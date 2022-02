Vox advierte al PP de que no aceptarán un chantaje en Castilla y León Abascal apunta a Génova y cree, en cambio, que Mañueco se está mostrando «prudente y responsable» y sería posible llegar a un acuerdo con él

Vox no cambia un ápice del discurso adoptado tras los comicios en Castilla y León. Los de Santiago Abascal están decididos a no regalar sus votos y esta vez sí poner como condición al PP formar parte del próximo Ejecutivo autonómico que se constituya en la región.

El propio Abascal ha vuelto a incidir en esta idea esta misma mañana en una entrevista en EsRadio, donde ha asegurado que desde Vox siguen tendiendo la mano a los populares. «Van a una repetición electoral con tal de no pactar con Vox», ha avisado.

«Pero en Vox lo tenemos muy claro, no somos ni más ni menos que nadie. Los votantes de Vox no valen más que los de Ciudadanos pero tampoco menos. Si creen que van a someter a Vox a un chantaje estarán haciendo lo que filtraron, van a una repetición electoral con tal de no pactar con Vox», ha lamentado.

El líder nacional de la formación también ha hecho referencia al papel de la dirección nacional de los populares en esta cita electoral. Según Abascal, el candidato popular en Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco, se ha mostrado prudente en las manifestaciones realizadas hasta el momento. «Sin embargo, no sé que piensan en Génova 13», ha dicho Abascal en referencia a Casado.

Además, ha reconocido que Vox asume «con preocupación» la posibilidad de gobernar con el PP, pero cree que tiene esa obligación política porque aunque haya «discrepancias» entre ambos partidos tienen que «asumir riesgos».