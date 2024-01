La venta anticipada de paquetes turísticos en el mercado nacional centra la estrategia comercial de Lopesan Hotel Group en FITUR

Lopesan Hotel Group afronta su participación en FITUR 2024 con el objetivo de activar nuevas estrategias, con los principales partners y proveedores profesionales del mercado nacional, que traten de incentivar la compra adelantada de paquetes vacacionales y permitan modificar, en la medida de lo posible, la tendencia habitual del viajero peninsular, acostumbrado a planificar sus viajes con muy poco margen de tiempo.

Meloneras, Maspalomas y Playa del Inglés, en Gran Canaria, y Morro Jable, en Fuerteventura, son los microdestinos en los que Lopesan Hotel Group centra su actividad hotelera en las Islas Canarias, ofreciendo una variada selección de productos que presentan una sensacional ocupación durante esta temporada de invierno, destacó el director general de la División Hotelera del Grupo Lopesan, José Alba, por lo que en la cita madrileña «el foco estará puesto principalmente en el próximo verano y queremos ir más allá, concentrando nuestros esfuerzos en la promoción de la próxima campaña de invierno».

El espacio de tiempo que transcurre entre Semana Santa y el mes de julio, así como septiembre y octubre, serán las horquillas temporales protagonistas en las más de 100 reuniones que dan forma a la agenda del Grupo Lopesan en FITUR. Este ajetreado calendario ha sido diseñado para gestionar la firma de nuevos acuerdo con turoperadores, agencias de viaje, OTAs y bancos de camas y, al mismo tiempo, colaborar en la desestacionalización del destino.

Las nuevas conectividades aéreas que acercan al archipiélago canario con la península ibérica suponen una inmejorable oportunidad para tratar de incrementar el volumen de negocio de Lopesan Hotel Group en el mercado nacional, puntualizó José Alba, por lo que FITUR es la cita ideal para «establecer líneas de negocio y concretar una planificación operativa que ayude a recalcar la calidad y la exclusividad de nuestra propuesta hotelera, en ciudades en las que actualmente no estamos operando».

La expansión internacional, a través de Lopesan Hotel Management (LHM), será otro de los elementos esenciales de la hoja de ruta marcada por la compañía en la feria de Madrid. De esta forma, algunos de los principales actores internacionales del sector tendrán la oportunidad de conocer in situ los beneficios que reportan los activos que forman parte del engranaje de LHM, así como los atributos del portafolio de hoteles presentes en Gran Canaria, Fuerteventura, República Dominicana y Tailandia.

Al igual que ya sucediera en la pasada World Travel Market de Londres, en Madrid también estará presente parte del equipo comercial del Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino, ubicado en Punta Cana, junto con representantes del hotel Eden Beach Resort & Spa, a Lopesan Collection Hotel, de Tailandia, y de la marca IFA by Lopesan Hotels, encargada de comercializar los hoteles de Alemania y Austria.

Lopesan for Good

En los últimos años, la sostenibilidad en el sector turístico ha dejado de ser una ventaja para convertirse en una necesidad competitiva. Las nuevas generaciones de viajeros priorizan las políticas verdes sobre el propio importe de sus vacaciones, transformando los hábitos de consumo y favoreciendo a aquellas empresas que apuesten por un modelo que minimice el impacto que ejerce su actividad.

Siguiendo la corriente que fluye a través de esta tendencia global, FITUR 2024 servirá de escenario para presentar la marca Lopesan for Good, un sello que demuestra el compromiso integral de la compañía con el desarrollo sostenible, abordado desde un prisma que abarca aspectos ambientales, sociales y económicos. Los valores que definen a este nuevo proyecto de identidad continuarán estando presentes, como hasta ahora, en todas y cada una de las iniciativas que la compañía ponga en marcha. Lopesan for Good no es solo un identificativo gráfico o un original imagotipo, sino que define el aspiracional al que se dirige la compañía, bajo el claim: Inspirando el viaje sostenible (Inspiring the sustainable journey).

La imagen y los materiales utilizados para crear el stand, que Lopesan Hotel Group mostrará en Madrid, son fieles a la filosofía de Lopesan for Good, proponiendo un auténtico viaje sensorial a todos los visitantes que acudan a FITUR. La madera, la piedra y la vegetación cobran vida y proporcionan la sensación de ser auténticas pinceladas de una cuadro impresionista, en el que la luz se integra para ofrecer una composición perfectamente balanceada.

La sombra que proyecta el Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel sobre la arena y la inconfundible silueta del Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso son las imágenes centrales de un stand que prioriza el compromiso del Grupo por proponer un desarrollo turístico que cuide el entorno en el que desarrolla su actividad. La naturaleza parece abrirse camino en este lugar, en el que cada marca del portafolio de Lopesan Hotel Group: The Lopesan Collection Hotels, Lopesan Hotels & Resorts, Kumara by Lopesan Hotels, Corallium by Lopesan Hotels, Abora by Lopesan Hotels e IFA by Lopesan Hotels; tienen su espacio.