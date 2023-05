Nueva Canarias se hunde en Telde y Ciuca hace historia convirtiéndose en la primera fuerza

La ciudadanía teldense ha hablado. Tras cuatro años de mandato en el Ayuntamiento, donde gobernaron desde 2019 el tripartito conformado por Nueva Canarias, Coalición Canaria y Más por Telde, gran parte de los habitantes (22%) ha puesto su confianza en Ciuca para llevar hacia un nuevo rumbo a la segunda ciudad más poblada de Gran Canaria.

El mayor seísmo electoral de este domingo se vivió en la casa de Nueva Canarias Telde, donde el partido canarista se derrumbó, perdiendo la mitad de sus votos (6.332). De ocho concejales pasa a cuatro. Así, deja de ser la primera fuerza política del municipio y se coloca como la tercera.

Acostumbrada a dominar en la ciudad, estos resultados han sido un duro varapalo para Nueva Canarias Telde. La ciudadanía ha mandado un mensaje firme y contundente desde las urnas a Carmen Hernández y a su grupo de gobierno, que durante los dos últimos años han dirigido al frente del consistorio local.

Su única opción para volver a gobernar los próximos cuatro años parece quedar relegada a un pacto con PSOE, Más por Telde y puede que CC. Con Ciuca no será, ya que es una puerta que ha cerrado la propia Carmen Hernández en más de una ocasión.

Ni el «hito» de acabar con la histórica deuda de la ciudad que tanto repitieron en campaña, ni los «nuevos retos» que han prometido llegaron a calar en la gente, que ha optado por un cambio.

Para ello han confiado en Ciucadanos para el Cambio (Ciuca), que este domingo se convertía en una de las mayores sorpresas electorales de la isla tras obtener su mejor registro histórico desde su fundación (7 concejales).

Además, el partido que encabeza Juan Antonio Peña logra ser el primero de ámbito local en ganar unas elecciones en Telde. Aun así, precisará de un pacto para gobernar. La unión natural ahora sería Ciuca-PP-CC, aunque Peña asegura que «no tiene líneas rojas».

Ciuca, un partido acostumbrado a oscilar los cuatro concejales, también ha experimentado la máxima subida de la localidad con respecto a los comicios de 2019, sumando cuatro a los tres ediles que tuvo aquella vez.

Su campaña en redes sociales y el acercamiento de su candidato a la calle para escuchar las necesidades de la gente han hecho que Ciuca haya conseguido romper el techo de cinco concejales que logró en 2003, así como haber conseguido más votos que nadie (9.811) tras ser la cuarta fuerza política de la ciudad.

En la sede del partido, en Los Llanos, Peña estuvo rodeado durante gran parte de la noche por muchos afiliados y votantes que quisieron darle la enhorabuena y festejar junto a él.

Dos pasos por detrás se ha quedado el PSOE de Alejandro Ramos, que ha logrado cinco ediles, perdiendo uno. Estas cifras les coloca en solitario como las segundas siglas de la ciudad, justo por delante de NC y PP.

El PP cree que hubo confusión

Precisamente el Partido Popular de Sergio Ramos, quien entró con fuerza en la ciudad con su campaña electoral en busca de la Alcaldía, no pudo superar los cuatro concejales, dos más que en el mandato anterior. El PP sube, pero no han sido los resultados esperados. Fuentes cercanas al partido manifiestan que durante la campaña Ciuca se dedicó a repartir por las casas las papeletas pidiendo el votopara el PP al Parlamento de Canarias. Esta situación, se aquejan desde el PP, «pudo confundir a muchos ciudadanos» pensando que el sobre para votar al Ayuntamiento también traía la papeleta del PP dentro y no la de Ciuca.

Por debajo quedan la CC de Héctor Suárez, que también fue alcalde los dos primeros años del último mandato (pasan de cuatro a tres). Por su parte, MxT se mantiene con dos representantes. Por último, otra de las sorpresas la ha dado Vox, que ha entrado en el Ayuntamiento con dos ediles, en detrimento de los dos que ha perdido Unidas Sí Podemos.