Los cambios en las listas del PSOE caldean el primer comité federal tras el 28-M

Todo apuntaba a un comité federal del PSOE tranquilo este sábado. No porque no haya dirigentes que piensen que hay razones de sobra para hacer una crítica razonada o incluso acerada a la dirección del partido tras los resultados de las elecciones del 28 de mayo, sino porque, de manera más o menos tácita, la mayoría habían decidido que, con las elecciones generales a menos de dos meses vista no era momento para escenificar una bronca interna. A última hora de la tarde de este viernes, sin embargo, el ambiente se caldeó de manera notable a cuenta de las imposiciones de Ferraz en las listas para el 23 de julio aprobadas por los territorios y empezaron a correr las advertencias.

La tensión alcanzó tal nivel que la direción federal se vio obligada a dar marcha atrás y negociar, en algunos casos, sus decisiones. Por ejemplo, la de situar a la alcaldesa saliente de Toledo, Milagros Tolón, al frente de la candidatura por esta provincia, en la que se había acordado por unanimidad llevar como número uno al secretario de Organización del PSOE castellanomanchego y mano derecha de Emiliano Garcia-Page, Sergio Gutiérrez. El aviso de esta federación de que defendería sus intereses y de que el comité que este sábado debe ratificar las candidaturas no sería «todo lo pacífico que debería» sirvió para alcanzar un acuerdo. Gutiérrez seguirá como número uno pero, a cambio, Tolón, que no formaba parte de la plancha, irá de dos. «Agradezco el diálogo cordial(...) para aclarar un errror que nos permite centrarnos en la campaña y que se hable de lo que realmente necestia la ciudadanía». escribió Page en Twitter. No todos los fuegos, sin embargo, estaban apagados anoche. Y no todos se habían creado con federaciones consideradas críticas. También la dirección de Castilla y León, formada por fieles 'sanchistas' como su líder, Luis Tudanca, hizo llegar a Ferraz su monumetal cabreo por la decisión de colocar al secretario de Estrategia y Acción Electoral de la ejecutiva federal, Javier Izquierdo, en la lista del Senado por Valladolid, por delante de Sara Galván, y en la del Congreso por Ávila a Manuel Arribas, diputado que estuvo en la cena en el restaurante Ramsés del Juan Bernardo Fuentes, 'Tito Berni', y que había sido sido deliberadamente apartado por la provincial. Dimisión en bloque «Están muy ensoberbecidos sin ninguna razón», recriminaban airados desde el partido en la región, minutos antes de que la lista completa de Ávila que se había remitido el jueves a Madrid comunicara por burofax al secretario de Organización, Santos Cerdán, su intención de renunciar en bloque si no había rectificación. A su vez, quince candidatos de las listas del PSOE aragonés anunciaron una decisión semejante en un comunicado, por su «profunda disconformidad» ante la desautorización de Ferraz a su jefe de filas, Javier Lambán. Este, pese a haberse comido ya, entre otras cosas, el sapo de aceptar que la ministra Pilar Alegría encabezase la candidatura, se encontró se encontró a última hora con que la comisión federal de listas desbarataba buena parte de la propuesta aprobada en su territorio al incluir también a Susana Sumelzo como número dos por Zaragoza en detrimento de Óscar Galeano. La situación es igualmente delicada con el líder PSPV, Ximo Puig, que después de haber cortocircuitado el jueves las supuestas maniobras de Carlos Fernández Bielsa, actual secretario provincial de Valencia, para hacerse fuerte y desbancarlo al frente de la formación, el aún presidente en funciones de la Generalitat vio este viernes como desde Ferraz se deshacían sus cambios en las listas.