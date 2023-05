Feijóo, sobre los insultos a Vinicius: «España no es racista»

«España no es un país racista en ningún caso». Así de rotundo se pronunció este martes Alberto Núñez Feijóo sobre el episodio que vivió el domingo en el estadio valenciano de Mestalla el jugador brasileño del Real Madrid Vinicius Júnior jugador del Real Madrid y que ha abierto un debate sobre el racismo en el fútbol español. «El deporte y el racismo son absolutamente incompatibles. Hay que decirlo de forma clara, contundente y sin ningún tipo de matiz», aseveró el líder del PP durante un coloquio en Madrid junto al alcalde José Luis Martínez Almeida y el preparador deportivo Toni Nadal.

Los ecos de los insultos al futbolista brasileño llegaron hasta la reunión del G7 en Japón. «Pienso que es importante que la FIFA, la Liga española y las ligas de otros países tomen medidas serias, porque no podemos permitir que el fascismo y el racismo dominen dentro de los estadios de fútbol», denunció el presidente brasileño, Lula da Silva.

Feijóo condenó lo sucedido en el Mestalla pero defendió que «hay personas que intentan dar una imagen distorsionada de Valencia». Y eso, dijo, «no es así, en ningún caso». En su opinión, «cuando hay personas, muy pocas, que intentan dar una imagen distorsionada de Valencia, o de cualquier otra ciudad, debemos ser muy claros y contundentes».

El líder gallego, que sigue aferrado a su propuesta de que gobierne la lista más votada y que intentará llevar hasta el final, aprovechó el coloquio en la capital para señalar que «lo importante no es ganar a cualquier precio y de cualquier forma». Reconoció también que a él, si llega en diciembre a la Moncloa, le gustaría tener en el Gobierno a personas a las que pueda «admirar» y no a «sectarios». «Cuando no tienes en el Gobierno a nadie a quien admirar o respetar es malo para el país porque has de acordar y para acordar -incidió- tienes que tener gente que no sea sectaria».