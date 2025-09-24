Las ventas de Canarias a EE UU se duplican tras el pacto comercial y alcanzan los 6,5 millones de euros A nivel nacional la guerra arancelaria restó en julio 160 millones a las exportaciones del país pero en las islas se elevaron un 116%

Las previsiones de caída de las ventas a EE UU a consecuencia de la guerra arancelaria no se han cumplido en el archipiélago canario. El pasado mes de julio Canarias exportó al exterior 246,7 millones de euros, un 8,2% más que un año antes.

Ese aumento se produjo gracias a la buena evolución de todos los mercados -salvo Europa- e incluido los EE UU. Según los datos del Ministerio de Economía y Comercio, en julio Canarias exportó a los EE UU un total de 6,5 millones de eurosm lo que supone un 116% más que los 3 millones de euros que se exportaron un mes antes. Si lo comparamos con las ventas de un año antes -julio de 2024- el incremento es de un 189%. Hace un año las ventas isleñas a EE UU fue de 2,2 millones de euros según las estadísticas de comercio exterior.

Como se ha señalado en julio de 2025, cuando se firmó el pacto comercial definitivo entre Trump y la Unión Europea, caen las ventas con Europa. Se exportaron a la UE 93,7 millones, cas i un 9% menos; a África se vendieron productos por valor de 29,6 millones, un 31%. Las importaciones de las islas se elevaron a 380 millones, un 4% menos.

La buena evolución de las ventas canarias a EE UU contrasta con lo ocurrido con el conjunto del país. Los datos del mes de julio publicados ayer revelan que las ventas a EE UU se han frenado. La guerra comercial ha supuesto la pérdida de 161 millones de euros en ventas de productos españoles a EE UU solo en el mes de julio, fecha en la que se firmó el pacto comercial con un gravamen general del 15%. En lo que llevamos de año se han perdido unos 600 millones en exportaciones a EE UU, según los datos de Comercio.

En detalle, las ventas españolas a Washington cayeron un 10,4% respecto al mes de julio del año pasado, hasta los 1.547 millones. Y entre enero y julio las exportaciones al país norteamericano disminuyeron un 5,9% hasta los 10.300 millones. Lo que contrasta con el aumento de las importaciones procedentes de EE UU, que se incrementaron un 11,6% hasta los 18.500 millones. Por este desfase entre las importaciones y las exportaciones, España dispara un 46% su déficit comercial con EE UU hasta julio en más de 8.200 millones. De hecho, si solo se observan los datos del mes de julio, el déficit comercial se ha incrementado un 136%, hasta 1.150 millones de euros frente a los 488 del año pasado.

Por productos exportados, uno de los más impactados por la guerra comercial está siendo el automóvil. Las cifras de Comercio indican que las ventas de automóviles a EE UU han caído a la mitad en el mes de julio: de 1,04 millones de euros en 2024 a 538.000 euros en 205, según los datos obtenidos en Datacomex. Si se pone el foco en todo el mundo, y no solo en Estados Unidos, las exportaciones de vehículos cayeron un 8% de enero a julio hasta los 29.800 millones. Caen más las ventas del sector de los componentes para el automóvil (un 9,4% menos que hace un año) que las de coches y motos (-7,3%).

De asentarse esta tendencia, supondría un duro golpe para una industria tan importante en España como la del automóvil, que representa cerca del 8% del PIB en España. En 2024 se fabricaron en nuestro país casi 2,4 millones de vehículos, segundo mayor productor de Europa, por lo que si se frenan las ventas también caerá la producción.

También se notó en el mes de julio el acuerdo arancelario en lo que corresponde al sector del acero y el aluminio, que soportan un gravamen del 50%.