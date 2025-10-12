Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Antonio Garamendi posa para este periódico en la sede de CEOE en Madrid.

Antonio Garamendi posa para este periódico en la sede de CEOE en Madrid. Virginia Carrasco

«Yolanda Díaz se salta el Parlamento y la justicia por intereses propios»

Acusa a la vicepresidenta y ministra de Trabajo de fomentar una inseguridad jurídica «inmensa y permanente»: «Está cambiando todo»

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Domingo, 12 de octubre 2025, 06:00

Comenta

No quiere entrar en batallas dialécticas pero tampoco que se manipulen sus palabras, que se haga demagogia y se pinte a los empresarios como los ... malos de la película. Aunque diga que no le duele, a Antonio Garamendi (Getxo, Vizcaya, 1958) se le percibe ya cansado de esta guerra de insultos y acusaciones, así los interpreta, que le llega de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. «Se me está poniendo una etiqueta de vago, de machista, que no me merezco ni se merece nadie», se lamenta el presidente de CEOE en esta entrevista concedida un día después de que estallara la polémica por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento.

