300 vuelos y 50.000 pasajeros internacionales se verán afectados en Canarias por el paro de Ryanair

«No nos dan ni el agua en el vuelo. Lo tienes que llevar de casa«

Lidia Arasanz.

La secretaria general de USO-Ryanair, Lidia Arasanz, critica el incumplimiento por parte de Ryanair de la legislación laboral europea y española, con unas modalidades de contratación «que están prohibidas en España».

Asegura que Ryanair «incumple» desde hace años con todo y que, aunque haya sido objetivo de sanciones por parte de la Justicia europea y española, la aerolínea «sigue haciendo lo que quiere» mientras que «todo el mundo se pone de perfil».

Como ejemplo de la situación que atraviesan los trabajadores, Arasanz asegura que la aerolínea no les facilita ni el agua en los vuelos, que es su puesto de trabajo. «Nos tenemos que traer el agua de casa o ir a rellenar la botellas que tenemos a las oficinas de Ryanair, que pueden estar a 15 minutos andando del avión. Si no tienes que comprarte una botella de agua en el avión a precio de tres euros», apunta.

Respecto a los sueldos, indica que, como ejemplo, un tripulante de cabina 'raso' que empiece a trabajar en la aerolínea tiene un salario base de 750 euros. A este sueldo se le suman las horas de vuelo. En este punto, destaca que muchos de los tripulantes tienen contratos de 'cero horas', que es ilegal en España.

Según explica, esta modalidad de contrato indefinido provoca que si una persona hace horas, cobra y si no, no percibe nada. «Estas personas, en la pandemia, cuando aún no había actividad en su centro de trabajo, han estado cobrando entre 0 y 300 euros. Sin ningún derecho. Esta es la gravedad y con esto, tenemos numerosas denuncias puestas de trabajadores que no llegan al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)», indica.

Arasanz apunta que la reforma laboral implantada hace unos meses «no se aplica» en Ryanair.