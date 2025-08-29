Comprar una casa de 60m2 en Canarias cuesta hoy 15.000 euros más que en 2024 Una vivienda estándar vale este año 261 euros/m2 más que el año pasado. La burbuja de precios en las islas sigue sin alcanzar su máximo

Comprar una vivienda a un precio asequible es con cada mes que pasa una tarea más difícil en Canarias. La escalada de precios parece no tener techo y es que durante el primer semestre de 2025, el precio por metro cuadrado se incrementó un 13,41% en las islas, 261 euros más si hablamos de números absolutos, según reflejan las estadísticas oficiales publicadas ayer por el Consejo General del Notariado.

Entre enero y junio de este año, la media de precios llegó a los 2.208 euros/m2 mientras que el año pasado se quedó en 1.947 euros/m2.

Si esto lo tenemos en cuenta a la hora de calcular el precio que podría costar una vivienda de 60 m2, un tamaño por el que cada vez se van vendiendo más unidades vemos que su valor medio total ascendería a 132.480 euros, mientras que hace un año, en el primer semestre, una vivienda de la misma superficie costaba 116.820 euros, una diferencia de 15.660 euros.

La escasez de oferta y la presencia de capital foráneo crean el cóctel perfecto para que los precios sigan al alza, causando el descontento y la desesperación de miles de canarios que no consiguen independizarse ni progresar hacia una vivienda con mejores condiciones.

Esta subida en precios vino acompañada de una ligera reducción del número de compraventas realizadas durante el primer semestre en el archipiélago. Este año se completaron 13.462 operaciones, 390 más que el año pasado (13.852).

En lo que respecta al tamaño de las viviendas, apenas hubo variaciones en fase interanual situándose en los 97m2 por vivienda, un dato que hace intuir que una buena parte de las operaciones se cierra con viviendas ya existentes y por encima de las promociones de obra nueva, cuya tendencia se dirige hacia inmuebles de menor tamaño.

No obstante, estos 97m2 están claramente por debajo de la media nacional. Solo País Vasco cerró operaciones por inmuebles de menor superficie en el primer semestre de 2025. Si dejamos de lado las viviendas unifamiliares, los pisos que se vendieron en Canarias fueron de media, los más pequeños de todo el país.

Si analizamos el dato del último mes del que existen registros, junio, el archipiélago fue una de las tres comunidades autónomas en la que descendió el número de compraventas con un retroceso del 8,1% por el 3,6%que bajó en Madrid y el 13,9%en Cantabria.

En cuanto a los precios, el archipiélago fue la cuarta región que más incrementó su valor medio, solo por detrás de La Rioja, Castilla y León y Murcia. Las 17 autonomías registraron subidas.

El total de compraventas a nivel nacional durante junio se situó en 68.128, un 5,9 % más en tasa interanual, y el precio medio del metro cuadrado se situó en los 1.906 euros, un aumento del 8 % interanual, por debajo de la media de Canarias.

Por tipo de vivienda, se realizaron 51.208 compraventas de pisos, un 2,9 % más, mientras que la ventas de viviendas unifamiliares también aumentaron, en este caso un 16,2 %, al registrarse 16.921 transacciones de este tipo. Los precios de los pisos alcanzaron una media de 2.173 euros por metro cuadrado, un 9,9 % más, y el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.459 €/m2, un incremento del 7,5 %.

Hipotecas

El precio medio de las hipotecas a nivel nacional en junio se situó en 174.338 euros mientras que la superficie media de la vivienda aumentó un 1,4 % y mientras que los préstamos hipotecarios para la compra de las viviendas ascendieron un 16,6 % interanual, hasta las 35.918 operaciones. La cuantía promedio de estos préstamos también ascendió, un 10,3 %, y alcanzó los 174.338 euros en promedio, una cuantía que, de media, fue el 72,6 % del precio total de la vivienda.

