Turismo ve inoportuno «generar discordia»

El consejero responsable del área de Turismo del Ejecutivo canario cuestionó además los a su juicio difusos argumentos que ha esgrimido la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias –que aúna a Adeje, Arona, Guía de Isora, Mogán y San Bartolomé de Tirajana– para desmarcarse del pabellón de Canarias en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebrará en Madrid del 17 al 21 de enero.

Estos municipios, que acaparan más de la mitad de las camas del archipiélago, esgrimen que la empresa pública Promotur y la Consejería de Turismo no ha tenido en cuenta la «gran actividad que desarrollan durante los días de feria –frente a otras localidades con una actividad promocional notablemente inferior– a la hora de repartir los espacios en el estand, por lo que han optado por separarse de la estrategia de promoción conjunta.

No convence esta tesis a Isaac Castellano, que durante una rueda de prensa para presentar una nueva plataforma online de promoción recordó que los criterios para el reparto de los espacios del pabellón han sido «muy similares en los últimos años fruto precisamente del consenso» entre todos los cabildos y los municipios del archipiélago».

Castellano insistió además en que no corresponde al Gobierno canario interpretar si el desmarque responde a intereses políticos: «Quienes deberían dar explicaciones son los ayuntamientos que han decidido tomar la decisión de romper la unidad en Fitur», reiteró el consejero autonómico.

«Estas afirmaciones que se han hecho sobre las diferencias de enfoque con Promotur no se han terminado de concretar, y por tanto, no podemos establecer un debate si no se ponen los argumentos sobre la mesa», precisó Castellano.

Pero sí advirtió el consejero regional de que su equipo y Promotur mantendrán la estrategia de promoción de «las Islas Canarias, un paraguas que integra a todas las islas y municipios canarios». «Hemos trabajado para crear una marca potente y reconocida en los mercados de emisión de turistas que además es fruto del consenso entre todas las administraciones. La promoción de Canarias es la adecuada, y no solo es reconocida internacionalmente, también lo confirman los resultados turísticos, que son inmejorables», añadió. En este contexto, continuó, «es inoportuno introducir elementos de discordia».

También recordó el consejero regional que «no es la primera vez que se produce una eventualidad de este tipo». En la anterior edición de Fitur «ya hubo presencia diferenciada de varios municipios, y desde el punto de vista de la identidad de marca no tiene mayor alcance».