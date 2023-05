El PSOE suspende de militancia a los detenidos en Mojácar por compra de votos

El PSOE ha abierto ya expediente y suspendido de militancia a los dos miembros de su candidatura en Mójacar, detenidos durante una operación de la Guardia Civil contra la compra de votos para las elecciones municipales del próximo domingo. Se trata de Bartolomé Flores y Cristóbal Vizcaino.

La dirección del partido defiende que se ha actuado de manera «inmediata» dentro de su margen de actuación y que ahora deberá ser la justicia quien los juzgue. El acta es personal y no pueden obligarlos a renunciar a ella, pero en caso de que resulten elegidos, anticipan que no formarán parte del grupo socialista. «A nosotros no nos tiembla el pulso con cualquier práctica ilegal o fuera de una altura ética máxima», apuntan.

El escándalo que salpica la campaña se suma al posible fraude investigado en Melilla y por el que también fue detenido el número tres de Coalición por Melilla, Mohamed Ahmed Al-lal, yerno además del líder de la formación, Mustafa Aberchan, que ya fue condenado por comprar votos en 2008. Más País y Compromís, decidieron hace una semana excluirlo del Acuerdo del Turia, la red de partidos territoriales que ambos lideran y de la que la fuerza promarroquí también forma parte.