La subida de tipos enfría el mercado de las compraventas en Canarias

El Colegio de Registradores ha hecho público los informes de compraventas relativas al pasado mes de agosto de 2023. Tal y como viene siendo la tónica habitual durante el presente ejercicio, Canarias sufrió un descenso del 22,2% en el total de compraventas respecto a agosto de 2022, pasando en cifras absolutas, de 4.354 a 3.386. Comparado con julio, el descenso fue de tan solo un 1,54%. En cuanto a las compraventas de viviendas, el descenso fue aún más acentuado, bajando de 2.739 a 1.978 en fase interanual, un 27,8% menos. En comparativa con julio de 2023, los números fueron ligeramente superiores, un 4,35%.

El presidente de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (Acegi), Rafael Tarajano, subrayó que todavía «es pronto para saber cuál es la tendencia» del mercado inmobiliario. Según Tarajano, el año 2023 está siendo todavía «algo superior» al de 2021 y el hecho de que las subidas de los tipos de interés que están aplicando los bancos españoles todavía no recojan las del Banco Central Europeo (BCE) está permitiendo que este mercado no decaiga a niveles mucho más pronunciados. Tarajano señaló que esto se debe a que los bancos no están «precisando financiarse» en el BCE, lo que provoca que las hipotecas sean todavía «relativamente competitivas».

Para Tarajano, la continua subida de tipos de interés condiciona «de manera lógica» que el mercado disminuya. «La cuestión es que no sabemos hasta cuándo pueda seguir bajando ya que han anunciado alguna subida más pero anticipamos que el año acabará relativamente bien». Asimismo, indicó que otro factor significativo que no se está reflejando en las estadísticas de las compraventas es la «enorme escasez de producto», ya que «el mercado es muy limitado y en sitios como en la provincia de Santa Cruz de Tenerife no hay prácticamente obras nuevas».

Los extranjeros

El presidente de Acegi quiso destacar que la demanda extranjera «siempre ha sido alta en las islas», habitualmente por encima del 30%, por encima de las zonas turísticas. «Es un porcentaje altísimo en el buen sentido, la compraventa de inmuebles a extranjeros es una riqueza absoluta. No deja de ser una exportación, llega dinero que antes no existía» en el territorio. Indica que se pagan impuestos, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, las plusvalías municipales más «todos los posibles trabajos de remodelación del local o vivienda».

Tarajano indicó que una manera de resolver la subida de tipos es aumentar la tasa de esfuerzo, que recoge la cantidad de deudas que el comprador puede mantener y que ahora mismo se sitúa en un 40% de media. «Los bancos difícilmente prestan por encima. Si suben los tipos y el precio no baja, el mercado tiende a enfriarse», concluyó.