«A Canarias le preocupa el acceso a la vivienda o la mejora del empleo, no decir 'mi niño'»

Santana hace hincapié en esta entrevista en que las fuerzas progresistas de izquierdas han hecho un ejercicio de «responsabilidad y generosidad» al confluir todas bajo el nombre Sumar y en un tiempo récord porque son «muy conscientes de que el enemigo no está dentro de nuestra casa».

– En qué beneficiaría a Canarias que ganara Sumar

– Todas las políticas generales que se enfrentan desde el Gobierno estatal van a afectar a Canarias como puede ser la puesta en marcha del salario mínimo interprofesional, que hemos activado esta legislatura pasada y que el archipiélago fue de las comunidades mas beneficiadas, o haber puesto en funcionamiento los ERTE que protegieron el trabajo durante la pandemia. También el ingreso mínimo vital junto a la renta de ciudadanía que aprobamos en el Parlamento de Canarias han logrado multiplicar exponencialmente el número de personas protegidas. Cuando llegamos había unas 5.000 personas protegidas y a día de hoy hay más de 40.000.

– Pero, en concreto, qué puede hacer Sumar por la islas

– Nosotras (Unidas Podemos) logramos incorporar en el programa de Sumar algunas propuestas que llevábamos en el programa autonómico en Canarias como la regularización del alquiler, para que se ponga límites sobre todo a esos grandes tenedores de viviendas y a las grandes explotadoras turísticas que compran cientos de apartamentos para alquiler vacacional, regulándolo para que las familias puedan beneficiarse de estos y poniéndole un límite de tiempo de explotación y un número máximo de viviendas. Otro tema es la excepción insular para que los residentes puedan comprar vivienda frente a los extranjeros. Tenemos que tener en cuenta que una de cada tres personas que adquiere una vivienda en las islas, no vive ni trabaja aquí.

–Llevaba iniciativas agresivas al Parlamento canario sobre turismo. ¿Las replicará en el Congreso?

– Apostamos por un cambio de modelo turístico, por uno más de calidad y sostenible en vez de uno de masas e, incluso, incorporamos al programa de Sumar la posibilidad de que en algunas partes de España, como Canarias, se pusiera en marcha una ecotasa turística. Ademas, nos preocupa la movilidad de mercancías pero, sobre todo, la de las personas. En este caso, entendemos que fue un paso adelante incrementar la subvención al pasajero al 75%, pero se está viendo que tiene muchas deficiencias. Las operadoras al final lo que han hecho es mantener los precios a los usuarios mientras que el Estado paga un gran porcentaje y esto lo que ha hecho es multiplicar los beneficios de las operadoras marítimas y aéreas y, sin embargo, no ha repercutido en el abaratamiento de nuestra movilidad. Pero no solo esto. Tiene otras consecuencias como que los canarios que no viven aquí y que se han tenido que empadronar fuera, no pueden volver porque los precios están disparatados. Nosotras entendemos que lo mejor, y fuimos la primera formación en proponerlo en 2015, es poner unos precios máximos en la obligación de servicios públicos. Sobre esto, en el Gobierno de Canarias dimos un avance poniendo en marcha en Lanzarote un proyecto piloto que si funciona deberíamos ampliarlo al resto de las islas.

– Se queda fuera del Parlamento canario y a las pocas semanas está en Sumar. ¿Le perjudicará?

– No. Creo que hubo un problema en las elecciones autonómicas el 23M y fue no haber tenido la posibilidad de haber concurrido conjuntamente todas las fuerzas de izquierda. Si se suman los votos que tuvo Dragos Verdes Quo con Unidas Podemos hubiéramos sacado cuatro diputados al Parlamento de Canarias, lo que significaría que hoy mantendríamos el gobierno de izquierdas en Canarias. Eso ha hecho que mucha gente se quedara con mucho enfado pero, también, con mucha pena y que nos hayan pedido que nos pongamos de acuerdo. Nosotras hemos hecho un ejercicio de responsabilidad y generosidad y hemos confluido todos bajo el nombre Sumar y en un tiempo récord. Creo que lo hemos hecho escuchando el mandato de la gente de que esto no puede ocurrir más. Estamos en un periodo de remontada y es necesario movilizarse porque existe un riesgo real de que gobierne la derecha en este país.

– ¿Cómo ve que Alberto Rodríguez diga que va a estar solo el tiempo que le quedaba para acabar la legislatura que lo echaron? Parece un asunto personal, no de defensa de los intereses de Canarias

– Aunque nosotras nos presentamos en una confluencia electoral y bajo unas siglas, luego el acta es de cada persona. Puede renunciar a ella o no, si quiere. Yo respeto y entiendo también lo que puede llevar a Alberto a tomar esa decisión. Yo, sin lugar a dudas, estaré el tiempo que haga falta y me comprometo con la ciudadanía a agotar el tiempo de legislatura. Todas las fuerzas política que hemos confluido en Sumar estamos haciendo un acto de responsabilidad y generosidad porque somos muy conscientes de que el enemigo no está dentro de nuestra casa y para ello, necesitamos un Sumar fuerte para poder desarrollar una coalición progresista.

Las frases Confluencia «Es necesario movilizarse y votar porque existe un riesgo real de que gobierne la derecha»

Madrid «Todas políticas generales que se enfrentan desde el Gobierno estatal van a afectar a Canarias»

Objetivos «Sumar va a defender el derecho a ser feliz con mejores salarios, condiciones de trabajo y la creación de más empleo»

– Hablando del enemigo, como le llama ¿Cómo ve el ascenso de Vox después de la sorpresa al Parlamento canario? ¿Cree que seguirá subiendo en las islas?

– El enemigo está fuera y solo juntas podremos combatir y generar ese dique de contención frente a esa ola reaccionaria de derechas que nos pasó por encima. Los engaños, las mentiras y las 'fake news' en algunos casos han funcionado y ellos supieron movilizar más a la gente el 23M que lo que hicimos las fuerzas progresistas de izquierdas.No obstante, yo soy bastante positiva. la gente ha visto las consecuencias del no salir de su casa a votar y creo que no nos va a ocurrir lo mismo el 23J. Hay mucha gente que sabe y es consciente de que un gobierno de derechas en el que no solo esté el Partido Popular, que ya conocemos su trayectoria de corrupción y descrédito sino, también, un partido como Vox, que pone en riesgo muchos derechos conquistados por la ciudadanía, un partido que allá donde va siembra odio por las mujeres, a las personas LGTIB+Q, a los migrantes o simplemente por ser diferentes en su forma de pensar, no puede ganar. Creo que hay mucha gente en este país que este domingo va a salir a votar y a defender nuestra democracia, porque estas personas no son demócratas. Tenemos un riesgo real de perder todo el trabajo hecho durante este tiempo y de perder derechos conquistados. Quieren que volvamos a la España del blanco y negro, sin derechos.

– Los nacionalistas dicen que son la única voz útil en Madrid porque los demás se quedan mudos cuando llegan al Congreso...

– Absolutamente incierto. Por ejemplo, en el área de Asuntos Sociales, que es el que me toca más de cerca, Podemos había presentado una enmienda para mejorar los fondos de pobreza en 10 millones de euros para Canarias y Coalición Canaria, tanto Ana Oramas y María Fernández, votaron en contra y fue una enmienda que no salió adelante por cuatro votos. Es decir, hoy Canarias tiene menos fondos y dinero para invertir en la protección de sus personas vulnerables porque ellas pulsaron el botón que significaba peores condiciones para las personas de Canarias. Sinceramente, que hagan una campaña hablando de que en el Congreso no se dice 'mi niño', me parece ridículo. Yo también hablo canario como el resto de candidatos que se presentan al Congreso, conocemos y defendemos nuestra idiosincracia y al final lo que le preocupa a la gente no es que la persona que esté en Madrid diga 'mi niño' o no, sino tener unas mejores condiciones laborales, de acceso a la vivienda, en la calidad de nuestro sector turístico y económico... Sinceramente, la campaña me parece muy superficial.

– ¿Mantiene los 20.000 euros de subvención para los jóvenes, contestada por algunos partidos?

– Queremos labrar un futuro para nuestros jóvenes no solo mejorar el acceso a la vivienda y mejorar el empleo sino además, dando oportunidades de emprender proyectos a través de la herencia universal., No es una propuestas que nos hayamos sacado de la chistera sino que han hecho economistas referentes e incluso, premios Nobel. Nosotras proponemos unos 20.000 euros en el futuro de cada joven al cumplir los 18 años, que tengo que decir que nada tiene que ver con el cheque bebé, ese cheque regalo y en blanco de hace unos años. Esto va a ser un acompañamiento a los jóvenes de 18 a 23 años durante tres años para trabajar con ellos y que ese proyecto que emprendan sea exitoso.

– Si logra el escaño, qué es lo primero que defenderá en Madrid

– No podemos olvidar que esta legislatura ha sido una legislatura de grandes avances sociales y se debe seguir en esa línea. Además, se incrementó la inversión en sanidad, educación y derechos sociales, en definitiva, se avanzó en el fortalecimiento del Estado de bienestar del país. Pero por otro lado, aún tenemos que mejorar la calidad del empleo, no solo en lo relacionado con los salarios o las condiciones laborales, sino aplicar la reducción de la jornada laboral a 32 horas semanales para poder conciliar nuestra vida profesional y familiar. Porque Sumar va a defender el derecho a ser feliz con mejores salarios, condiciones de trabajo y la creación de más puestos de trabajo, teniendo encuenta que las cifras del paro juvenil son elevadísimas. Además, tampoco podemos olvidar que España fue el primer país europeo en implantar la jornada laboral de ocho horas.