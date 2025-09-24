El déficit de viviendas se agudiza: Canarias necesita hoy 14.000 más que hace seis años Entre 2018 y 2024, la escasez de oferta del mercado de compraventa creció en un 35,51%. Ambas provincias están entre las 10 primeras del país

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Martes, 23 de septiembre 2025, 23:30 Comenta Compartir

Pese a que Canarias esté haciendo grandes esfuerzos por reactivar el mercado de la vivienda y acercar el nivel de oferta a la demanda que existe por parte de la población canaria, lo cierto es que el déficit de viviendas no ha parado de crecer en las islas desde que estallara la burbuja inmobiliaria en 2008.

En 2018, la consultora canaria Corporación 5 señaló en su informe 'Papeles de la Economía Canaria' que el déficit de viviendas en el archipiélago superaba las 40.000. Seis años después, con datos al cierre de 2024, los datos del Informe Sectorial de Vivienda de Caixabank Research cifran este déficit en 54.204 inmuebles, un 35,51% más.

Esta ausencia de oferta, unida al crecimiento poblacional ha creado el cóctel perfecto para que buena parte de la población se quede sin acceso a la vivienda y quien accede lo haga con un importante aumento en el precio.

Por provincias, Las Palmas necesitaría de 27.811 viviendas para ajustarse a la demanda real y Santa Cruz de Tenerife de 26.393. Ambos datos están depurados y comparan el número de viviendas terminadas con la creación de hogares y elimina aquellas viviendas destinadas a uso turístico y las compras de los extranjeros no residentes.

Ambas provincias canarias también están incluidas dentro de las 10 con mayor déficit de vivienda a nivel nacional (séptimo y octavo puesto) contribuyendo a un desfase de más de medio millón de viviendas respecto entre la oferta y la demanda. Este 'top 10' acumula más de dos tercios de las vivienda que necesita el mercado español.

La provincia de Las Palmas registró en el segundo cuatrimestre su nivel mínimo de 'stock' de viviendas desde 2014

El resultado es que la falta de vivienda a nivel nacional llegue a las 756.243 unidades, el 4% del parque total de vivienda. Esta cifra explica según el informe de CaixaBank Research el tensionamiento que vive el mercado y los aumentos de precios, instalados constantemente en los dos dígitos y que han alcanzado o superado niveles no vistos desde antes de la anterior burbuja inmobiliaria.

El estudio estima que el aumento de los precios, del 39% responde principalmente a esta falta de oferta acumulada en los últimos años.

Extranjeros no residentes

La relevancia de los compradores extranjeros no residentes adquiere un peso muy significativo también en ambas provincias canarias. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se sitúa en el 22% y en Las Palmas en el 15%, las dos solamente superadas por Alicante (35%), Málaga (28%) y Baleares (25%).

El comprador alemán, a pesar de haber aumentado significativamente el número de transacciones y su peso en el conjunto de España, concentra su influencia en los archipiélagos: en Baleares y en Canarias aporta más de la mitad de las compras del colectivo de los extranjeros no residentes, destacando el fuerte incremento que se ha registrado en Canarias (del 21% en 2019 antes de la pandemia al 55% en 2024).

Certificado energético

Desde el pasado mes de agosto, el Certificado de Eficiencia Energética (CEE) - obligatorio para la venta o alquiler de inmuebles y locales desde 2013 - ha pasado a ser un requisito para realizar una tasación hipotecaria, lo que refuerza la importancia de la eficiencia energética como un criterio clave a tener en cuenta en la compra de una vivienda.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por parte de las administraciones públicas y el creciente protagonismo de la sostenibilidad, todavía existe un amplio desconocimiento entre los propietarios. Seis de cada diez ciudadanos (63%) desconoce la calificación energética de su vivienda, según UCI, entidad especialista en financiación sostenible.

Por regiones, la Comunidad Valenciana (71%), Madrid (69%) y Canarias (66%) son las autonomías con un mayor nivel de desconocimiento, mientras que La Rioja (55%), Asturias (56%), y Cataluña (56%) también se sitúan a la cabeza.