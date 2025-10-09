Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Yolanda Díaz, este jueves durante un desayuno informativo en Madrid.

Yolanda Díaz abre la puerta a dos subidas del salario mínimo cada año

La vicepresidenta segunda pretende fijar por ley una revisión semestral en función de la inflación así como blindarlo para que no pueda ser absorbido por otros pluses

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 08:33

Los empresarios, y las familias, pueden enfrentarse a partir del año que viene no a una, sino a dos subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) ... en el mismo ejercicio. Este es el deseo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que abre ahora la puerta a una revisión de la remuneración más baja por ley para un empleo a tiempo completo a mitad de semestre en función de la inflación, tal y como ha adelantado este jueves ABC.

