«El único voto útil para Gran Canaria es el de UxGC, la isla debe despertar»

En las últimas elecciones autonómicas, Unidos por Gran Canaria acudía junto a Coalición Canaria. Ahora se presentan al Parlamento de Canarias en solitario, con la esperanza de «que la voz de Gran Canaria sea escuchada».

–¿Está calando el mensaje de Unidos por Gran Canaria en la sociedad grancanaria?

–El voto útil en Gran Canaria es el de Unidos por Gran Canaria. El 28 de mayo se decide quién va a dirigir el reparto de fondos públicos en Canarias y la realidad es que a día de hoy quien lo dirige es Casimiro Curbelo desde La Gomera con su partido insular y pretende seguir haciéndolo a partir del 28M, con unos o con otros. No hay ni una encuesta que no diga que el voto gomero puede ser clave para las elecciones. El mensaje nuestro es que queremos que el voto clave sea el de UxGC, por eso apelamos al voto útil por un partido insular, que no quiere romper Canarias y que quiere la unidad de Canarias, y que lo único que pretende es que haya un mayor equilibrio económico, político y financiero para Gran Canaria. UxGC es el único partido que de verdad puede traer las inversiones que Gran Canaria necesita. Cada día oigo y veo barbaridades y promesas de unos y de otros totalmente irrealizables. Lo que hay que hacer es un reparto más justo de los fondos. Gran Canaria es la isla que más aporta y la que menos recibe por habitante en los últimos 20 años. Esto no lo puede hacer ni el PP, ni CC ni quienes gobiernan, porque no lo han hecho en estos años y porque necesitan los votos de otras islas para tener representación, por eso nosotros solo nos presentamos en Gran Canaria. Es la hora de Gran Canaria. Si el 28M dejamos pasar esta oportunidad seguiremos siendo la isla que menos fondos recibe y la que más problemas tiene. El 28M no se decide cambiar a Pedro Sánchez por Feijóo. El 28M si votas a cualquiera de los partidos políticos que buscan el favor del gomero seguiremos igual. El único cambio posible y real es votar por tu isla, y eso solo se consigue con Unidos por Gran Canaria.

–¿Qué sensaciones tiene de cara a los resultados que podrá obtener UxGC?

–En las encuestas mostramos ciertas reservas, ya que no estamos detrás de ninguna y no pagamos ninguna, pero en todas aparecemos en los principales parámetros y en el Parlamento de Canarias aparecemos en alguna y en otras muy cerca. Sabemos que es muy difícil con el actual sistema electoral. Es totalmente injusto. Como un señor con 6.000 votos desde La Gomera puede marcar el destino de toda Canarias. ¿Vamos a seguir permitiendo eso desde Gran Canaria? Yo si fuese gomero votaría a Casimiro Curbelo, pero vivo y soy de Gran Canaria. Me parece increíble que excepto nosotros nadie apueste por cambiar el sistema electoral.

-Teniendo en cuenta este sistema electoral, ¿UxGC podrá tener su peso en el Parlamento de Canarias?

-Nosotros necesitamos llegar al 4% de voto regional. Si llegamos a ese porcentaje tendremos representación parlamentaria. Unidos por Gran Canaria, en 2015, sacó 44.000 votos. El tope electoral en aquel entonces era del 6% regional y por eso no se obtuvieron dos diputados. Si logramos esos 44.000 votos que logramos en 2015 estaremos en el Parlamento de Canarias con dos diputados, y esos dos diputados pueden ser absolutamente claves en la gobernabilidad de Canarias, y eso es lo que pretendemos. Que no sea clave como hasta ahora el voto gomero, con todo mi respeto a Casimiro Curbelo y a una isla como La Gomera, que tan solo con 6.000 votos decide el futuro de Canarias. Siempre pongo el mismo ejemplo y una vez más lo repito. En la calle Mesa y López de Las Palmas de Gran Canaria viven más de 7.500 vecinos, pues hoy en día con menos del número de habitantes de esta calle decide un señor de La Gomera las políticas en materia económica, turística, social, deportiva. Eso no es sano para la democracia.

-¿Qué propuestas plantean?

-Tenemos muchísimas. Hemos propuesto una bajada de impuestos, lo propusimos antes que Coalición Canaria, del 7% al 5% del IGIC, bonificaciones en el IRPF, hemos hablado del Aiem y hemos sido valientes en este asunto con la enorme carestía de la cesta de la compra. A nivel sanitario hemos propuesto que se construya por fin un hospital comarcal en la zona sureste de Gran Canaria, en Santa Lucía de Tirajana, porque así aliviaríamos la tensión hospitalaria que sufre el Negrín y el Insular, y toda esa zona que cada vez tiene más población tendría una dotación sanitaria pública en buenas condiciones. La gente en la isla de Gran Canaria debe entender que cuando se sienten a repartir las perras, todas las islas tienen capacidad de poder porque tienen grupos de presión importantes en el Parlamento de Canarias, menos Gran Canaria. Fuerteventura lo tiene con Asamblea Majorera, Tenerife con CCque es ATI, La Gomera ni te cuento, etc. Para que vayan más inversiones en su barrio y en su municipio necesitamos que la voz de Gran Canaria sea escuchada. El resto de partidos políticos no alza la voz por nuestra isla porque han visto la pasividad de nuestra sociedad y en otras islas sí se movilizan.

-¿Las cartas están marcadas de antemano? Cree que la gente está desanimada por los posibles pactos posteriores.

-Es lógico que estén desanimados. UxGC ofrece un proyecto diferenciador, porque no queremos prestarnos a esos juegos que los demás sí se van a prestar. Nosotros, a partir del 28 de mayo, si tenemos representación lo único que vamos a hacer es luchar por traer lo que por justicia nos corresponde. Nosotros somos el gran movimiento social que necesita esta isla para recuperar nuestro orgullo, lo que nos corresponde, para reequilibrar Canarias y para gestionar mejor los recursos públicos.

-¿Se ve en el Parlamento?

-Claro, por qué no. Me quiero ver con voz propia y pudiendo decidir determinadas políticas que van a beneficiar el conjunto de Canarias y de manera muy especial a Gran Canaria. Nunca voy a pedir nada que no le corresponda a esta isla.