El PP teme que una victoria pírrica desbarate el cambio de ciclo de Casado

Luis Tudanca - PSOE

El PSOE inició la precampaña para las autonómicas de Castilla y León tratando de no reeditar la derrota que la formación había sufrido un año antes en los comicios de Madrid. En Ferraz temían que una amplia mayoría de Alfonso Fernández Mañueco se tornara en voto de castigo a Pedro Sánchez. Aunque los socialistas no echan las campanas al vuelo y tienen bastante claro que las posibilidades de repetir este domingo los resultados de 2019, cuando fueron la fuerza más votada, son escasas, los sondeos detectan que sus perspectivas electorales no son tan negativas como al principio de la campaña. Su candidato, Luis Tudanca, incluso ha llegado a ofrecer a Unidas Podemos, Ciudadanos y las candidaturas de la España Vaciada un Gobierno de coalición si logran sumar.