Sánchez y Casado aprietan en el pulso final en Castilla y León

La decisión del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de adelantar a este domingo las elecciones en su comunidad hizo temblar el tablero político nacional y precipitó el segundo gran pulso entre Pedro Sánchez y Pablo Casado en esta legislatura tras los comicios de Madrid, en mayo del año pasado. En aquella ocasión, el PP cosechó una mayoría inapelable de la mano de Isabel Díaz Ayuso y confiaba durante la precampaña en repetirla el 13-F, dejando nuevamente a Vox en una posición débil y a su líder, Casado, un peldaño más cerca de la Moncloa. Pero la realidad es que los candidatos llegaron este viernes al último día de campaña con numerosas incógnitas derivadas, en buena medida, del 23% de indecisos (según el último barómetro del CIS) y confirmando que estas autonómicas, que por primera vez no se celebran junto a unas municipales, se han jugado netamente desde Madrid.

El cabeza de lista del PSOE, Luis Tudanca, no esperaba repetir su victoria de 2019. Entonces tuvo que renunciar a la presidencia regional al no poder sumar en su investidura. Sin embargo, su campaña ha ido 'in crescendo' espoleada por las encuestas, que han acabado por no augurar un triunfo tan claro de Mañueco. Este viernes la confianza perdida regresó al acto final de campaña con un Sánchez que al principio había mantenido un perfil discreto, pero que ha ido arrimándose más a su candidato conforme se acercaba la cita electoral y se igualaba la contienda. El jueves se sumó a un mitin en Burgos cuando no estaba planificado y este viernes volvió a apretar en el acto final de los socialistas.

En Ferraz se ha instalado la idea de que su electorado está más movilizado que el de los populares, a los que consideran lastrados por Vox bien por la necesidad de pactar con los de Santiago Abascal, bien por el crecimiento de la formación verde. «Al Partido Popular estos quince días se le han hecho muy largos, yo diría eternos», reiteró Tudanca. El argumentario también cambió desde el jueves y el candidato socialista no ha cesado de ofrecer desde entonces a Unidas Podemos, a Ciudadanos y a las candidaturas de la España Vaciada una alianza postelectoral de Gobierno si las cuentas salen.

La participación será un actor clave el domingo. El presidente de GAD3, Narciso Michavila, auguró el miércoles que si esta baja del 33% a las 14:00 horas (sin el arrastre de las municipales)el panorama para el PSOEserá menos sombrío. Un «ilusionado»Tudanca recogió el guante y pidió a su electorado «un último esfuerzo de movilización». El PP situó su listón total en el 65% al comienzo de la campaña.

Los populares han mantenido hasta el final el tono de la contienda como un plebiscito contra Sánchez. Un estrategia que a Ayuso le funcionó a la perfección en Madrid, aunque entonces en un contexto marcado por las restricciones pandémicas. Mañueco incidió este viernes en que «no se puede consentir que se fragmente el voto del centro y la derecha» para permitir de esta forma un Gobierno «de PSOE, Podemos y esos pequeños partidos locales que van a estar pidiendo todo el día».

Sin embargo, el candidato popular evita confirmar si pactará o no con Vox si las encuestas cristalizan este domingo. Estas auguran que Mañueco obtendrá 35 procuradores, una cifra que si bien los conservadores creen que les permitirá superar a toda la izquierda, se aleja de la mayoría absoluta (41) y acrecienta el riesgo para ellos de depender de los de Abascal (12 escaños según GAD3 para 'El Norte de Castilla').

De producirse, sería el primer Gobierno regional en el que entran los de Abascal, que sostienen desde fuera a los populares Moreno en Andalucía –con altibajos– y Ayuso en Madrid, aunque sin ninguna consejería. Su candidato, Juan García-Gallardo, ha estado arropado por Absacal hasta en nueve actos de campaña. Ambos avisan al PP de que si quiere pactar «no será gratis».

El joven abogado burgalés era un desconocido en un territorio donde Vox no tiene apenas representación institucional (solo 64 concejales de un total de casi 13.000). La ultraderecha rinde mejor en las elecciones generales que en las regionales: en las autonómicas de 2019 obtuvo el 5,4% de los votos y en las legislativas españolas, cinco meses después, el 16,8%. El objetivo en estos comicios, en los que han abogado por la disolución de las autonomías, es demostrar al PP que no es la fuerza hegemónica de la derecha.

La llave del Gobierno

En Ciudadanos tardaron poco en pasar del asombro al enfado cuando se vieron fuera del Gobierno castellanoleonés de un día para otro. El candidato de la formación naranja, Francisco Igea, hasta entonces vicepresidente de la Junta, apuesta ahora por una gran coalición que deje fuera «a los extremos». Este viernes reconoció que ve «probable» que Mañueco deje de ser presidente el lunes.

Unidas Podemos también ha remado a contracorriente durante la campaña electoral. Los morados no han contado con el debut del nuevo proyecto de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que solo ha participado en un mitin durante la campaña. Tratan de volver a ser la llave que permita al PSOEgobernar, aunque no evitaron este viernes disparar fuego amigo. «Cuando nuestros votos son imprescindibles los acuerdos se cumplen», espetó la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en relación a las discrepancias por la reforma laboral.

Los partidos de la España Vaciada, que se presentan en Burgos, Palencia, Valladolid y Salamanca; y en Soria con la marca Soria ¡Ya¡; se han tornado en actores a tener en cuenta en futuros pactos.