatriarlos o distribuirlos con el resto de España y Europa pero en estos cinco años no ha habido voluntad.

– ¿Se ve como ministra?

– Me veo donde decida el partido que tengo que estar, al servicio de los españoles y los canarios. Quiero aportar mi granito de arena para ayudar a toda las personas de este país.