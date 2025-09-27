El turismo nacional viajó un 3% más en el segundo trimestre Los precios alojativos mantuvieron la tendencia al alza, según los últimos datos oficiales

Imagen de turistas disfrutando en la piscina de un hotel de Fuerteventura durante este verano.

Los residentes en España hicieron 46,4 millones de viajes en el segundo trimestre, un 2,9 % más que un año antes, y gastaron 15.202 millones de euros, un 9,7 % más, avances ambos impulsados por el hecho de que este año la Semana Santa cayó en abril, y no en marzo.

Así se deduce de los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que se refieren al segundo trimestre del año, después de que en el primero se registraran descensos tanto en número de viajes (-14,3 %) como en gasto asociado (-4,3 %), también por el efecto del diferente calendario de la Semana Santa en los años comparados.

Volviendo al segundo trimestre de este año, los viajes al extranjero fueron los que más crecieron, con un aumento del 11,8 % en comparación interanual, y el gasto realizado en ellos creció un 14,3 %; en tanto que los viajes dentro del territorio nacional crecieron un 1,9 % y el gasto lo hizo en un 7,5 %.

El gasto medio por persona en cada viaje se situó en 328 euros, tras crecer un 6,6 % frente a la primera mitad del año pasado, aunque el gasto medio diario bajó un 2,1 % y quedó en 92 euros. Esta cifra, además, se reduce a 76 euros si el destino del viaje era nacional y se eleva a 153 si es al extranjero.

En cuanto a la duración media de los viajes se situó en 3,6 pernoctaciones que crecieron un 8,9 % en comparación interanual. En España se contabilizaron 3,2 pernoctaciones (un 8,5 % más) y en el extranjero, 6,6 noches (un 5,6 % más).

Los viajes realizados dentro de España para visitar a familiares o amigos aumentaron un 6,7 % y los destinados a ocio y vacaciones, un 4,9 %, mientras que por negocios se viajó un 9 % menos, según estos datos.

Por su lado, por tipo de alojamiento elegido, los viajes con destino interno en los que los residentes acudieron a viviendas de familiares o amigos aumentaron un 9,9 %. En los viajes al extranjero, el alojamiento en hoteles creció un 2,1 %.

Las principales comunidades autónomas de destino de los viajes de los residentes en el segundo trimestre fueron Andalucía (con un 16,9 % del total); Cataluña (14,7 %) y Comunidad Valenciana (10,3 %).

En cuanto al origen, los residentes en Cataluña realizaron el 19 % de los viajes en este periodo, seguidos de los de la comunidad de Madrid (17,9 %) y Andalucía (14,5 %).

Por otro lado, los precios de los hoteles españoles subieron un 5,8 % en agosto -cuando se registró un récord de pernoctaciones- para dar continuidad así a una tendencia que se observa desde la primavera de 2021, tras el parón de la pandemia, para concatenar así 51 meses al alza.

Agosto registró el tercer mayor incremento interanual de precios en lo que va de año. El más pronunciado fue el del 6,9 % registrado en abril, afectado por el hecho de que este año la Semana Santa cayera en ese mes, mientras que en 2024 fue en marzo, lo que distorsiona las comparaciones.

Por comunidades, la mayor subida se registró en Madrid ( con un 12,2 %) y la menor en Cataluña (1,5 %), y por categorías, los que más subieron fueron los establecimientos de tres estrellas (8,2 %).

La facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) fue de 155,7 euros en agosto, lo que supuso un aumento del 6,1 % interanual, al tiempo que el ingreso medio diario por habitación disponible, que está condicionado por la ocupación de estos establecimientos, alcanzó los 125 euros, con una subida del 7 %.

Esos 125 euros facturados por cada habitación disponible son más de un 60 % superiores a los 77,6 euros facturados en agosto de 2021, cuando la actividad hotelera española ya recuperaba el pulso tras la pandemia desatada en marzo de 2020.

Por lo que se refiere a la ocupación, en agosto se cubrieron el 75,5 % de las plazas ofertadas, igual que un año antes, con Islas Baleares a la cabeza (89,6 %). En Palma-Calvià se logró el mayor grado de ocupación para una zona turística (92,6 %) y en Denia el mayor para un punto turístico (94,2 %).

