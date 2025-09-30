La compraventa de viviendas en Canarias bajó un 11,7% en julio y las hipotecas un 3,2% La demanda de pisos cae con fuerza en Canarias, mientras las unifamiliares aguantan el tirón

La compraventa de viviendas cayó un 1% interanual en julio hasta sumar más de 71.500 operaciones, un 11,7% en el caso de Canarias, mientras que las hipotecas para la adquisición de una casa moderaron su subida 6%, si bien cayeron un 3,2% en las islas, y los precios se encarecieron un 4,9%, según los datos que maneja el Consejo General del Notariado.

Estos datos son inferiores a los registrados un mes antes, en junio, cuando las transacciones subieron un 5,9%, las hipotecas para vivienda crecieron un 16,6% y los precios el 8%.

La caída en los pisos lastra las operaciones

En julio se contabilizaron 71.550 compraventas de vivienda. Las de pisos disminuyeron un 3,2% interanual hasta las 53.752 unidades. Por el contrario, las de unifamiliares se incrementaron un 6,2% con 17.797 operaciones.

Las transacciones de vivienda arrancaron 2025 con una subida del 11,5%, un crecimiento a doble dígito que se mantuvo en febrero (10,5 %) y en marzo (19,7%). En abril se moderaron al 1,3% y ya en mayo cayeron un 2%, aunque en junio repuntaron casi un 6%.

Las compraventas crecieron en julio en once comunidades autónomas y se redujo en las seis restantes. Los mayores incrementos se registraron en Navarra (21,5%); Aragón (14,1%); La Rioja (12,6 %); Castilla y León (11,6%); País Vasco (10,3%) y Extremadura (7,7%).

Con subidas más moderadas se situaron Castilla-La Mancha (6,9 %); Islas Baleares (3,1%); Murcia (2,5%); Galicia (1,5%) y Asturias (0,1%).

En el extremo opuesto figuraron los descensos de la Comunidad de Madrid (-15,5%); Canarias (-11,7%); Cantabria (-8,2%); Comunidad Valenciana (-1,5%); Cataluña (-1,3%) y Andalucía (-1%).

Navarra (24 %) y Madrid (16 %) lideran la subida de precios

En julio, el precio del m² subió un 4,9% hasta los 1.910 euros/m². En el caso de los pisos la subida fue del 8,5 % hasta los 2.193 euros/m², mientras que el precio de las viviendas unifamiliares se redujo un 1,1% hasta los 1.437 euros/m².

Las subidas se extendieron a las 17 autonomías, siendo las más significativas las de Navarra (23,9%); Comunidad de Madrid (16%); Cantabria (14,6%); La Rioja (13,3%) y Aragón (12,1%).

Con incrementos más moderados se situaron Extremadura (3,9%); Castilla y León (3,6%); Andalucía (3,2%); País Vasco (3,1%) e Islas Baleares (1,3%), que crecieron por debajo del promedio nacional.

Poco más de la mitad, el 53 %, se compraron con hipoteca

Los préstamos hipotecarios para la adquisición de una vivienda crecieron un 6 % en julio hasta las 38.112 operaciones y la cuantía promedio de los mismos ascendió un 9,4% alcanzando los 179.450 euros.

El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 53,3%. Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso de media el 72,5% del precio.

Todo ello en un contexto marcado por el abaratamiento de la financiación gracias a la progresiva relajación de los tipos de interés y la falta de producto disponible para hacer frente a una demanda de vivienda creciente, que está dificultando el acceso para los jóvenes y aquellos más vulnerables.

Las hipotecas para vivienda crecieron en trece autonomías pero tuvieron descensos en Cantabria (-7,2%), Canarias (-3,2%), Navarra (-1,6%) y Comunidad de Madrid (-1,4%).

Los mayores avances se registraron en Extremadura (24,5%), La Rioja (22,4%), Aragón (19,5%), Asturias (16,2%) o Cataluña (11,4%).

