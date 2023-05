«No regalaremos los votos a nadie, Vox ha venido a cambiar políticas, no sillones»

La irrupción de Vox en las instituciones canarias ha sorprendido a más de uno, aunque desde la organización que lidera a nivel nacional Santiago Abascal confiaban en ser la formación política que más creciese en las islas. Los números hablan por sí solos. Vox ha pasado en Canarias de los 12.417 votos del año 2019, con la obtención de solo un 1,36% del voto, a los 58.595 del pasado domingo, con un 6,34% del voto canario.

La jornada de resaca de ayer se mantuvo en la mesura que se vivió en la noche del domingo. «Nadie hablará», comentó a CANARIAS7 José Antonio Penichet, coordinador de campaña a mediodía, puntualizando que seguían directrices de Madrid, aunque finalmente esa decisión tuvo una contraorden por la tarde. Nicasio Galván, candidato al Parlamento de Canarias, atendió a CANARIAS7 y reiteró que tras el 28M que «llega el sentido común a las instituciones canarias» y es que Vox ha entrado en todas las instituciones. Vox suma en Canarias un total de 34 concejales -20 en la provincia de Las Palmas y 14 en la de Santa Cruz de Tenerife-. Es de destacar que Vox se ha convertido en la tercera fuerza política en Las Palmas de Gran Canaria, por detrás de PSOE y Partido Popular, con 17.249 votos.

Desgranando los datos de una noche histórica para la formación ultraconservadora, de los 58.595 votos obtenidos, 34.301 han sido en la provincia de Las Palmas y 24.294 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife; y de los 34 concejales con los que cuenta en la actualidad, 20 han sido en la provincia de Las Palmas y 14 en Santa Cruz de Tenerife. En cuanto al reparto de concejales, 15 están en municipios de Gran Canaria, 4 en Lanzarote, 1 en Fuerteventura y 14 en la isla de Tenerife. Gran Canaria ha sido la isla en la que Vox ha conseguido más votos, con un total de 29.883, frente a los 23.577 que logró en la isla de Tenerife.

Un avance que ha sorprendido a otros partidos y a distintas encuestas que presagiaban que Vox no aparecería en el arco parlamentario canario. «Teníamos claro que seríamos la formación que más crecería en Canarias, y así ha sido», destacó Nicasio Galván, líder en Canarias..

«La realidad de la calle se ha plasmado en las urnas. Muchos decían que nadie nos conocía, pero llevábamos trabajando duro durante cuatro años y sabíamos que creceríamos. Ahora queremos trabajar como el que más. Ser elegido por Vox no es ningún regalo, es toda una responsabilidad y queremos cimentar otra forma de hacer política al servicio pútlico», puntualiza.

Desde fuera pueden surgir dudas de cómo Vox en Canarias asumirá internamente este tsunami que ha provocado con una irrupción increíble en todas las instituciones. Nicasio Galván ofrece calma. «Los candidatos elegidos pertenecen a la estructura orgánica y tenemos los cimientos suficientes en las islas para seguir creciendo, como hemos demostrado en ambas provincias».

Galván será parlamentario, pero también acudió a la cita del 28M como número dos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y salió elegido. Nicasio Galván no desveló si alternaría ambas funciones e indicó que «dependerá de las atribuciones que tome en el Parlamento y si podré o no compaginarlo. Si no es posible, entrará otra persona al ayuntamiento que estará perfectamente preparado para asumir el reto».

Ahora empiezan las negociaciones de posibles pactos en distintas instituciones. «Nosotros no regalamos los votos a nadie. Vox ha venido para cambiar políticas, no para cambiar sillones. Nuestro pacto natural es el PP y nuestra línea roja es la verdad», apostilló.

Nicasio Galván no ha podido hablar aún con Santiago Abascal, pero el líder nacional de Vox insistió ayer en que su objetivo es acabar con las políticas de la izquierda tanto a nivel autonómico y municipal como nacional y, por eso, ha considerado que el adelanto de las generales al próximo 23 de julio es la «única noticia positiva» que ha dado Sánchez en cuatro años de gobierno y que responde exclusivamente a un interés personal del presidente del Gobierno. Se mostró convencido de que los «magníficos» resultados de Vox no solo consolidan de forma «clarísima e incontestable» el proyecto de su partido, sino que además confirma la posibilidad de alternativa en toda España.

Ese adelanto de elecciones generales también se valoró de forma positiva por parte de Vox en Canarias.