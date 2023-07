Los independentistas admiten que la abstención les castigará el 23-J

Esquerra, Junts y la CUP van a la baja según algunas de las encuestas publicadas. Las tres formaciones podrían perder posiciones, como consecuencia de la campaña abstencionista que ha puesto en marcha un sector del independentismo más radical, que aboga por castigar a estos tres partidos por no haber culminado el 'procés'. Estos mismos partidos reconocen que las llamadas a la asbtención o al voto nulo les van a hacer daño.

ERC, que cuenta con 13 escaños en la actualidad, admite que se conformaría con obtener entre 9 y 12 diputados y lograr grupo parlamentario. Objetivo prudente, tras dejarse 300.000 votos en las municipales. Los responsables de la campaña republicana han identificado dos amenazas de cara al 23-J contra las que se proponen combatir: la abstención y que el PSC arrastre el voto útil para frenar a la derecha. Junts, por su parte, podría pasar de 8 a 7 diputados, según las encuestas y la CUP, de 2 a 1.

Retroceso generalizado en el secesionismo, según los sondeos. No obstante, tanto ERC como Junts podrían ser decisivas para la investidura. Si el PP y Vox no alcanzan la mayoría absoluta, a Pedro Sánchez le podrían salir las sumas si aglutina, entre otros, a todas las fuerzas de la izquierda y a los nacionalistas vascos y catalanes. ERC, PNV y EH Bildu facilitaron su elección en 2019, Junts, en cambio, no. Los de Puigdemont enarbolan la bandera de que su objetivo es ir a Madrid a bloquear la legislatura, salvo que las instituciones del Estado reconozcan el derecho a la autodeterminación. Junts proclama que no «regalará» ni un solo voto si es «a cambio de nada». Una crítica directa a ERC, a quien reprocha haber dado estabilidad al Gobierno sin garantizar un referéndum ni conseguir la amnistía.

Los republicanos, en cualquier caso, ponen en duda que si se da la aritmética, Junts no apoye una investidura del líder socialista. Esquerra y Junts se erigen en defensores de Cataluña. ERC ha presentado el decálogo con el que se presenta a las elecciones, que está encabezado por «la defensa del derecho de la ciudadanía a ejercer el derecho a la auitodeterminación, negociando la celebración de un referéndum para la consecución de una República Catalana de derechos y libertades». El segundo punto es la amnistía.