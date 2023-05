Ciudadanos decide no presentarse a las generales

Ciudadanos no concurrirá a las próximas elecciones generales. Así lo ha decidido la dirección nacional de los naranjas tras la debacle sufrida en el 28-M y ante el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez. La decisión, adelantada por Voz Populi, ha de ser ratificada en el Comité Nacional que los liberales celebrarán esta mañana.

La postura que se impuso ayer en la reunión de la Ejecutiva -que debía analizar los resultados de la cita electoral del domingo- pasa por no emplear recursos en la batalla electoral que se librará el próximo 23 de julio. Tal y como reflejó el 28-M, el ambiente crispado contra el presidente del Gobierno invita a pensar que el voto de la derecha lo concentrará Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares. El partido realizaría este parón con la intención de volver al ruedo electoral en las elecciones europeas de 2024.

El Comité Nacional está presidido por el secretario general del partido, Vázquez en este caso, y está formado por la dirección ampliada del partido, un total de 30 personas. En este comité, constituido tras el proceso de refundación del partido, figuran, por ejemplo, Villacís y la expresidenta 'naranja' Inés Arrimadas.

Según los estatutos de Ciudadanos aprobados en enero, es el órgano de dirección, gobierno y administración del partido entre Asambleas. Además de aprobar la participación del partido en los procesos electorales, también tiene el poder de aprobar cualquier acuerdo de coalición con otros partidos, tanto en el ámbito autonómico como nacional.

No obstante, el secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, ha querido aclarar que el partido 'naranja' aún no ha tomado una decisión respecto a si concurrir o no a las generales a través de un mensaje en tuiter. «No hay ninguna decisión tomada», ha asegurado antes de la celebración del Comité Nacional de los liberales.