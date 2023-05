Sánchez ataca a Feijóo: «Cuando ETA no es nada, para ustedes ETA es todo»

Si el Gobierno creía, como apuntaban desde la Moncloa, que la renuncia de los siete exetarras con delitos de sangre en las listas de Bildu a ocupar una concejalía tras el 28 de mayo acabaría con la campaña de Alberto Núñez Feijóo se equivocó. El líder de la oposición no tiene la más mínima intención de aflojar la presión contra Pedro Sánchez, como quedó demostrado en la sesión de control este martes en el Senado.

Lejos de dar por zanjado el debate, el presidente del PP reprochó al jefe del Ejecutivo que no haya exigido a Bildu que saque de sus listas a todos los condenados por terrorismo y le instó a aclarar si romperá o no con la formación independentista. Una demanda contra la que éste se revolvió de manera contundente: «Cuando en España ETA no es nada, para ustedes ETA es todo. En su desesperación, aunque no exista, ETA es lo único que tienen», espetó.

Feijóo había empezado su intervención, en uno de los 'cara a cara' más tensos vividos hasta ahora entre los dos líderes en el Cámara, recordando a Sánchez su promesa, previa a las elecciones de 2019, de no pactar con el partido de Arnaldo Otegi y lanzándole una dura acusación. «Usted ha sido incapaz de pedir a sus socios que quiten de las listas a las personas condenadas, probablemente con el objetivo de que se blanqueen en las urnas. Empezó con un mutismo vergonzante y ha acabado atacando al PP. Ha sido más condescendiente con Bildu que con el PP. Ha sido más cruel con el primer partido de la oposición que con Bildu. Ese es usted, -recriminó incluso- más generoso con los verdugos que con las víctimas».

El líder de la oposición afirmó también que los españoles tienen un motivo para estar esperanzados después de la renuncia de siete de los candidatos en cuestión, una renuncia que atribuyó a la «dignidad» de quienes denunciaron su presencia en las listas electorales. «Si de usted hubiera dependido -acusó- habría etarras en las instituciones». Pero defendió que aún falta que renuncien a ser concejales los otros 37 condenados en las candidaturas de Bildu y que lo hagan además ante la Junta Electoral Central para que sus palabras puedan ser creídas. «Y que no mientan -dijo- todo el mundo sabe que han renunciado por su conveniencia electoral, y por la suya, señor presidente».

Sánchez contraatacó tirando de hemeroteca y con idéntica virulencia. Como la víspera, en Vitoria, acusó a los populares de no poder «digerir» que el fin de la actividad armada de ETA se produjera con un Gobierno socialista; recordó la negociaciones del Ejecutivo de José María Aznar con la banda; le echó en cara que llegara a la «infamia» de llamar a la organización criminal Movimiento Vasco de Liberación Nacional; puso sobre la mesa los acercamientos de presos y excarcelaciones «con Miguel Ángel blanco recién asesinado»; atribuyó al PP el intento de hacer fracasar las conversaciones de Zapatero para «acabar» con ETA y sus acusaciones a Alfredo Pérez Rubalcaba por el 'caso Faisán', y restregó las palabras pronunciadas hace años por el hoy portavoz de la dirección popular Borja Sémper y del portavoz en el Senado, el exalcalde de Vitoria, Javier Maroto, sobre la necesidad de contar con Bildu para construir la Euskadi postETA.

Pero quizá la estocada más punzante del presidente llegó después. «Quien quiera saber hasta dónde es capaz de llegar la falta de escrúpulos del PP en la utilización del terrorismo cada vez que se acercan unas elecciones solo tiene que recordar los días 11,12 y 13 de marzo del año 2004», dijo en alusión a los atentados de Atocha. Deseoso de salir de este asunto que ha monopolizado una campaña que hasta el pasado jueves creía estar dominando, Sánchez advirtió también: «Los españoles lo que quieren es construir un futuro que resuelva sus problemas de vivienda, de sanidad, de educación...»