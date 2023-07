Irene Montero reaparece en campaña en un acto del Govern, que critica su «veto»

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha roto este viernes su silencio en campaña. Pero no en un acto de Sumar, la marca en la que concurre su partido, Podemos, ni en uno de los comunes, que también están integrados en la coalición de Yolanda Díaz, sino que se ha dejado ver en uno del Govern de Esquerra Republicana.

Ha participado en un coloquio titulado 'Defendamos los derechos feministas', organizado por el Gobierno catalán, pero que se ha convertido en un acto de campaña de ERC, con una amplia presencia de dirigentes republicanas, que han arropado a la ministra. «No es el momento de vetar a personas«, ha asegurado la consejera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, Tania Verge.

Montero ha asegurado que es el momento de «no callar» y ha abogado por mantener la coalición de Gobierno actual y la mayoría «plurinacional» para poder seguir avanzando en derechos. «Proteger la coalición, proteger la mayoría plurinacional de investidura y proteger el feminismo son tareas democráticas de primer orden», ha afirmado. A su juicio, la violencia política es una herramienta de la derecha «reaccionaria» que lo que busca es frenar los derechos. Trata de «dejar solas» a las dirigentes políticas y romper alianzas entre mujeres: «Es una estrategia para frenar derechos, hace que dudemos de nosotras mismas», ha advertido.

Montero fue «vetada» de las listas de Sumar, según su propia definición, negada por Yolanda Díaz, y hasta la fecha no ha hecho campaña por la candidatura de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo. Ha mantenido un perfil bajo, pero este viernes ha reaparecido en Barcelona, junto a dirigentes de ERC, quienes más le han apoyado públicamente fuera de su partido. Rufián publicó un artículo censurando su exclusión de las listas. «Gracias Gabriel. Muy orgullosa de las alianzas plurinacionales y feministas que hemos construido, y que siguen siendo fundamentales para conquistar derechos», replicó la ministra de Igualdad. Rufián ha aprovechado la pugna entre Podemos y Sumar para intentar pescar en el caladero de los comunes, en el sector catalán más favorable a Montero e Iglesias. »A Irene Montero no la han vetado, a Irene Montero la han vendido. La han vendido por la promesa de una salvación que no llegará», afirmó el portavoz republicano.

Es público el enfrentamiento entre Díaz y Rufián, después de que ERC votara en contra de la reforma laboral, que el Gobierno sacó adelante in extremis por el error de un diputado del PP. El portavoz de Esquerra está basando su campaña, en parte, en atacar a Yolanda Díaz. Y en defender a Irene Montero, como hizo el jueves en el debate a siete de RTVE. La defendió a cuenta de las críticas por la ley del 'solo sí es sí'.

Esquerra está cargando contra Sumar. Días atrás, Gabriel Rufián dijo que le daba más miedo Yolanda Díaz que Santiago Abascal. Oriol Junqueras insistió en los dardos envenenados, al acusar a Sumar de tener un compromiso «ligero» contra la extrema derecha. Los republicanos critican además a Yolanda Díaz, que ha marcado distancias con el soberanismo, al alejar la posibilidad de un referéndum.