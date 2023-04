La mitad de las viviendas de Sareb en Canarias están en zonas de alta demanda

La mitad de las viviendas de la Sareb en Canarias (el 49%) están situadas en zonas de muy alta demanda, una cifra que solo supera la oferta existente en Navarra, con el 55%, según un estudio del portal inmobiliario Idealista.com.

En el conjunto de España, el 63% de las viviendas de la Sareb están situadas en municipios de baja o muy baja demanda de alquiler, de acuerdo con este informe, que añade que solo el 10% de las casas están en las llamadas zonas tensionadas.

Idealista asegura que el 3% de las viviendas que incorpora el portal de la Sareb están en municipios de demanda muy baja y el 60% se encuentran en zonas de baja demanda.

Un 27% de la oferta de este organismo público -creado para absorber el ladrillo de los bancos en la crisis de 2012- está en zonas de alta demanda y solo el 10 % en zonas de muy alta demanda.

Castilla y León y Andalucía son las comunidades que más viviendas acumulan en zonas de muy baja demanda, con el 6 y el 5%, respectivamente; seguidas de Extremadura (3%), Castilla-La Mancha (2%) y Galicia y Asturias (1% en cada caso).

En Aragón, Asturias y La Rioja la práctica totalidad de la oferta de Sareb (el 99% en todos los casos) está en esas zonas de escasa demanda.

Extremadura (97%), Galicia (96%), Castilla y León (94%) y Cantabria (90%) también tienen la inmensa mayoría de las casas en zonas de baja demanda. En Navarra, Sareb no tiene oferta en zonas de baja demanda, mientras que en Madrid solo tiene el 3%.

Zonas con alta demanda

Por el contrario, en los mercados más tensionados las viviendas de Sareb están situadas en zonas con alta demanda, con un 64% en el caso de Madrid, seguida de Baleares (58%), Cataluña (47%) y Navarra (45 %).

Navarra es también la comunidad con más oferta de Sareb en zonas de muy alta demanda, el 55%. A continuación se sitúan Canarias (49%), Madrid (34%), Cataluña (20%) y País Vasco (18%).

No obstante, Idealista advierte de que la web de Sareb no especifica el estado de conservación de las casas y si sufren o no una ocupación ilegal, con lo que los porcentajes de su estudio podrían verse modificados.

Para hacer el informe, ha analizado las 46.540 viviendas de Sareb, las ha geolocalizado y ha cruzado cada vivienda con la tasa de demanda relativa registrada en Idealista por esos mismos municipios en el primer trimestre de 2023 y con la demanda relativa con la media nacional.