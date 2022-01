Bal: «Si el Gobierno cede, votaremos contra la reforma laboral»

No le duelen prendas en admitir que el acuerdo del Gobierno con patronal y sindicatos es «un éxito». Incluso se permite algún elogio a Yolanda Díaz, con la que confiesa tener buena relación. Edmundo Bal (Huelva, 1967) insiste en ofrecer los nueve votos de Ciudadanos para convalidar este jueves la reforma laboral, aunque considera que Unidas Podemos está «despreciando» su apoyo.

- ¿Es la baza de Cs para recuperar el protagonismo perdido?

- No buscamos ser protagonistas ni nada parecido. Gran parte de lo acordado lo firmamos en 2016 con el PSOE. Desde entonces las cosas han ido evolucionando y, aunque ésta no es nuestra reforma laboral, sí es la de los agentes sociales y altera en poco el marco de relaciones laborales.

- ¿Están en contacto con el Gobierno?

- Yo mismo le expuse a (Félix) Bolaños que apoyaríamos el decreto sin entrar en ningún mercadeo y sin cambiar una coma del decreto. Le pedí que no cediera ante nacionalistas e independentistas.

- Pero a la parte de Unidas Podemos les incomoda su presencia. ¿Se sienten excluidos?

- Es ridículo y surrealista que el propio promotor del acuerdo, que es un éxito sin duda alguna, desprecie los votos de quien le da su apoyo. ¡Es la política del disparate! Tengo un gran respeto por Yolanda Díaz, pero está siendo irresponsable al poner en peligro este gran acuerdo entre empresarios y sindicatos.

- ¿Cree que saldrá adelante?

- Hay posibilidades de que salga por mayoría simple gracias a nuestros votos. Pero creo que si se impone la sensatez y el sentido común, un partido de derechas como es el PNV debería apoyar lo que dicen los empresarios. Porque ésta también es la reforma laboral de los empresarios vascos.

- ¿El PNV es un compañero de viaje más digerible para Cs que ERC y EH Bildu?

- Nosotros no valoramos compañeros de viaje, no vamos a fijarnos en quién vota qué.

- Los nacionalistas vascos piden que los convenios autonómicos prevalezcan frente a los estatales. ¿Es una exigencia asumible?

- De ninguna manera. Lo que está planteando sería una herejía en derecho laboral. No se puede tocar una coma del decreto.

- ¿Y si el PNV consigue el compromiso del Ejecutivo al margen del decreto, sin cambiar nada?

- Si el Gobierno cede, votaríamos en contra.

- Entonces el apoyo de Cs no depende de que se preserve la literalidad del texto...

- No se pueden prometer concesiones futuras ni tampoco tramitarlo como un proyecto de ley porque eso abriría la puerta a que el día de mañana los nacionalistas y los separatistas chantajearan al Gobierno en cuanto surgiera una contingencia.

- ¿Está la patronal ejerciendo un derecho de veto sobre el Legislativo?

- La CEOE está diciendo lo mismo que los sindicatos. Es razonable que cuando han hecho tal esfuerzo, negociando nueve meses y renunciando cada uno a ciertas cosas, quieran que las fuerzas políticas lo respeten.

- ¿Buscó Arrimadas la foto con Fátima Báñez (artífice de la anterior ley y ahora en la CEOE) para retratar la soledad del PP?

- No se negoció. Y si hubiera alguna duda, Fátima salió en los medios agradeciendo nuestro apoyo. El PP está cometiendo un error. Lo reconoce el propio Casado cuando dice que no se ha tocado ni el 10% de la reforma de Rajoy. Revela que está en el no por el no. A Ciudadanos no le va a encontrar en esa oposición destructiva.

- Primero salvaron un estado de alarma, luego negociaron los Presupuestos, ahora se ofrecen para la reforma laboral... ¿Cs busca ser socio del Gobierno?

- Nosotros apoyamos lo que entendemos que es bueno para el país y en el futuro seguiremos igual. También al principio de la legislatura ofrecimos la 'vía 221' (PSOE, PP y Cs) para que Sánchez gobernara con los partidos con sentido de Estado y no con los independentistas...

- Antes hubo una 'vía 180'. PSOE y Cs sumaban mayoría absoluta en 2019, pero Albert Rivera no quiso. ¿Se arrepienten?

- Creo que se escenificó mal por parte de Cs, se debió hacer una oferta de gobierno al PSOE. Pero estoy seguro de que Sánchez habría dicho que no. Lo vimos después con los Presupuestos, decidió echarse en brazos de los separatistas.

Carrera hacia el 13-F

- ¿Fue un error decantarse por el PP y darle tanto poder en las comunidades autónomas?

- El error esencial que contuvo la negociación en 2019 fue otorgar todas las presidencias al PP. No se cayó en la cuenta de que esas personas podían, como así ha acabado ocurriendo, disolver gobiernos de éxito por puro interés electoral propio.

- ¿Mañueco volverá a ser presidente de Castilla y León si depende de los votos de Cs?

- Se ha comportado de forma desleal, como una persona sin palabra. A alguien así no se le puede confiar los votos que nos den los ciudadanos.

- ¿Y a otro candidato del PP?

- Eso se verá el día después. Nosotros concurrimos a las elecciones con un programa de gobierno, hacemos una oferta a los ciudadanos para seguir gobernando como ya hemos hecho.

- Vox quiere entrar en ese Ejecutivo. ¿Lo permitirían?

- Somos el antídoto contra el extremismo. No queremos que entre en ningún gobierno ni que los condicione con sus ideas retrógradas.

- Pues en Andalucía se han apoyado en ellos...

- Hemos desarrollado políticas sociales y progresistas, pero Vox trata de petardear esta política liberal haciendo la pinza con el PSOE. Espero que la legislatura dure porque es bueno para los ciudadanos.