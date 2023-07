Correos asegura que ya ha enviado la documentación al 98% de los solicitantes de voto

Correos intenta disipar cualquier sombra de duda sobre las acusaciones e insinuaciones sobre supuestos retrasos u omisiones en las entregas de la documentación del voto postal. Según informó este lunes el organismo público, a cinco días de los comicios Correos ya ha enviado la documentación necesaria para ejercer el derecho al sufragio al 98,2% de los solicitantes. Esto es de más de 2,5 millones de entregas desde el inicio del proceso de reparto, el 3 de julio.

De acuerdo con los datos oficiales de la empresa pública, solo falta por enviar el 'pack electoral' a 47.211 a solicitantes. Correos tiene hasta este miércoles de plazo para repartir esos sobres, por lo que los responsables de la compañía dan por seguro que podrán acabar las entregas domiciliarias a tiempo sin ningún tipo de problema.

Correos, no obstante, reconoce que 450. 607 de esos 'pack electorales' (la quinta parte de las solicitudes) se encuentran de vuelta en las oficinas postales tras no poder localizar en sus domicilios a los peticionarios, después las dos correspondientes visitas del cartero. No obstante, los ciudadanos, que tienen en sus buzones los correspondientes avisos, tienen hasta el 20 de julio para acudir a las oficinas a recoger su sobre y allí mismo ejercer su derecho.

Si esas más de 450.000 personas no acuden antes de la última hora del jueves a la oficina postal en la que solicitaron que se le enviara el 'pack electoral' en ningún caso podrán votar en sus colegios electorales el domingo aunque hayan recibido las tarjetas censales, ya que las juntas electorales ya están enviado los listados a las mesas con las personas que han solicitado el voto postal y que, por tanto, no pueden introducir votos en las urnas.

Más de 2,6 millones de peticiones

Sí que han sido ya entregados en mano a los electores un total de 2.124.990 sobres de los 2.622.808 solicitudes de voto postal registradas, la cifra más alta de la historia.

Por el momento, la Junta Electoral Central ha rechazado ampliar los plazos para recoger y hacer efectivo el voto a pesar de ese casi medio millón de electores ausentes de sus domicilios a los que no se les ha podido entregar el 'pack'.

Para recoger el sobre con las papeletas y votar por correo, el elector debe presentar en la oficina el DNI, el pasaporte o permiso de conducir.

Tras los escándalos por la existencia de tramas de compra de votos por correo en las pasadas elecciones de mayo, si no puede ir en persona a entregar la papeleta, el elector deberá emitir una autorización firmada para que otra persona vote en su lugar. Ese 'delegado' deberá llevar una fotocopia del DNI u otro documento con el que se le pueda identificar al elector, además de su propio documento.

Correos defendió este lunes que estas cifras evidencian «su compromiso con la sociedad española y su capacidad de trabajo gracias a la labor de sus más de 45.000 empleados y empleadas, los cuales seguirán trabajando hasta el día 23 de julio con la misma profesionalidad que en los días previos». «Rechazamos todas aquellas insinuaciones o informaciones que han puesto en duda el trabajo de los profesionales de Correos. Debilitan nuestra democracia» afirmó la dirección de la empresa postal.

«Correos quiere poner de manifiesto el normal desempeño de todo el proceso electoral. Aun habiéndose producido situaciones puntuales de elevada carga de trabajo, en ningún momento ha existido riesgo sobre su correcto desarrollo», explicó la compañía pública en un comunicado en el que «agradeció» el apoyo para sus empleados, «que llevan trabajando en el proceso desde el mismo momento en que se produjo la convocatoria electoral».