Puigdemont anticipa a Sánchez que «no reflotará a un PSOE que se hunde»

Un Carles Puigdemont hiperactivo desde el comienzo de la precampaña para las elecciones catalanas del 12 de mayo volvió ayer a blandir la espada de Damocles sobre la cabeza de Pedro Sánchez.

Desde su recién estrenado cuartel en el sur de Francia y territorio que el independentismo más radical define como la «Cataluña del Norte», el ex presidente de la Generalitat insistió en que si el líder socialista no se pliega ante sus reclamaciones la legislatura se puede dar ya por finiquitada. «No reflotaremos –aseguró– a un PSOE que se hunde en toda España». No importa, según mantiene Puigdemont, si el próximo Ejecutivo central esté formado por una coalición de derechas entre PP y Vox, y que como una de sus primeras medidas paralizaría o revocaría la ley de amnistía, para perjuicio en primer lugar del propio líder de Junts, prófugo aún de la justicia..

Puigdemont lo viene amenazando desde hace una semana: cualquier maniobra política para apearle de la Presidencia de la Generalitat tendrá consecuencias para Sánchez. Tampoco habrá Presupuestos Generales del Estado si no se corrige el déficit fiscal que denuncia para Cataluña, avisó el viernes. Amenaza directa Puigdemont se rodeó ayer de decenas de alcaldes de Junts en la localidad francesa de Amélie-les-Bains-Palalda. Unos tras otro, los regidores repitieron durante hora y media las consignas del partido independentista y rindieron pleitesía a su líder. España nos roba o Cataluña debe hacerse respetar ante Madrid, fueron las consignas de un acto medido hasta el último detalle. Ya a modo de vasallaje, los regidores reiteraron uno tras otro que Puigdemont es el único de los candidatos a las comicios autonómicos de mayo que puede revertir el servilismo del socialista Salvador Illa ante Madrid o la inoperancia que, según insiste Junts, ha demostrado el actual presidente de la Generalitat y número uno de los republicanos, Pere Aragonès. Esquerra respondió poco después e insistió en que Puigdemont escenifica un proyecto personalista que en ningún caso busca el bien de los catalanes. La relación entre Junts y los republicanos pasan por sus peores momentos institucionales y personales. Puigdemont y Oriol Junqueras, líder de ERC, reconocen no dirigirse la palabra, pese haber sido las principales figuras secesionistas en el referéndum ilegal del 1-O de 2017. En el otro lado de la balanza está Illa, favorito en las encuestas y que mañana deberá dar cuenta en una comisión de investigación en el Congreso a cuenta de las mordidas de la 'trama koldo' durante su etapa como ministro de Sanidad.

