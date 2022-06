Portazo del PSOE a Feijóo para que la investidura de Moreno no dependa de Vox Ferraz no descarta que pueda abrirse el debate interno tras la cita con las urnas, aunque, en ningún caso, cree que prospere

A dos días para que se abran en Andalucía las urnas, el PP de Alberto Núñez Feijóo no rebaja la presión sobre el PSOE para que facilite una investidura que coloque a Juanma Moreno a los mandos de San Telmo en un Gobierno en solitario. «Si van a perder las elecciones, por lo menos que dejen gobernar», afirmó este jueves el líder gallego en un acto en Jaén donde buscó de nuevo la complicidad de los socialistas y del resto del bloque de la izquierda para dejar a Vox fuera de la ecuación gubernamental. Pero los socialistas cierran esa puerta y advierten de que lecciones, las justas.

En la sala de máquinas del PSOE-A consideran que los populares no tienen «credibilidad» para «pedirles» o «exigirles» su apoyo cuando fueron los socialistas los que ganaron las elecciones en esta comunidad en 2018 y Moreno no se planteó una abstención técnica, sino que les arrebató la Junta formando un gobierno en coalición con Ciudadanos y contando con el apoyo de la extrema derecha. «En política, la coherencia es fundamental», justificó el portazo el candidato Juan Espadas.

Fuentes socialistas admiten, no obstante, que el debate puede llegar a abrirse en función de cuál sea el escenario después del 19-J porque hay en los territorios quienes bendicen dejar gobernar al partido más votado. A esos barones como el castellanomanchego Emiliano García Page o el aragonés Javier Lambán, que siempre han apostado por un discurso de mayorías, apeló este jueves Feijóo para cambiar la estrategia de Ferraz. «Dentro del PSOE hay personas con experiencia política y políticos de Estado que entienden que si el PP tiene un resultado claro –aseveró–, lo lógico sería dejarle gobernar». En todo caso, las fuentes socialistas consultadas no creen que el debate llegue a prosperar. «Pedro Sánchez no lo va a plantear», insisten.

En Moncloa aseguran que la única oferta que trasladarán a Feijóo es que, si quiere una abstención en Andalucía, debe romper con Vox en toda España. Y en el partido consideran que esta es la única forma de vender a los suyos que se permita gobernar al PP. «La izquierda no se tiene que abstener, tiene que ir a votar a las urnas el domingo», zanjó la portavoz del Gobierno, Isabel Rodriguez.

Cordón sanitario

La también ministra de Política Territorial recordó que el PSOE ya ofreció ese acuerdo en Castilla y León para evitar abrir las puertas del Gobierno autonómico a la formación de Santiago Abscal «y no se aceptó». Fue el propio Sánchez quien ofreció en febrero al PP levantar un «cordón sanitario» y romper todos sus acuerdos con Vox para facilitar una hipotética abstención del PSOEa la investidura de Alfonso Fernández Mañueco. «Ese acuerdo con la extrema derecha –recalcó Rodríguez– es la primera marca en la hoja de servicios de Feijóo».

Si finalmente Moreno intentase poner en pie un Gobierno en solitario sin el respaldo suficiente, además de encontrarse la oposición del PSOE, también tendría el 'no' de Por Andalucía. «Con nosotros que no cuenten», afirmó la candidata de la coalición de izquierdas, Inmaculada Moreno, quien el miércoles había dicho que permitir la presidencia del PP sin Vox en esta comunidad debía ser objeto de «una reflexión muy seria».

A los resultados se agarran en Génova para confiar en que esta vez, a diferencia de Castilla y León, puede existir una salida al laberinto. La esperanza de los populares está en que los augurio democópicos se cumplan y Moreno Bonilla quede muy cerca de la mayoría absoluta y, sobre todo, a mucha distancia del PSOE y de Vox. De ser así, en las filas populares creen que los de Abascal tendrían muy difícil mantener su exigencia de entrar en el Ejecutivo.

Pero por si acaso Vox mantiene el órdago los populares no descartan ya tajantemente la coalición. «Yo voy a ser presidente de Andalucía probablemente así que, llegados a este punto, puedo serlo solo o acompañado. Prefiero solo, aunque esa decisión le corresponde tomarla a los andaluces», dijo Moreno.