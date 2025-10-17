La escasez de vivienda en las islas también afecta a los extranjeros: sus compras caen un 8% este año Aún así, siguen representando más de un tercio del total de compraventas realizadas en el primer semestre de 2025

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 17 de octubre 2025, 06:00 Comenta Compartir

La situación de la vivienda en Canarias está alcanzando una tesitura pocas veces vista, combinando una caída continuada de las operaciones de compraventa por parte de los extranjeros y un peso todavía muy significante por parte de los mismos en cuanto al total de las operaciones registradas durante el primer semestre de 2025.

Durante los primeros seis meses del año, los extranjeros adquirieron 4.629 propiedades inmobiliarias en el archipiélago, un 7,7% menos que en el mismo periodo del año pasado, convirtiéndose en la región donde más descendió este dato. Este apartado está en clara tendencia descendente en los últimos años ya que a pesar de haber resurgido con fuerza tras los primeros años de la pandemia, las islas cerraron en el primer semestre de 2025 casi 2.000 compraventas menos por parte de extranjeros que hace tres años, según los datos que ofrece el Consejo General del Notariado.

Aún así, si tenemos en cuenta que el total de compraventas de vivienda libre en el archipiélago durante el primer semestre ascendió a las 13.512 operaciones, el peso del comprador extranjero sigue siendo de más de un tercio (34,3%).

34,3% Al detalle Más de un tercio de las compraventas de vivienda que se dan en Canarias siguen corriendo a cargo de compradores extranjeros

A Canarias le acompañó en este retroceso, Baleares con un 6,8%, Navarra con un 3,7% y la Comunidad Valenciana con el 3,6%. El resto de comunidades registró crecimientos interanuales destacando Asturias y Castilla y León con un 30,8% y 25,9%respectivamente.

Del total de operaciones de compraventa cerradas por extranjeros, 2.666 corrieron a cargo de personas no residentes (57,19%) y 1.963 por parte de foráneos que tienen su residencia establecida en las islas.

Alemanes e italianos

Pese a que el Reino Unido es el principal responsable del turismo que llega al archipiélago y concentra una parte sustancial de las operaciones de compraventa en varias regiones del país, es Alemania la que presenta el mayor porcentaje (22%) en las compras realizadas por parte de los no residentes en el primer semestre de 2025.

El segundo país con más participación en este sentido fue Italia, con un 11,6% del total, siendo Canarias el único territorio en el que aparecen entre las dos primeras opciones.

El escenario es diferente si hablamos de compraventa de vivienda por parte de extranjeros residentes, donde los italianos dominan con claridad en el archipiélago con un 22,5% del total de las operaciones, 15 puntos por encima del 7,5% que registran los compradores procedentes del Reino Unido. Los italianos también tienen un peso significativo en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Baleares, Galicia y Cantabria.

Los precios siguen al alza

La reducción en el número de operaciones volvió a verse reflejado en el incremento de los precios a nivel nacional durante el primer semestre del año, aumentando en quince comunidades autónomas, de las que Canarias registró el tercer alza más acentuado con un 14,1%. El precio por m2 ya roza los 3.000 euros (2.890), un 55% más que en el primer semestre de 2019.

El precio promedio de las operaciones realizadas por compradores extranjeros a nivel nacional se situó en 2.417 €/m2, un 7,6% más que en el mismo periodo de 2024. Los extranjeros no residentes siguen pagando importes mayores por sus viviendas (3.126 €/m2) que los extranjeros residentes (1.912 €/m2) y los nacionales (1.809 €/m2).

El precio medio pagado por extranjeros no residentes aumentó un 8% interanual, mientras que el de los extranjeros residentes se incrementó un 10,3%. El comprador nacional se situó entre ambos, con un alza del 9,1%.

Temas

Casas

Compraventa

Inmobiliaria

Precios