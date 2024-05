PSC, Junts, ERC, CUP y los comunes se comprometen a no pactar con Aliança Catalana ni con Vox

Buena parte de las formaciones que se presentan este domingo a las elecciones catalanes han suscrito este miércoles una declaración conjunta según la cual se comprometen a no pactar con la ultraderecha, ni con Vox ni con Aliança Catalana. Los partidos que han firmado el documento, impulsado por una entidad que lucha contra el racismo y el fascismo, son el PSC, Junts, Esquerra, CUP y los comunes.

Todos ellos prometen no aceptar ni por acción ni por omisión los votos de estas dos formaciones de la ultraderecha para armar una mayoría para la investidura o para formar gobierno. En la pasada legislatura, estos partidos ya se comprometieron a establecer un cordón sanitario con Vox. La novedad en esta ocasión es que también incluye a Aliança Catalana, el partido de Orriols, que se declara abiertamente islamófobo e independentista y que está a las puertas de entrar en la Cámara catalana, según coinciden la mayoría de los sondeos.

El veto a la extrema derecha puede tener su incidencia en la aritmética postelectoral. En las pasadas elecciones, ninguna fuerza contaba con Vox para sumar una mayoría necesaria para la investidura y el acuerdo entre todos dejó al partido de Abascal fuera de la Mesa del Parlament, a pesar de que fue la cuarta fuerza en las elecciones. Las encuestas ahora dicen que la mayoría absoluta secesionista solo sería posible si se suman los dos o cuatro escaños que puede obtener Aliança Catalana. Por tanto, los diputados ultras pueden ser decisivos.

La líder de esta formación, Silvia Orriols, se mostró dispuesta días atrás a investir a Carles Puigdemont. Abrió la puerta a darle una «segunda oportunidad» al expresidente de la Generalitat. Junts, en cambio, afirma que no pactará ni por activa ni por pasiva con la ultraderecha. Pasa algo parecido en el bloque no independentista. Salvador Illa podría buscar una fórmula similar a la de Jaume Collboni en el Ayuntamiento de Barcelona para ser investido por PP y los comunes. Pero, según las encuestas, aún le faltarían escaños para llegar a ser investido. Los socialistas rechazan los escaños de Vox. Por tanto, si no hay pactos transversales entre PSC, ERC y Junts, podría haber repetición electoral.